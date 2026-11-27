El misterio llegó a su fin. Después de varias semanas de audiciones y una convocatoria que reunió a más de mil artistas, Ema Giménez Zapiola fue elegida para interpretar a Elsa en Frozen, el musical, la esperada adaptación teatral de Disney que desembarcará por primera vez en Buenos Aires. La actriz fue presentada oficialmente este jueves por la noche, en un anuncio que tuvo como escenario nada menos que el Obelisco porteño.

La producción de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg preparó una sorpresa especial para comunicarle la noticia. Sin conocer el motivo de la convocatoria, Giménez Zapiola llegó al emblemático monumento acompañada por su familia, con los ojos vendados. Cuando se retiró la venda, cinco pantallas gigantes iluminaron el corazón de la avenida 9 de Julio con un mensaje que despejó todas las dudas: “Hola Ema, sos Elsa”.

Ema Giménez Zapiola, la elegida para protagonizar Frozen, el musical Gentileza @pochoph

La actriz recibió la noticia junto a sus seres queridos y al equipo de producción, que eligió una puesta de gran despliegue para anunciar quién tendrá a su cargo uno de los personajes más reconocidos del universo Disney. De esta manera, quedó definida la pareja protagónica de una de las apuestas teatrales más importantes de la cartelera porteña para 2027. Albana Fuentes fue confirmada hace unos días en el rol de Anna, la hermana de la princesa.

La elección de Giménez Zapiola fue el resultado de un proceso de selección de varias etapas. La convocatoria abierta había despertado un enorme interés entre artistas de distintos puntos de la Argentina y también del exterior. Más de 1.000 postulantes se anotaron para competir por el papel de Elsa. De ese total, 100 fueron seleccionadas para participar de las audiciones presenciales realizadas en el Teatro Gran Rex. Después de esa instancia, solo diez llegaron a la etapa final de callbacks, en la que se definió quién asumiría el desafío.

La 9 de Julio fue el escenario elegido para revelar a la protagonista del musical Gentileze @magofpv

No se trataba de una búsqueda sencilla. Elsa es uno de los personajes centrales de la historia y exige una intérprete capaz de combinar una importante preparación vocal con recursos actorales y escénicos. La convocatoria estaba dirigida a artistas con formación en canto, danza y actuación, y contemplaba requisitos específicos de edad escénica y registro vocal.

Giménez Zapiola tendrá ahora la responsabilidad de dar vida a la Reina de Arendelle, un personaje que alcanzó popularidad mundial a partir de la película animada estrenada en 2013. En la versión teatral, Elsa comparte el protagonismo con su hermana Anna, cuya interpretación ya había sido asignada a Albana Fuentes, la actriz que conquistó al público con su trabajo como Ariel en La Sirenita, otra de las grandes producciones recientes de los mismos productores.

Disney confirmó a Albana Fuentes como Anna para el musical de Frozen

La incorporación de Fuentes había sido anunciada con anterioridad, por lo que la elección de Giménez Zapiola completa ahora el dúo principal de la historia. Ambas deberán recrear sobre el escenario del Gran Rex el vínculo entre las dos hermanas, atravesado por los secretos, los miedos y la dificultad de Elsa para controlar sus poderes. La trama tiene como punto de partida el invierno eterno que amenaza con cubrir Arendelle y el viaje que emprende Anna para encontrar a su hermana.

Quién es Ema Giménez Zapiola, la actriz que será Elsa

La elegida para encabezar el musical tiene experiencia en el teatro y ya había conseguido reconocimiento dentro del circuito de la comedia musical. Uno de sus trabajos más destacados fue Casi normales inmersivo, donde interpretó a Natalie, un papel por el que recibió una nominación al Premio Hugo como revelación femenina. Actualmente forma parte de La mejor de mis bodas, junto a Lucas Gerson, y también tiene entre sus próximos proyectos Querido Evan, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

Frozen, el musical es una nueva apuesta de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg Gentileza @pochoph

En cine, integra el elenco de Marcelo in the Real World, la película dirigida por Lucía Puenzo que cuenta también con la participación de Eva Longoria y Eugenio Derbez. Su elección para Frozen representa, de todos modos, un nuevo desafío en su carrera: tendrá que ponerse al frente de una producción de gran escala y encarnar a una figura que forma parte del imaginario de varias generaciones de espectadores.

El equipo detrás de Frozen, el musical

La llegada de Frozen a Buenos Aires es una nueva apuesta de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de espectáculos como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate. La producción tendrá su primera versión local en el Teatro Gran Rex, con estreno previsto para el 20 de mayo de 2027.

El musica estrenará en mayo en el Gran Rex Gentileza @magofpv

El equipo creativo ya está definido. La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, dos nombres vinculados a la realización de grandes espectáculos musicales en el país. Analía González tendrá la responsabilidad de la dirección coreográfica, mientras que Sebastián Mazzoni estará al frente de la dirección vocal.

Por su parte, Maxi Vecco se ocupará del diseño audiovisual y José Ponce Aragón tendrá a su cargo el diseño escenográfico. El desafío será trasladar al escenario la estética del reino de Arendelle, con sus paisajes nevados, sus transformaciones y los elementos fantásticos que forman parte de la historia.

La producción también contempla la participación de intérpretes infantiles para representar a Anna y Elsa durante sus primeros años. Para esos papeles se realizó una convocatoria específica, con audiciones destinadas a encontrar a las niñas que compartirán los personajes con las protagonistas adultas.

Ese proceso tendrá, además, su propio espacio en la pantalla: Disney+ presentará Frozen: Camino al Musical, una docuserie que mostrará el detrás de escena de las audiciones infantiles y la búsqueda de las pequeñas intérpretes que formarán parte del espectáculo.

Una historia que llega al teatro

Basado en la película animada de Disney, Frozen, el musical cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas y princesas de Arendelle cuya relación se ve afectada por un secreto. Elsa tiene el poder de crear hielo y nieve, pero su dificultad para controlarlo la lleva a alejarse de su familia y aislarse del mundo. Cuando sus poderes provocan un invierno interminable, Anna sale en su búsqueda y emprende una aventura que la enfrentará a distintos peligros y le permitirá descubrir el verdadero significado del amor.

Elsa y Anna, las protagonistas de la exitosa saga animada de Disney

La adaptación teatral conserva los personajes y las canciones que hicieron popular a la película, entre ellas “Libre soy”, pero amplía el universo de la historia con nuevas escenas y números musicales. El espectáculo tuvo su estreno en Broadway en 2018 y luego llegó a distintos escenarios internacionales.