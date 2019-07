Hotel Oasis: ese que resiste el paso del tiempo

Mariano Taccagni y Lali Vidal, en Hotel Oasis

Dirigida por Mariano Taccagni, hoy vuelve la primera obra que Hugo Midón y Carlos Gianni hicieron para adultos

Es tan habitual que ya se convirtió en nuestro clásico: cuando se acercan las vacaciones de invierno el nombre de Midón se escuche con fuerza. Obras que resisten el paso del tiempo como Huesito caracú. Pero ojo, aunque pocos lo sepan, la dupla de Hugo Midón y Carlos Gianni, que cambió el teatro infantil, también hizo dos musicales para adultos. Y luego de más de 20 años del estreno del primero, este domingo vuelve a los escenarios porteños. Hotel Oasis, estrenada en 1997 en la Fundación Banco Patricios, desborda actualidad, y el director y actor Mariano Taccagni ( Sala de profesores, Saltimbanquis) es el encargado de hacerlo junto a Gianni que ocupa el rol de director musical.

" Hotel Oasis tiene la virtud de haber permanecido en el tiempo y de ser quizá más actual ahora que cuando fue escrita y realizada por primera vez. Habla de lo interpersonal, de las relaciones humanas y especialmente de un nivel social bajo, pero que tiene toda la fuerza y la ternura para emocionarnos", cuenta Gianni, que está emocionado por recuperar este material tan poderoso para estos tiempos, pero porque además se trata de la primera obra que pensaron exclusivamente para grandes. "Trabajar para adultos y para chicos tiene las mismas exigencias, la misma profundidad y el mismo valor. Quizá los temas no sean los mismos ya que los chicos necesitan algo más adecuado a su edad, pero nuestra experiencia y nuestra postura frente al teatro hicieron que las obras fueran en general para toda la familia", agrega Gianni, que supo junto a Midón crear un universo nuevo en el teatro infantil: llegar tanto a los más pequeños como a sus adultos acompañantes.

"Vi la obra en 1997 y quedé fascinado con la poesía que tienen sus textos y su música -cuenta Taccagni, que tiene un gran recorrido como actor y director en musicales-. Hugo contó una historia simple, realista y como su protagonista es un exquisito marginal, un poeta posmoderno, a la vez tiene detalles de realismo mágico. Una síntesis que nos identifica muy bien a los argentinos. Esa síntesis me enamoró, como artista y argentino. Sigue siendo actual porque Hugo Midón siempre será un visionario del alma de los argentinos. Es como el tango 'Cambalache'... ¿Lo escribieron ayer? Está siendo escrito permanentemente".

A pesar de que no se representó desde aquel entonces, la obra tiene tanta actualidad que impresiona. Centrada en la historia del pensionista de este hotel, Jorge Luis Le Blanc, un bohemio que colecciona palabras rimadas, que vive en la habitación 209 de este hotel porteño de cualquier tiempo, la obra cuenta la relación entre él y quienes llegan a la noche hasta su casa y su balcón, que abre todas las noches para los marginales y olvidados, a "los que duermen en el suelo cara al suelo", como dice una de las canciones. El Hotel Oasis se convierte entonces en un paraíso de la ciudad para muchos que no solamente encuentran ahí refugio y alimento para el cuerpo, sino para el alma. Estos vagabundos perseguidos, prostitutas sin trabajo, artistas y buscavidas en ciernes se convierten en la verdadera familia elegida de este poeta que, en su momento, fue encarnado por Roberto Catarineu y en esta nueva versión por el propio Mariano Taccagni, a quien acompañan Marcelo Albamonte. Jorge Maselli (además, diseñador del vestuario), Alejandro Vázquez (a cargo también de la escenografía) y Lali Vidal. Los conflictos no tardan en llegar, pero el héroe romántico resiste a todos los embates. "Los personajes de Hotel Oasis son resilientes a las crisis económica y de valores..., les pasan por encima. Creen y crean. Es una obra necesaria hoy. Trabajar una obra de Hugo Midón y Carlos Gianni es laburar con un material icónico del teatro argentino. Tiene el sabor de los clásicos. Y trabajar con la única pieza para adultos es un desafío. Julián Midón (hijo de Hugo y excelente músico y director musical) me cedió los derechos sobre la obra casi con la premisa de que no replicara la obra de su padre. Quería mi visión como director. Y en esa dirección trabajamos".ß

Hotel Oasis

De H. Midón y C. Gianni.

Domingos, a las 20.30.

El Método Kairós, El Salvador 4530.