Gutenberg! El musical: un disparatado espectáculo sobre el creador de la imprenta

Autores: Anthony King y Scott Brown. Adaptadores: Nicolás Alan Medina, Joaquín Scotta y Thiago Lifschitz. Directores: Ariadna Faerstein y Nicolás Alan Medina. Dirección musical: Hernán Matorra. Elenco: Germán “Tripa” Tripel y Santiago Otero Ramos. Escenografía: Giuliano Benedetti. Iluminación: Leo Muñoz. Vestuario: Darío Schvartz y Carola Jazmín. Sala: Pablo Picasso, del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660). Funciones: martes a las 20:30. Duración: 105 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Además de notorios títulos de Broadway, que demandan un esfuerzo de producción a gran escala, la cartelera teatral de Buenos Aires cuenta desde hace unos años con otros ejemplos de musicales, más austeros y sencillos, aunados bajo el término “de cámara”. Están protagonizados por solo dos o tres intérpretes y la orquesta (en caso de existir) se reduce a ese mismo número de integrantes. Desde ya, toda la acción transcurre en el marco de una única escenografía. La limitación de recursos, sin embargo, no resta calidad a las propuestas que, en algunos casos, resultan excelentes. El ejemplo más notorio es el de Asesinato para dos, que en 2017 cosechó las mejores críticas, se alzó con todos los premios y se cansó de llenar salas durante temporadas.

El recuerdo de aquel espectáculo no es antojadizo, ya que en el reciente estreno de Gutenberg!, el musical, se vuelven a encontrar sus dos protagonistas, sólo que aquí uno interviene como actor (Santiago Otero Ramos) y otro como director musical y pianista (Hernán Matorra). Ahora el partner actoral de Otero Ramos es Germán “Tripa” Tripel, de reconocida trayectoria en musicales del circuito comercial. Y aunque la temática de una pieza no tenga nada que ver con la otra, en las dos se repite aquello de dos actores interpretando un amplio espectro de roles, de diferentes edades, sexos y profesiones. La gracia, en este caso, está dada por unas gorras que van alternando con los nombres u oficios de los personajes.

Los actores se lucen en este "musical de cámara" MELINA ERCOLI

La historia de Gutenberg!, el musical se centra en dos autores del género poco avezados –Pepe Goldman (Germán “Tripa” Tripel), compositor de la música, y José Fernández (Santiago Otero Ramos), responsable del libro y de parte de las letras- que pretenden triunfar a toda costa. Para eso se presentan a una audición de patrocinadores, de la que participan varios productores teatrales de la avenida Corrientes. A falta de una idea mejor, y sin hacer el searching biográfico correspondiente, se les ocurre contar la historia del padre de la imprenta, sólo que a mitad de camino descubren que la vida del orfebre alemán Johannes Gutenberg no es muy interesante y entonces optan por ofrecer una “ficción histórica”.

El cambio de registro los habilita a sumar personajes inverosímiles, en principio una asistente enamorada con arranques de celos trágicos, una florista ciega antisemita, varios borrachos, un monje malvado y hasta ¡un par de ratas! –que, como fue adelantado, son interpretados por ellos mismos- y a coquetear con el misterio. En el medio, se sucederán todo tipo de esquicios y habrá referencias a figuras locales como Wanda Nara, Eugenia “China” Suárez, Virginia Lago y… Alberto Nisman (que dejará en claro el costado políticamente incorrecto de la adaptación local de la obra nacida en el off Broadway). ¿El resultado? Una maratón de disparates mayúsculos (aunque esa no sea la intención de los autores de ficción, Goldman y Fernández, que encarnan seriamente sus roles como si se tratara de una historia épica).

Como se comprenderá Gutenberg!, el musical es un bocato di cardinale para dos intérpretes versátiles, que no le teman al vértigo ni al ridículo y estén dispuestos a jugarse por enteros en el escenario. Sin margen de duda, se puede decir que Otero Ramos y Tripel son los artistas ideales para esta pieza. Le sacan partido a cada una de sus criaturas, cantan muy bien y saben cómo hacer participar a la platea. Lo de ambos es un verdadero tour de force, tanto a nivel físico como vocal, y por ellos se justifica pagar la entrada.

El único punto flojo en Gutenberg!, el musical es que le sobran unos cuantos minutos. Como la obra no cuenta con un crescendo dramático ni argumental, ya que lo que importa aquí es el juego actoral y no el desenlace de la historia (porque, termine como termine, ya se sabe que la resolución no tendrá asidero), al promediar la hora y cuarto de función las idas y vueltas del argumento resultan excesivas y fatigosas. No obstante, el final del show tiene reservada una sorpresa que será del beneplácito del público más fanático de musicales.