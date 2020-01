Hoy comienza una obra teatral por WhatsApp en el centro porteño

La aventura comienza en la zona peatonal de la avenida Corrientes Crédito: Ignacio Arnedo

Cuando en 2017, el director Ezequiel Hara Duck estrenó Perfil bajo, una obra por WhatsApp elaborada para un solo espectador y desarrollada en espacios públicos, no sabía que estaba a las puertas de un formato teatral nacido para expandir límites. Después de explorar esas posibilidades en más de 600 funciones, comenzó a preguntarse cómo aumentar la cantidad de espectadores. En el productor artístico Jony Camiser encontró la otra pata para diseñar una experiencia interactiva a la que llamaron Clavemos el visto, que se estrena hoy en el Metropolitan Sura.

"Primero comenzamos haciendo pruebas de laboratorio con amigos invitados en los Bosques de Palermo, luego participamos en el Festival Clave, en el Cultural Recoleta, y así, probando el formato llegamos a la conclusión que el lugar ideal para realizar la experiencia era la mismísima calle Corrientes", dice Hara Duck, productor de radio y televisión, e investigador de nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas.

"Elegimos calle Corrientes como centro de operaciones para desarrollar esta experiencia lúdica e interactiva, resultado de un largo proceso de exploración sobre nuevos lenguajes y la búsqueda de nuevas experiencias teatrales vinculadas con la tecnología", agrega Camiser, productor del reconocido ciclo "Grandes homenajes" (a Tato Bores, Jorge Guinzburg, Hugo Midón, Carlitos Balá, entre otros), Viví Francia, Ciclo Protagonistas y gran cantidad de eventos para reconocidas marcas e instituciones públicas y privadas.

No es una novedad la búsqueda de espacios no convencionales -es decir, por fuera de la sala tradicional tanto del circuito comercial como del off- para desarrollar una obra ni tampoco el cruce entre las artes escénicas y los aparatos que nos rodean cada vez más de cerca. Por ejemplo: en el FIBA 2017, dos espectáculos performáticos, Etiquette y The Quiet Volumen, del británico Ant Hampton, donde el público con auriculares seguía instrucciones.

También, el Remote Buenos Aires, del colectivo alemán Rimini Protokoll, que guiaba como un intrigante audio tour a los participantes reunidos en el cementerio de la Recoleta. O mucho antes, en el festival Ciudades paralelas, proyecto curado por Stefan Kaegi y Lola Arias en 2010, que tomó por asalto lugares públicos como un shopping y una fábrica.

En Clavemos el visto se combinan elementos del teatro de inmersión, el site specific y las nuevas tecnologías en un recorrido guiado desde los celulares conectados al "wasap" para invitar a los "espectadores" (un término que también es intervenido en esta propuesta) a hackear la ciudad, vivirla con humor y ver la calle como un escenario de una ficción innovadora.

¿Cómo se juega este juego? Los espectadores se reúnen en la puerta del teatro e ingresan de forma simultánea a un grupo de la popular red social. Juntos, entonces, salen a la calle para dar inicio a la obra que se lleva a cabo en la zona peatonal de la avenida. Los mensajes los irán guiando para interactuar entre ellos y con su entorno, sin saber si quienes los rodean son actores, espectadores o turistas, gente que pasa e ignora ser parte de un hecho teatral. Van a hacer cosas que no harían si no fuera por la contención, y la excusa, de la contención ficcional. El staff que se entremezclará entre la gente para confusión y diversión de estos espectadores/protagonistas son Léo Kildare Louback, Tamara Kohen, Mercedes Aranda, Brenda Taubín, Carolina Molini, Patricio Jarabroviski, Daiana Camiser, Candela Vera, Agustina Mandia, Michelle Rada, Martina Solari Arena y Ailén Martínez.

Hay que ir preparado. Nada de apagar el celular sino, todo lo contrario, no olvidar tener la batería cargada, el acceso a datos móviles (3G/4G) y, por supuesto, contar con la aplicación de la doble tilde. Muy importante: comportarse como peatones respetuosos de las normas de tránsito. Y, por las dudas, clavar el visto es no responder un mensaje aun cuando se lo haya visto: semejante tragedia tenía que tener su propia obra.

Clavemos el visto

De Ezequiel Hara Duck y Jony Camiser.

Metropolitan Sura, Corrientes 1343.

Sábados,a las 19 y 20.45. $ 450