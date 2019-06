Las cosas de Mabel: la mujer confinada en su hogar

Fuente: LA NACION

Jazmín Carbonell
7 de junio de 2019

Dramaturgia y dirección: Cecilia Meijide / Intérpretes: Nacho Bozzolo, Ignacio Torres, Rosario Varela / Escenografía y vestuario: Cecilia Zuvialde / Luces: Santiago Badillo / Teatro: Beckett, Guardia Vieja 3556 / Funciones: jueves, a las 21 / Duración: 60 minutos / Nuestra opinión: muy buena

Con sus años, Mabel fue acumulando cosas. Su casa es su mundo, de allí prácticamente no sale. Su relación con el resto del universo se da a través de Iván, el enfermero que la visita todos los días y la ayuda para pasar mejor sus claros últimos días, y de Fabián, el hijo que esporádicamente irrumpe en la armonía de este hogar no para visitarla, sino para robarle algunos de esos objetos que desparramados y sin demasiada lógica llenan y atestan la casa. Mabel se define un poco por estos objetos. Sin embargo, a Fabián no le importa nada de esto. Es un buscavidas, una lacra que vive de la venta de estas cosas.

Aquí el cuadro de situación. Mabel, compuesta exquisitamente por la joven Rosario Varela, que hace olvidar a quien la vea estos años de diferencia, es una mujer hermosa. Su historia, sencilla y sin demasiadas turbulencias, es contada con sensibilidad por Cecilia Meijide, directora y autora de la pieza. Echa luz sobre este personaje que seguramente recuerde a muchas mujeres confinadas a permanecer en la completa soledad de su hogar.

La relación de Mabel con Iván -muy buen trabajo de Ignacio Torres- es una joya. La amistad que día a día pueden ir consolidando es la contracara de Fabián (Nacho Bozzolo), tosco, miserable y sin piedad.

El teatro alternativo se nutre de estos seres olvidados, de esos dramas cotidianos que contados con poesía pueden generar imágenes conmovedoras. Lejos de buscar el efecto, Meijide se sumerge en los matices para darles espesura a estos personajes sensibles.