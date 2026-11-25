Este martes 24 de noviembre quedó eliminado un nuevo participante de MasterChef Celebrity (Telefe). En una gala de eliminación reñida, el jurado determinó que Julieta Poggio y Luciana Geuna sean las dos participantes que protagonizaran el versus.

En esta edición del programa participaron Pablo Giralt, Campi, Edith Hermida, Rocío Robles, Luck Ra, Elizabeth Vernaci, Pablo Migliore y Grego Rossello, quienes, con sus preparaciones, contentaron a los jurados y pasaron a la siguiente instancia. Por su parte, Poggio y Geuna quedaron en un mano a mano al ser los platos menos logrados de la jornada.

Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Luciana Geuna se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. Su preparación de un risotto de hongos y ojo de bife desmechado no contentó a Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui.

“Los puntos del arroz son a criterio de cada uno, pero quizás está demasiado al dente”, dijo Martitegui, para desaprobar la receta de la periodista.

Luciana Geuna quedó eliminada de MasterChef

Por su parte, Poggio elaboró unos sorrentinos de ricota y hongos a la crema a los que le faltaron cocción y sazón al relleno. Sin embargo, la bailarina estuvo más acertada en algunos puntos que Geuna falló y la llevó a quedar afuera del certamen culinario.

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Luciana Geuna

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Wanda Nara Gerardo Viercovich - LA NACION

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.