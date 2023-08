escuchar

El arte es una de las formas de expresión más especiales y pasionales que existen; atraviesa el mundo, une personas y conecta historias sin límites de fronteras. Cuando hay una historia real detrás, lo que provoca es aún más profundo. El equipo de la versión argentina del musical Come From Away vivió una experiencia completamente inolvidable y reveladora. Viajó a Canadá, a Gander, en la isla de Newfoundland, para disfrutar de la versión teatral de Broadway en la que se dio a conocer por primera vez en el pueblo donde ocurrió la historia original. Los argentinos se reunieron no solo con los artistas sino también con las personas en las cuales estás inspirados sus personajes, aquellos que abrieron sus casas aquel 11 de septiembre de 2001 y conmovieron al mundo con sus actos.

El musical Come From Away estrenó su versión off en 2012 y en 2017 fue llevada a Broadway, donde recibió múltiples nominaciones y distinciones. El show fue todo un éxito y desembarcó en el Reino Unido y, también, desde junio de 2022, en el Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires.

El elenco del musical Come From Away en el aeropuerto de Gander, en Canadá, el pueblo donde tuvo lugar la historia original Gentileza

Carla Calabrese, la directora de Come From Way personificó a su personaje, pero esta vez en Gander Gentileza

La obra está basada en una historia real de los 7000 pasajeros que quedaron varados en Gander luego de que los 38 aviones que los trasladaban tuvieran que aterrizar inesperadamente tras el atentado a las Torres Gemelas. Allí fueron recibidos por los habitantes del pueblo, quienes les abrieron sus puertas, los alojaron en sus casas y se organizaron para ayudarlos y acompañarlos, protagonizando así una inspiradora historia que alcanzó relevancia internacional e incluso se convirtió en un musical.

A un año de su estreno, la versión argentina de la obra, dirigida por Carla Calabrese y con producción de The Stage Company, continúa en cartel pero, entremedio de funciones, los protagonistas armaron las valijas y emprendieron viaje a una aventura extraordinaria. Recibieron una invitación de Irene Sankoff, David Hare y Michael Rubinoff, los creadores y autores y el productor, respectivamente, del musical de Broadway, para viajar a Gander, el lugar donde nació la historia que ellos mismos interpretan en Buenos Aires.

Actores, músicos, equipo creativo y directivo de la versión argentina del musical en la falla de Dover Gentileza

El equipo de Come From Away pasó cinco días en Gander Gentileza

Todo el equipo de Come From Away y del Teatro Maipo voló durante 10 horas en el avión de Solidaire piloteado por Enrique Piñeyro y aterrizó en Canadá. Carla Calabrese viajó junto a los actores Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari y los músicos: Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi y Tomás Horenstein.

Marisol Otero junto a Astrid Van Wieren ambas interpretan a Diane en Buenos Aires, Broadway y Gander Gentileza

Edgardo Moreira junto al personaje real que encarna en el musical, el mayor retirado Claude Elliot que en 2001 fue el alcalde del pueblo Gentileza

Los artistas fueron recibidos por las personas reales en los cuales se inspiró la historia. Tuvieron la posibilidad de pasar cinco días no solo disfrutando de paisajes de ensueños, sino también conociendo a los apodados “héroes de la humanidad”, que ellos mismos interpretan, y que inspiraron al mundo con su solidaridad, compasión y empatía. Hoy, más de dos décadas después, sus actos siguen más vivos que nunca a través del arte.

Los actores argentinos y el staff creativo y directivo presenciaron la versión de Broadway que se presentó en Gander. Pero no solo fueron ellos los que aplaudieron, sino que también recibieron su propio reconocimiento. Michael Rubinoff, productor teatral de Broadway y máximo responsable de la producción de Come From Away en Canadá, hizo pública la noticia de que la versión teatral argentina creada por Carla Calabrese llegará a Europa el próximo año. Se presentará a partir de septiembre de 2024 en el Teatro Marquina de Madrid con los actores músicos y directivos argentinos en escena.

Carla Calabrese y Diane Davis, quien fue la directora de la escuela que sirvió de refugio para las personas que llegaron a Gander el 11 de septiembre de 2001. Gentileza

El equipo argentino de Come From Away junto al productor de Broadway Michael Rubinoff Gentileza

La versión argentina de Come From Away se estrenó en 2022 y hasta la actualidad continúa en cartel. Dirigida por Carla Calabrese con una producción de The Stage Company recibió múltiples distinciones: 23 nominaciones a los Premios Hugo con 7 galardones, 17 nominaciones a los premios Ace y 2 premios María Guerrero.

Con 15 artistas en escena y una banda en vivo con nueve músicos, Come From Away continúa en el Teatro Maipo (Esmeralda 443) los viernes y sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30. Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

