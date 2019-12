La "Fabbrica" del Teatro de la Ópera de Roma mañana se presentará en el Coliseo

Los jóvenes talentos surgidos del YAP y prontos a comenzar sus propios caminos Crédito: Patricio Pidal/AFV

Con dos galas líricas y un programa de lujo a cargo de los integrantes de su programa de jóvenes artistas se cerrará la temporada del ciclo Nuova Harmonia e Italia XXI

En casi todos los grandes teatros alrededor del mundo existe un programa dedicado a la formación de nuevos talentos: el Royal Opera House de Londres, la Ópera de París, la Scala de Milán, el Colón, etcétera, cada uno desde ya hace muchos años tiene un espacio dedicado a completar la formación de esos jóvenes cuyo mayor deseo es pasar su vida cantando arriba de un escenario o involucrados en todo el proceso de producción de la que está calificada como una de las manifestaciones artísticas más completas que existen. Pero como cosa curiosa, en Roma, capital y centro cultural del país considerado cuna del género lírico, no existía algo parecido en su principal teatro. Por esta razón, en 2015, Carlo Fuortes, director del Teatro della Opera de Roma, convocó a Eleonora Pacetti, pianista y cantante lírica dedicada a la gerencia cultural, para que pensara en uno. Así fue como en 2016 nació "Fabbrica" el Young Artist Program (YAP) del Teatro de la Ópera de Roma. Un programa pensado para servir de impulso a las carreras de aquellos artistas que están terminando su formación y que desde sus inicios (ya va por la tercera edición) consiguió un gran poder de convocatoria. Sus integrantes salen por primera vez de gira a Latinoamérica y lo hacen para presentar dos conciertos en el Coliseo y cerrar la temporada de Nuova Harmonia e Italia XXI (mañana, a las 20.30; y el sábado, a las 19).

"Este proyecto es un hijo para mí, y es el resultado de mis experiencias previas en las que fui dándome cuenta acerca de lo que más necesitan esa cantidad de jóvenes talentos que ya están bien formados para comenzar una carrera. Además, pude comparar con otros programas, tomar lo mejor de cada uno de ellos y añadirles cosas nuevas. Decidimos no hacer una fundación, sino abrir un sector nuevo dentro de la actividad del teatro. Otros programas están externalizados, en cambio nosotros vivimos el teatro ya que estamos dentro de él. Y esto es fundamental para nuestro objetivo final que es convertirnos en un lugar de posibilidades para ingresar a la profesión, no somos un lugar de formación y eso cambia la perspectiva," dice Pacetti, quien además de ser la creadora es también la directora del proyecto.

El cupo para ser parte de "Fabbrica", cuya duración es de un año y medio, se limita a 15 artistas, entre cantantes, pianistas repertoristas y participantes del equipo creativo (director de escena, vestuario, iluminación). Por eso, el proceso de selección es muy largo y difícil. "Solo para dar un ejemplo, para la segunda edición recibimos más de 900 solicitudes. Esto nos obligó a realizar una preselección antes de comenzar con las audiciones, aunque igual terminamos con 680 candidatos. Las aplicaciones vienen de todas las partes del mundo y terminamos convertidos en una ventana muy internacional de la Ópera de Roma. Entre los que comienzan en enero 2020 hay un tenor argentino," explica la directora.

A estos artistas cuyas edades están comprendidas entre 24 y 32 años, su paso por "Fabbrica" les garantiza una presencia dentro de las producciones del teatro además de un contacto muy cercano con las agencias que están en la búsqueda de nuevos talentos dentro de la ópera. "Según cada uno vaya desarrollándose así serán también las oportunidades que se les van abriendo. Es esperanzador ver a esta cantidad de jóvenes que a sabiendas de que tienen un camino arduo por delante están dispuestos a hacer sacrificios para seguir una pasión," explica Pacetti.

Dos galas líricas, una para cerrar la temporada de Nuova Harmonia e Italia XXI y la otra como celebración de fin de año del Consulado General de Italia en Buenos Aires (esta última por invitación y con entrada libre y gratuita) prometen un recorrido por las arias más populares y queridas del repertorio. Interpretadas por las voces de Rafaela Albuquerque (soprano), Timofei Baranov (barítono), Domenico Pellicola (tenor), Sara Rocchi (mezzosoprano) y acompañados por la pianista Elena Burova. Todos ellos integrantes del YAP que recién finalizó y cada uno listo para seguir su propio camino.

"Nada más haber logrado estar dentro del programa lo considero un triunfo. Fue muy difícil poder ingresar. Después, todo es ganancia. Te da la perspectiva sobre como poder construir tu carrera. Ahora voy a presentarme a concursos que sin haber pasado por YAP jamás me hubiese atrevido. Las experiencias que vivimos fueron muy enriquecedoras, creces a nivel artístico, pero también como persona. La voz también cambia porque entiendes tu potencial y la manera en la que la puedes presentar. Eso sí, necesitas dedicación al 100%," explica Rocchi, una de las cantantes que estará en la gala.

"Es algo que aconsejo a todos que quieren descubrir el mundo teatral. Cuando estaba en el conservatorio y gracias mi amor por la ópera descubrí lo mucho que me gusta acompañar al cantante. Primero participé dentro de un programa similar dentro del Bolshoi de Moscú y hacerlo luego en Italia me abrió las puertas a la cultura operística italiana que significa tanto. Tuve la oportunidad de ver al detalle todo el proceso de producción desde dentro y trabajar con los maestros repositores fue maravilloso. Siempre es muy importante la presencia de un buen pianista al lado de un cantante y el cantante inteligente lo sabe. Como pianista se me abre un mundo de posibilidades," explica Burova.

Como ha sido costumbre a lo largo de los más de 30 años del ciclo Nuova Harmonia que presenta la Fundación Cultural Coliseum, el momento indicado para anunciar la nueva temporada era justo cuando finalizaba la actual. En concordancia con su compromiso de ofrecer un contenido artístico de calidad y en la búsqueda de hacerlo más amplio y moderno, desde la fundación informan que se encuentran todavía evaluando la temporada 2020 y anuncian cambios y modificaciones dentro de lo que ha sido su formato tradicional. La nueva propuesta se comunicará una vez que termine de definirse.

