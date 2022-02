Explorando parejas en crisis, en Callao y Corrientes

Personas buscándose en la contraparte sin encontrarse nunca, con el amor como conducto, la contradicción como motor y el sexo como combustible. Todos los sábados, en el Espacio Multiescena.

El 2022 comenzó su camino, y el calendario fugaz ya metió 22 jornadas de un enero al rojo vivo. Días efímeros, como para estar en sintonía con la era digital que los cobija, donde todo pasa rápido y está sujeto al desliz en una pantalla táctil. Incluso los vínculos sexoafectivos. Atravesamos una época que nos brinda posibilidades tecnológicas para empacharnos de sobre comunicación, y sin embargo por momentos somos islas conectadas de casualidad a la misma red intermitente.

¿Y qué sucede cuando el buen dialogo se viste de ausencia? ¿Qué pasa cuando dejamos de hablar con el otro? Sea un amigo, una compañera de trabajo, o nuestra pareja. La falta de palabras deja libre el espacio para que lo cope el desencuentro, y así la distancia etérea nos lleva a preguntarnos qué pasa después del deseo. Y si se trata del éter, Nicolás Ferrari es fuente autorizada para sumergirse y navegar en paz por esas aguas. El multifacético artista es locutor nacional, cantante, y parte del elenco de Después, obra teatral de Marcelo Cosentino que pone en debate éstos interrogantes y relanza su temporada ésta noche en el espacio Multiescena.

“Como espectador no vi obras de teatro así –afirmó Nicolás–. Leí el libreto y me pareció muy interesante, Cosentino la escribió hace unos 10 años, y encontré una dramaturgia que ilustra completamente nuestra actualidad social. Como actor se me planteó un desafío, sobre todo porque mi personaje es una persona casada con una familia bastante retrograda y cerrada en cuanto a las relaciones, con un hijo, esperando otro hijo. Nada que ver con mi realidad. Ese fue el desafío a la hora de ver el texto, romper esa estructura”.

Nicolás conoció a Marcelo en los talleres de teatro que éste último brinda desde hace tiempo en el teatro El Ópalo. De la misma forma llegó también al elenco Evelyn Tremoceiro, pareja de Ferrari en la ficción. El resto del equipo está compuesto por Guillermo Veliz, Berenice Hortal, Solano Rodríguez, Leila Gloazzo, Carolina Lolago y Conrado Bosio.

La obra propone una exploración por diferentes parejas en crisis, que buscan sobreponerse de las mismas, acudiendo a una fiesta swinger que les hará replantearse su relación y cómo siguen a partir de ese encuentro. Cómo llegan a pensar que un evento swinger resolverá un cúmulo de crisis es una pregunta que jamás tendrá respuesta, pero lo que sí está claro es que veremos personas buscándose en la contraparte sin encontrarse nunca, con el amor como conducto, la contradicción como motor y el sexo como combustible.

“Al espectador le da muchos disparadores para poder hablar éstos tópicos con su pareja, con amigos, o con quién vaya al teatro. Alguien me dijo: ‘Al salir del teatro fui a comer algo y me quedé pensando y charlando sobre la obra, y cómo cada pareja puede tener relaciones diferentes no solo en lo afectivo sino también en lo sexual, que también es una de las patas importantes de un vínculo’. El público lo toma como eso, como un disparador para hablarlo, para abrir un poco la mente en cuanto a la sexualidad que cada uno tiene con su pareja”, contó Ferrari.

Cabe destacar que todo el elenco levanta la misma bandera: la obra de teatro no busca dar una bajada de línea sobre los temas que trata, sino ser un punto de partida que invite a una nueva instancia de diálogo en base a poner luz sobre distintas realidades. Una evolución comunicacional.

“En lo personal, ser parte de ‘Después’ me ayudó a reafirmar pensamientos que ya tenía, sobretodo en el hecho de que cada pareja es un mundo y cada pareja puede vivir su sexualidad como quiera, desea y le guste. No hay una normativa”, finalizó Nicolás Ferrari, de cara al relanzamiento de la obra en este enero efímero y jadeante, que sin dudas, acabará.

Para agendar

Después del deseo

De Marcelo Cosentino

Sábados, a las 20.30.

Espacio CPM Multiescena, Corrientes 1764.