Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y reveló cómo un caballo la ayudó a salir adelante: “Me dio un motivo”

Denise Dumas pasó por la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar la muerte de su hermana Janine, quien falleció a los 16 años en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 11. En ese contexto, confesó que aquella pérdida también fue clave en su acercamiento al mundo del teatro y reveló cómo un caballo la ayudó a salir adelante. “Crecí con él y me dio una felicidad! Me dio un motivo”, confió.

La modelo, actriz y actual panelista de LAM fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha, donde compartió la cena con los actores Andrea Politti y Osvaldo Laport y con el cantante cordobés Ricky Maravilla. Fue la propia conductora quien, al preguntarle cómo había llegado a la actuación, la llevó a recordar aquella tragedia familiar que marcó su vida.

“Yo no quería ser famosa. No. Es más, la fama me parece que es lo más difícil de llevar de esto, la exposición, que la gente opine”, reconoció Dumas cuando Mirtha le preguntó por sus comienzos. Sin embargo, explicó que sí tenía claro que quería dedicarse a la actuación. “Quise estudiar teatro cuando terminé el colegio. Mamá y papá hubieran querido que estudiara otra cosa, pero yo venía de la muerte de mi hermana”, contó.

Fue entonces cuando Legrand recordó uno de los episodios más dolorosos de la vida de la conductora. “Ella tuvo un accidente, ¿no?”, le consultó en relación a Janine. “Sí”, respondió Dumas, y de inmediato profundizó sobre el impacto que tuvo aquella pérdida en su familia: “Yo creo que mamá y papá dijeron: ‘Sé feliz, hacé lo que quieras’. Y ahí entró el teatro en mi vida. Estudié mucho teatro”.

La charla continuó con un recuerdo de la Chiqui: la conductora mencionó una historia que había leído tiempo atrás. “Cuando murió tu hermana, tu padre te compró un caballo. ¿Es cierto?”, quiso saber. Denise confirmó la anécdota y explicó el contexto en el que ocurrió. “Sí. Yo tenía 11 años y ella 16. Y Max, mi hermano, que lo amo, tenía 18. Quedamos nosotros. Y no sé por qué se me dio por los caballos”, relató.

Denis Dumas explicó cómo Anónimo la ayudó a seguir adelante Noelia Marcia Guevara / AFV

En ese momento, la panelista contó cómo fue que un caballo que ya no servía para las carreras llegó finalmente a su vida. “La historia es muy genial porque yo amaba los caballos y tenía un tío mío que era veterinario y se ocupaba de caballos del hipódromo. Mi mamá y mi papá decían: ‘¿De dónde sacamos un caballo?’. Entonces mi tío llamó a mi papá y le dijo: ‘Tengo un caballo acá que no corría bien. Lo dejaron y está acá tirado’”.

Según contó Dumas, la oferta de su tío fue tan inesperada como conmovedora. “Mi papá preguntó cuánto salía y la respuesta fue: ‘Con que le paguen y se lo puedan llevar, pobrecito’. Y ahí conocí a Anónimo, mi caballo de toda la vida”, recordó con emoción.

Consultada por cómo decidió bautizarlo de una forma tan particular, Dumas explicó que lo Anónimo fue el primer nombre que se le ocurrió. “Freudianamente, el caballo significa el padre, ¿sabías?“, le comentó Laport, quien también se confesó como un gran apasionado por los caballos. “Era un loco, me tiraba todo. Pero fue el caballo el que me dio un sentido. Crecí con él y me dio una felicidad… me dio un motivo", aseguró.

Lejos de tratarse solamente de una mascota, el animal se convirtió en un refugio emocional durante uno de los momentos más difíciles de su vida. “Yo me pasaba todo el día metida en el club”, recordó. Y agregó que, en realidad, el caballo estaba lejos de ser el ejemplar ideal: “Fue cualquier cosa lo que compramos, porque estaba apenas domado, había corrido una vez, lo habían dejado. Lo vi tan mal y dije: ‘Es este, es este el que quiero’”.

Hacia el final de su relato, Dumas resumió en pocas palabras el enorme significado que tuvo Anónimo para ella y para toda su familia. “Murió con nosotros. Toda la vida estuvo conmigo. Lo amé”, concluyó sobre el caballo que la acompañó durante años y que, según ella misma reconoció, la ayudó a encontrar un nuevo sentido después de la muerte de su hermana.