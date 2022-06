Gustavo Pardi, un actor atravesado por la poesía

Varios proyectos tienen en esta temporada como intérprete al actor Gustavo Pardi, tanto en cine como en teatro. Un actor muy reconocido al que puede verse tanto en el teatro comercial, oficial o independiente. También en algunas series televisivas (El marginal, entre otras) y en cine. Allí algunas de sus últimas apariciones se dieron en Crímenes imposibles, El sonido de los tulipanes, Eso que llaman amor.

Desde pequeño Pardi es un profundo admirador de la poesía y entre los espectáculos unipersonales que ha concretado dentro de ese universo puede citarse Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, un trabajo que recreó durante varias temporadas y que le produjo mucha satisfacción.

En tiempos de pandemia se dedicó a dar clases por zoom, tanto grupales como individuales y decidió “cranear”, como él dice, dos proyectos que le abrieron un nuevo camino, el de la dirección teatral. Primero concibió La conversación infinita sobre textos de Juano Villafañe y a la par Bufón, un unipersonal recreado por Gustavo Garzón a partir de dos piezas cortas de Antón Chéjov que actualmente está haciendo giras por el interior del país.

En 2014, bajo la dirección de Hugo Urquijo participó de una experiencia en el Centro Cultural de la Cooperación denominada Con un tigre en la boca junto a los actores Ana Yovino, Ingrid Pelicori y Martín Urbaneja. La idea era cruzar en escena textos de Juano Villafañe, Patricia Díaz Bialet, Laura Yasan y Jorge Boccanera.

Urquijo decidió construir un juego que posibilitara generar un diálogo entre los textos poéticos. Y ese trabajo quedó muy marcado en el cuerpo de Pardi a la hora de reconstruir una propuesta de cualidades similares.

El próximo domingo estrenará en la misma sala La conversación infinita. El espectáculo está apoyado en poemas que forman parte del nuevo libro de Juano Villafañe, El corte argentino. Aquí Pardi es actor y director y lo acompañan en escena las actrices Trinidad Vassia, Nicole Williams y María Sol Pacheco.

Gustavo Pardi, junto a su admirado poeta Juano Villafañe

“Después de aquella experiencia seguí leyendo la poesía de Juano –comenta Pardi– y me resulta sumamente atractiva. En la pandemia apareció su nuevo libro y me gustó mucho. Le propuse armar un espectáculo a partir de esos textos y me dijo: ‘hacé lo que quieras’. Y siguiendo aquella creación de Urquijo comencé a buscar la forma de hacer dialogar esos poemas. No quería utilizar la fórmula clásica del actor parado frente al público diciendo un texto.”

Mientras fue trabajando asomó la figura de una mujer y convocó a la actriz cordobesa Trinidad Vassia, hoy residente en Buenos Aires. “La poesía de Juano siempre está muy dirigida al amor –dice el actor y director–, a la cosa obsesiva de volver otra vez al mismo recuerdo, al mismo tema. Tomé otros poemas de él y, ejercitando, los cortaba, los pegaba, los cambiaba de orden: Algunos comprendía muy bien como decirlos y empezó a aparecer la figura de esa mujer, reminiscencias que de tanto hablar de ellas se fueron corporizando”.

Después asomaron otras voces y se sumaron las actrices Nicol Williams y María Sol Pacheco que también fueron alumnas de Pardi e incluyó, además, a Silvina Aspiazu que es música, compositora y comenzaron a darle un lugar de mucha importancia a la música, a lo rítmico. Así se fue armando una especie de obra experimental, poética, musical . “La música está muy en primer plano y a través de distintos estilos. Hay un leiv motiv que, de pronto, se transforma en algo más jazzero, más rockero, más de disco y se armó una especie de historia de amor atravesada por postales que no tienen nada que ver unas con otras pero ayudaron a completar La conversación infinita –afirma el creador–. Una conversación eterna entre este poeta que recuerda y todo se hace presente y todo se va por las ramas. Por momentos aparecen otros personajes que aparentemente no tienen nada que ver con la historia que se está contando y después volvemos a la historia original. No es un espectáculo de poesía clásico ni tampoco es una obra de teatro con una historia convencional. Es una especie de fundido entre todas las partes”.

Gustavo Pardi estrenó La conversación infinita, en el Centro Cultural de la Cooperación Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Gustavo Pardi afirma que es un fanático de la poesía y no solo es un activo lector sino que la utiliza como ejercicio y le gusta descubrir los tonos exactos por los que puede proyectar las palabras. Por supuesto le interesa el teatro de texto. Es el que más realiza. Sin embargo entiende que la poesía le da muchas posibilidades de expresión y también se siente muy protegido a la hora de recrearla.

“En este espectáculo estoy muy amparado por la poética, por la palabra –comenta–. Por momentos peleamos y discutimos a través de los poemas. En otros trabajamos al unísono y eso permite muchos juegos musicales. Siempre siguiendo la poesía de Juano que es muy obsesivo con el tiempo, con la muerte, con el amor, con la eternidad, con lo que no fue, lo que fue, lo que puede haber sido y eso me da la posibilidad de no ser un personaje. Soy un actor al servicio de ese decir y a través de todas las obras que hice de poemas, soy como el mismo personaje, no tiene nombre, es el poeta. A veces el actor poeta atravesado por Lorca, por Borges, ahora está atravesado por Juano Villafañe y al mismo tiempo hay como un juego en el que soy el alter ego de él, me hago cargo de todas sus obsesiones y me convierto en un vehículo pero a la vez eso me permite ser un cuerpo y utilizar esas palabras a mi favor y mostrar mis propias obsesiones”.

Gustavo Pardi acaba de participar de la serie Operación masacre de Rodolfo Walsh dirigida por Paula de Luque y está muy conmovido por haber realizado esa experiencia. En breve empieza el rodaje de otra serie, Operación Cóndor, cuya dirección correrá por cuenta de Nano Garay . Allí protagonizará al piloto de un avión que, en 1966, fue obligado a dirigirse a Malvinas y donde un grupo de jóvenes plantó en tierra siete banderas argentinas. A la vez prepara los ensayos de la primera obra de Juano Villafañe donde asumirá el rol de Haroldo Conti . La dirección estará a cargo de Manuel Santos. “No es una obra biográfica convencional –cuenta el intérprete–. Muestra distintos momentos de la actividad del escritor pero no buscamos hacer una recreación de su historia. Solo soy un actor que muestra algunos aspectos de su vida en el escenario”.

Estas últimas tres producciones, ubicadas casi en un mismo tiempo histórico, le posibilitan al creador revisitar una historia social y política muy fuerte de la Argentina. “Revisar está bien –dice él– y sobre todo contar historias que sobre todo desconocen las generaciones más jóvenes. Estamos hablando de gente que sentó precedente en algunas cosas y desde el teatro, el cine o la literatura damos batalla”.

El próximo desafío de Pardi es encarnar al escritor Haroldo Conti Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Para agendar

La conversación infinita

De Juano Villafañe

Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543

Domingos, a las 20