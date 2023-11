escuchar

Parece ser que cuando se aproxima el fin del año la cartelera porteña sale a quemar sus últimos cartuchos festivaleros. Hasta los primeros días de noviembre, se desarrolló la novena edición del Festival Internacional de Circo Independiente que tuvo lugar en El Galpón de Guevara en donde se presentaron montajes locales y de Bélgica, España e Italia. La semana pasada, en Espacio Callejón, se realizó la sexta edición de Festival Callejón, la maratón artística de teatro, danza y música protagonizada por jóvenes creadores. Pero la cosa no termina ahí ya que el lunes, luego de las elecciones y con la agenda política en llamas en medio del feriado, se inicia la primera edición del FeTeMu, el Festival de Teatro Musical que tendrá lugar en distintas salas y espacios de la ciudad de Buenos Aires y que concluirá el domingo 26.

El encuentro gestado y dirigido por Pablo Gorlero, crítico de artes escénicas y todo un referente del género, se propone mostrar lo mejor del teatro musical no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de otras ciudades del interior (vendrán 7 obras de otras provincias). Si bien el epicentro del festival será el teatro Border, pleno barrio de Palermo, el lunes la primera acción de apertura será a pocas cuadras de allí. De 17 a 19, en el Distrito Arcos, con entrada libre y para un público de todas las edades, las tres protagonistas de Matilda , esa maquinaria de romper récords de público que volverá al Gran Rex en enero, interpretarán un tema de la obra. Entre el variado menú previsto para la apertura que tendrá lugar en el anfiteatro a cielo abierto estará presente el elenco completo de Come from away y se ofrecerán distintas escenas de los espectáculos La tiendita del horror, Mujercitas, El funeral de los objetos, Lo quiero ya, Como todos los días, Cero en conducta, Saltimbanquis, Tin Pan Alley y Al bárbaro le doy paz junto a un adelanto de lo que será Avenida Q, que se estrenará el año próximo . La cosa no queda ahí, ya que durante esas dos horas de esa fiesta que conducirán Laura Esquivel y Gorlero van a interpretar canciones de musicales artistas como Marisol Otero, Alejandro Paker, Agustín Iannone, Joaquín Catarineu, Claudia Tejada y Emanuel, entre tantos otros. A ellos se sumarán dos señoras emblemas de todo este mundillo: Ana María Cores, quien ha trabajado en varias obras de Hugo Midón; y la gran Susan Ferrer. Para el final, todas y todos terminarán cantando un clásico del género de esos que, seguramente, conocen todos.

El elenco de Come from away, la obra ganadora de 7 premios Hugo, formará parte de la apertura del festival Gabriel Machado

La programación del primer día no se queda con la fiesta de apertura al aire libre. Por la noche, a las 20.30, los seguidores de este género que cuenta con fieles seguidores deberán trasladarse hasta la Usina del Arte, pleno barrio de La Boca, en donde tendrán la oportunidad de presenciar un concierto llamado Algo de luz (Para siempre) en el compartirán escenario los elencos de los espectáculos Querido Evan y Casi normales, dos montajes de culto ganadores del premio Hugo al mejor musical en sus respectivas temporadas. Lo cual, implicará que artistas como Julia Zenko, Laura Conforte y Fer Dente estarán juntos en el gran escenario de la Usina dirigidos por Sebastián Irigo.

La obra Las olvidadas de Jack, con cinco artistas de reconocido talento que están haciendo funciones en el Teatro del Pueblo, es una de las apuestas fuerte de este encuentro dedicado al teatro musical Silvana Galdi

A partir de ese momento, el FeTeMu se desplazará por las salas El Ópalo, de Once, y el Teatro del Pueblo, de Almagro. En esos dos espacios se irán presentando, entre otros títulos, obras como El funeral de los objetos, de Nicolás Manasseri; Las olvidadas de Jack, la puesta de Corina Fiorillo con Silvana Tomé, Iride Mockert, Laura Silva, Belén Pasqualini y Alejandra Perlusky; A.K.A. (Also Known As), con Lucas Posse, el actor que fue premiado como revelación en la última entrega de los premios Hugo; Christiane, con Belén Pasqualini; y una versión en concierto de Saltimbanquis, que se ofrecerá el domingo del cierre en el Dot Baires Shopping. Todos estos montajes pensados para públicos de edades y gustos diversos compartirán la grilla festivalera juntos a las propuestas que llegan de diversas ciudades del país.

Las entradas para la primera edición del festival ya están en venta en la página de Alternativa teatral con un valor de 3000 pesos y con abonos para los que deseen presenciar más de un espectáculo a la vez. Sacando una entrada cada espectador tendrá acceso a cualquiera de las actividades paralelas que abarcan charlas con los creadores, una master class de Pepe Cibrián y otra de Felipe Gamba (hombre clave de Disney en Broadway), desmontajes, talleres, mesas redondas de las que participarán artistas como Emiliano Dionisi, Martín Bianchedi, Joaquín Bonet y Marcelo Caballero; o una jornada de entrenamiento a cargo de Ricky Pashkus, otro referente indiscutido de este mundillo expansivo. “Es un género en permanente crecimiento, gracias a la confianza de un público que ya no solo está constituido por fanáticos, sino por teatreros”, señala el creador del festival.

Figura indiscutible del teatro musical, Pepe Cibrián brindará una master class en el marco del encuentro que culminará el domingo 26

Si el teatro musical fue parte de la época dorada de la escena porteña recién desde este año tendrá su propio festival de un género en tiempo expansivo que, para el año próximo, ya cuenta con títulos como Legalmente rubia y Escuela de rock, dos grandes producciones de Carlos Rottemberg y sus socios luego del éxito que obtuvieron con Matilda; Avenida Q, con Nacho Pérez Cortés, Manu Ntaka y Manu Victoria; o la nueva versión de El jorobado de París, otro hito del género estrenado en la temporada de 2006, que pertenece a la dupla conformada por Pepe Cibrián y Ángel Mahler. Todo esto sucede mientras se prepara para la temporada de verano una nueva versión de Mamma mía, la obra que se nutre de las canciones del grupo sueco ABBA que protagonizará Florencia Peña, en Carlos Paz; y del retorno de Kinky Boots, con Federico Bal y Germán Tripel, que irá a Mar del Plata. A esta diversidad de títulos de la escena comercial habrá que sumar las propuestas que se presenten en el circuito alternativo. Para todo estos títulos de todas maneras falta tiempo. Lo cercano y concreto es la primera edición del FeTeMu, que se inicia el lunes con una gran fiesta al aire libre para liberar tensiones luego de las elecciones.

Pablo Del Campo y todos los artistas de Querido Evan, la obra que se llevó la mayor cantidad de premios Hugo de la última edición, participarán de un concierto junto al elenco de Casi normales Gerardo Viercovich