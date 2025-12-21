La historia de amor del nieto de Carlos Monzón con Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

Este sábado, en el estadio de Huracán, se celebró la tercera edición de Párense de Manos, un evento organizado por el conductor de Vorterix Luquitas Rodríguez que reunió a celebridades de distintos ámbitos a desafiarse en un cuadrilátero de box. Una de las peleas más emocionantes y esperadas fue la de Franco Bonavena y Agustín Monzón, quienes portan dos apellidos de peso para la historia del deporte argentino.

Una vez terminada la pelea que ganó, por puntos, el nieto de Ringo, Monzón habló al público presente y dirigió sus palabras a Julieta Rossi, su pareja, a quien le hizo una propuesta romántica ante la vista de todos. “Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, destacó el exparticipante de Survivor, Expedición Robinson (Telefe), quien se abrazó y besó con su prometida.

Agustín Monzón y Julieta Rossi deslumbran en TikTok

A pesar de la formalidad del momento, Monzón y Rossi se mostraban juntos en redes sociales, aunque sin el rótulo oficial de novios. La última aparición pública de ambos se dio en los Premios Ídolo 2025, cuando la bailarina y el deportista fueron protagonistas de un video viral. “Lo dimos todo”, calificó el nieto del mítico boxeador argentino, quien intercambió elogios con Julieta y dejó entrever que existía algo más que una simple amistad.

En noviembre, Julieta Rossi y Agustín Monzón participaron de los Premios Ídolo 2025

Aunque se desconoce cuándo se conocieron y cómo se fue construyendo la relación en el tiempo, la pareja pisa fuerte en TikTok con una gran cantidad de videos en conjunto donde muestran sus habilidades para captar la atención del público. Todos estos indicios fueron construyendo la historia de amor que se oficializó este sábado.

Quién es Julieta Rossi

A los 23 años, la bailarina volvió a creer en el amor y dejó atrás un episodio que la marcó para siempre, como fue la muerte de Fernando Báez Sosa, su expareja, quien falleció el 18 de enero de 2020 tras una brutal golpiza de un grupo de rugbiers.

Julieta Rossi es la expareja de Fernando Báez Sosa

Desde ese momento, Rossi se encargó de acompañar a Silvino Báez y Graciela Sosa a cada una de las marchas en pedido de justicia por su hijo. Con un perfil bajo, sin mostrarse ante las cámaras, la joven decidió no participar del documental 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, que se estrenó por Netflix, y fue una de las voces ausentes de esta recopilación de testimonios para esclarecer un caso que conmocionó al país.

Julieta Rossi tiene 23 años

Con el dolor a flor de piel, Rossi tomó una decisión clave para modificar su vida: refugiarse en la danza. Eso la llevó a mudarse a los Estados Unidos en 2023 para estudiar y perfeccionarse en el Millennium Dance Complex, uno de los estudios más prestigiosos ubicado en Los Angeles.

Julieta Rossi y su destreza como bailarina

Bailarina y coreógrafa, logró un posicionamiento destacado en la industria de la danza gracias a su especialización en disciplinas como reggaeton, urbano, heels y femme style.

Su labor se caracteriza por una técnica e impronta propia que la llevó a compartir distintos escenarios con artistas como Ecko, Connie Isla, Aitana, Flor Vigna, Marty D y Yas Gagliardi.

Julieta Rossi le enseñó cómo bailar a Agustín Monzón

Aunque el pasado de Rossi siempre estará vinculado afectivamente a la memoria de Báez Sosa, su historia de vida cambió radicalmente al progresar profesionalmente y conocer, en el camino, a Agustín Monzón, con quien comparte intereses en común y así lo manifiestan en TikTok e Instagram.

Quién en Agustín Monzón

Nació en Santa Fe y es el nieto de Carlos Monzón, el histórico boxeador argentino. A sus 17 años tomó la decisión de abandonar su tierra natal para emprender un viaje a Buenos Aires, con el fin de estudiar actuación. A pesar de su linaje familiar, el joven rompió esquemas y se adentró en su sueño de ser actor.

Agustín Monzón no llegó a conocer a su abuelo, quien falleció en 1995 (Foto: Instagram/@agustinmonzon01)

A pesar de portar un apellido de peso, Monzón comenzó a trabajar como bachero de una cervecería hasta poder conseguir sus primeros trabajos en el mundo de la actuación.

Su salto a la fama se dio, justamente, en la serie de Monzón, donde él interpretó a un sobrino del exboxeador que aparece en el final de su carrera deportiva. A pesar de no haberlo conocido -falleció en 1995-, Agustín tiene un grato recuerdo de su abuelo y se dio el gusto de estar en una producción dedicada a su carrera profesional.

Agustín Monzón en Coppola, el representante (Foto: Instagram/@agustin monzon01)

Además de esta colaboración, Agustín participó en la serie Coppola, el representante y fue doble de riesgo en El Eternauta, la ficción basada en la historieta de Héctor Oesterheld que se estrenó el 30 de abril en Netflix.

Uno de los hitos más importantes de su vida fue el ingreso a Survivor, Expedición Robinson, un programa que se emitió por Telefe y reunió a participantes que convivieron durante varias semanas en las playas de Capurganá, en Colombia. Su camino duró 32 días y se llevó una enriquecedora experiencia que le dio fama y popularidad.

Julieta Rossi Y Agustín Monzón tienen una fuerte presencia en redes sociales

En cuanto a su vida íntima, este sábado, en el evento Párense de Manos 3, anunció su noviazgo con Julieta Rossi, con quien comparte muchos intereses en común y así lo reflejan en las redes sociales, donde tienen una fuerte presencia y llegada a los seguidores.