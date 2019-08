La Comedia dejaría de funcionar como sala teatral

La congregación religiosa del Divino Maestro, propietaria del inmueble, le daría otro destino a este complejo de tres espacios

Durante los últimos días, en las redes sociales, circuló la noticia y la inquietud por el supuesto cierre del Teatro La Comedia, en Rodríguez Peña 1062, casi esquina Santa Fe. La dirección del teatro fue cautelosa antes de hablar públicamente y emitió un comunicado en el que agradece el interés de todos los medios y el apoyo de la comunidad artística "ante la noticia del posible cierre".

Los rumores también señalan que el inmueble sería destinado a otros fines no vinculados con el ámbito teatral. "Es apresurado decir que el teatro cierra. Lo que sí puedo decir es que desconocemos el futuro del espacio artístico, no sabemos si seguirá siendo un teatro, o se convertirá en un local de ropa o un megagimnasio. Lo que estamos en condiciones de afirmar es que quienes dirigimos este teatro desde el 24 de julio de 2003 terminaremos nuestra gestión el 31 de diciembre, luego de 16 años de mucho trabajo", señaló a LA NACION Ariela Mancke, directora comercial de La Comedia.

Hace unos meses, la Compañía religiosa del Divino Maestro, propietaria del inmueble, planteó a la dirección de la sala cambiar las condiciones de gestión. "Pretenden cobrar una cantidad de dinero que no podemos pagar. La decisión del futuro del teatro no esta en mis manos, es una decisión de las propietarias. Bajo el cambio de condiciones no podemos continuar, no podemos afrontarlo -afirma Mancke, con notoria congoja-. La Comedia está en una zona muy costosa, donde los alquileres son muy altos. Teníamos un acuerdo hasta fines de 2020, pero en febrero de este año nos pidieron adelantarlo, ya con compromisos asumidos. Nosotros pusimos la fecha y acordamos llegar hasta 31 de diciembre de este año".

La Comedia tiene tres salas. La mayor, con 450 localidades; la mediana, en el subsuelo, con 100, y la pequeña, en el bellísimo salón barroco, con 50 sillas. Actualmente hay 15 espectáculos en cartel y tres estrenos próximos.

En 1938, Juana González de Devoto donó el edificio a la mencionada congregación católica y se dice que una de las condiciones era que el lugar fuera destinado a la religión, el arte y las actividades físicas (ahí funciona desde hace tiempo un gimnasio, en el piso superior). Hace 50 años fue el aula magna del Instituto Superior Religioso; luego, en 1984 paso a ser el salón de actos del instituto; hasta que en la década del 90, el director Roberto Franco la regenteó hasta 2000 como La Comedia. Luego estuvo cerrado hasta el 24 de julio de 2003, cuando asumió su dirección el empresario Roberto Bisogno, convocado por las mismas religiosas, después de que fundó el Auditorium de San Isidro, de la misma congregación, en 1983.

"Desde febrero que estamos viviendo este cambio. Pasando por el cuerpo distintas emociones. Trabajando todos los días, haciendo lo que sabemos hacer, para seguir recibiendo compañías, público y viviendo el teatro como lo pensamos siempre. Como un espacio vivo, con programación de lunes a lunes. No sé qué debería pasar, pero sé que hasta el 31 de diciembre estaremos acá haciendo teatro", concluye Ariela Mancke. Por el momento ningún representante de la entidad propietaria dio explicaciones sobre el futuro que correrá este gran teatro porteño.