La banda vocal y humorística VoxPop celebra sus 20 años

Se jactan de ser una banda de rock sin instrumentos . Les gusta decir eso, porque se creen muy rockeros. Incluso cuentan que un día salían de un concierto cuando se acercaron dos personas y les dijeron: “Ustedes no son una banda de rock, ustedes son un coro”. Y fue como si les clavaran un puñal.

VoxPop cumple 20 años en los escenarios y lo festeja con un ciclo de shows en Border, que combinan música sin instrumentos, humor y un repertorio con temas originales y canciones de fogón hasta una fiesta bailable con la participación del público e invitados especiales.

“Para este espectáculo tiramos toda la carne al asador. Tenemos clásicos del rock que siempre nos piden y que van a estar, y también tenemos un momento en el espectáculo donde el público puede elegir en vivo la canción que quiere escuchar desde una aplicación en el celular. Lo llamamos ‘VoxPop a la carte’; momentos donde hacemos cantar al público y hasta nos animamos a compartir dos temas originales creados en pandemia”, anticipa Axel Jeannot, uno de los siete integrantes del consagrado grupo de música a capella, junto a Javier Diez, Mariano Avruj, Matías Hilaire, Pablo Kaloustian, Hernán Laperuta y Oscar Llóbenes.

Axel Jeannot, Javier Diez, Mariano Avruj, Matías Hilaire, Pablo Kaloustian, Hernán Laperuta y Oscar Llóbenes son los VoxPop DIEGO SPIVACOW / AFV

El repertorio es muy variado, desde rock y pop nacional e internacional, reggae, disco, zamba o reggaeton; y su hit es una de las canciones más difíciles de interpretar: “Rapsodia Bohemia”, de Queen.

“Aunque hacemos todos los estilos siempre nos gusta definirnos como una banda de rock sin instrumentos. Nos levanta la autoestima creernos rockeros , y más aún cuando ya pasaron 20 años”, bromea Jeannot.

¿Cuál es el secreto para transformarse de un coro a una banda de rock? “Si explicamos cómo lo hicimos estaríamos revelando la receta secreta de nuestra salsa”, se ríe Javier Diez, otro de los históricos de la compañía que elabora esos temas clásicos con un solo instrumento: la voz.

“En realidad no hay ningún misterio, pero sí mucho ensayo y error y miles de horas de práctica a lo largo de los años. Los coros típicamente cantan letra o ‘ues’ y ‘aes’ de colchón armónico en distintas voces. Pero nuestro objetivo es romper un poco con el sonido coral”, señala Diez.

La base de VoxPop es la batería, en voz por supuesto (Pablo Kaloustian), y el sonido del bajo (Mariano Avruj), los únicos integrantes del grupo que tienen “instrumentos” fijos , a quienes luego se suman capas superpuestas de brasses, teclados, guitarras y el solista de turno. Todos los sonidos son ejecutados en vivo, sin efectos, usando nada más que la voz humana y un micrófono.

“Por supuesto que el micrófono es importante en la búsqueda de este sonido; no es lo mismo cantar muy bajito cerca de él que cantar muy fuerte lejos; cambian los armónicos, la ecualización, todo. Cada una de estas sutilezas forman la base de nuestro sonido. Ver un ensayo nuestro puede resultar muy llamativo para alguien acostumbrado a escuchar coros. Nos lo pasamos practicando una y otra vez sonidos raros”, explica Diez.

Antes de juntarse, la mayoría de sus integrantes ya tocaba algún instrumento, compartía escenario tocando en bandas, trabajando en teatro o comedia musical. Allí surgió la idea de formar esta banda, como un chiste en camarines allá por 2000, cuando en Europa y los Estados Unidos empezaba a cobrar fuerza “A cappella contemporáneo”, un estilo que busca potenciar el desarrollo de algunas habilidades musicales mediante arreglos vocales específicos. El resultado sonaba cada vez menos como un coro y más como una banda. Y lo que comenzó como un juego, se convirtió en un proyecto concreto que hoy cumple dos décadas.

“ Empezamos escuchando y haciendo arreglos de otras bandas vocales de fines de los años 80 y 90 como Bobby McFerrin, Rockapella, The Real Group, The Swingle Singers, Neri Per Caso . Nuestros primeros pasos fueron cantando arreglos de ellos. Nos enseñaron a buscar la sonoridad no coral, a desafiar los límites de lo que se puede hacer con la voz. También escuchamos grupos argentinos de los años 60 y 70 como Buenos Aires 8 y Opus 4, o grupos jazzeros como Take 6. Nos nutrimos de muchas influencias y tardamos un año hasta empezar a hacer arreglos propios. Luego, incorporamos a Pablo en la batería y cambió definitivamente el sonido, encontramos nuestra propia impronta con el rock y el humor. Hoy somos 70 por ciento, banda de rock sin instrumentos y 30 por ciento humoristas . Nos atrae tanto la idea de hacer un recital en un estadio como hacer temporada en un teatro”, explica Diez.

Esa comicidad, el trabajo con el humor cada vez más presente en sus espectáculos, es resultado de una labor en conjunto, con Alfredo Allende en la colaboración autoral. “Primero surge desde lo musical, jugamos con mezclar canciones porque tienen acordes o un groove similar y las mashupeamos o cambiamos la letra. También jugamos con el personaje de anti héroes y nos burlamos mucho de nosotros mismos. Improvisamos la idea y después todo se baja a libreto. Se escriben los diálogos y la partitura”, explica Jeannot.

VoxPop celebra sus 20 años en el Border DIEGO SPIVACOW / AFV

Y concluye: “Festejar un 20° aniversario con VoxPop es felicidad pura. No muchas bandas se mantienen unidas después de tanto tiempo. Cuando a finales del año pasado, después de haber remado mucho por la pandemia, nos pusimos a pensar en el show de 2022 y nos dimos cuenta de que habían pasado veinte años, no lo podíamos creer. Nos reímos, nos abrazamos, empezamos a rememorar muchas anécdotas y nos sentimos muy orgullosos del camino recorrido”.

Para agendar

VoxPop 20 años

Arreglos y dirección musical: Juan Serruya.

Desde hoy, los sábados de mayo, a las 22.30. Border, Godoy Cruz 1838.

Entradas, 1800 pesos