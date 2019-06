La reina de la belleza: historia de soledades en un ámbito hostil

Carlos Pacheco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019

Autor: Martin McDonagh / Intérpretes: Marta Lubos, Cecilia Chiarandini, Pablo Mariuzzi, Sebastián Dartayete / Escenografía: Eduardo Spíndola / Vestuario: Mini Zuccheri / Dirección y puesta: Oscar Barney Finn / Sala: El Tinglado, Mario Bravo 948 / Duración: 80 minutos / Nuestra opinión: buena

El texto del irlandés Martin McDonagh se conoció en Buenos Aires en 1999 a través de una puesta que Oscar Barney Finn realizó en el Ateneo. Fue una de las últimas obras que protagonizó la gran Aída Luz. El director vuelve sobre este material, un drama inquietante que muestra con crudeza la realidad de unos individuos perdidos en una pequeña comarca de Irlanda.

Magde y Maureen viven aisladas en lo alto de una colina de Leenane. Madre e hija mantienen una convivencia insostenible. Madge necesita retener a su hija para que la cuide y la sostenga en los últimos años de su vida y Maureen es consciente de que el cuidado de su progenitora solo le ha posibilitado dejar pasar los mejores años de su existencia. La crueldad de la mayor ha logrado que el carácter de la hija se haya transformado. Su modo de vida solo se sostiene haciendo las tareas de la casa, conteniendo el humor de Magde y pensando que sus mejores días podrían desarrollarse fuera de ese ambiente. La llegada de alguien que Maureen conoce desde muy joven le permite ingresar en un campo de fantasía muy atractivo.

Desde su puesta, Barney Finn narra los acontecimientos con la seguridad de quien ya transitó este texto y conoce profundamente los vericuetos más inesperados de las conductas de unos seres para quienes vivir resulta un gran desafío.

Marta Lubos construye a esa madre de manera impecable. En cada escena consigue demostrar nuevos rasgos de esa mujer extraña y hasta feroz. Es terrible y amorosa a la vez, patética y afable. Maneja muy bien los tiempos interiores de Magde y es verdaderamente creativa a la hora de transformar su cuerpo y su voz. Cecilia Chiarandini, en el rol de la hija, comienza demostrando una composición atractiva, pero al cabo de la representación va perdiendo matices y su labor se torna algo opaca. La intérprete desaprovecha la posibilidad de vivir en plenitud los múltiples tonos que el autor le ha brindado a ese personaje. Por su parte, Pablo Mariuzi le aporta mucha entidad a Pato. Consigue convertirse en un hombre irlandés fuerte y decidido, pero no deja de lado su costado sensible y hasta entrañable. Sebastián Dartayete no logra hacer trascender con vigor las cualidades rebeldes de ese joven que vive en ese universo pueblerino tan complejo.

Más allá de las observaciones, La reina de la belleza puede atrapar por su historia compleja y reconocible. Esos individuos, asentados en Irlanda, resultan comunes en cualquier sociedad.