Griselda Siciliani sorprendió a todos al hablar de la infidelidad de Luciano Castro

Griselda Siciliani rompió el silencio y habló públicamente sobre la infidelidad de Luciano Castro luego de que se difundieran los audios que el actor intercambió con una joven que vive en España mientras él se encontraba en ese país por cuestiones laborales. Lejos de mostrarse sorprendida o indignada, la actriz asumió la situación con tranquilidad y contó que el actor reconoció los hechos.

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio”, expresó la intérprete en diálogo con Moria Casán para su programa La mañana con Moria (eltrece), en vivo desde Mar del Plata.

La actriz dejó en claro que no esperaba un comportamiento diferente de su pareja. “Yo sé perfectamente quién es Luciano. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así. No estoy con alguien que va a ser de otra manera”, afirmó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, en su reciente viaje a Brasil

A lo largo de la entrevista, Siciliani buscó separar lo personal de lo mediático, refiriéndose a lo que sucede puertas adentro en su vínculo amoroso y la repercusión pública del conflicto. En ese sentido, explicó: “La exposición sí me da fiaca, no es que me da lo mismo que estén hablando de mi novio o de mí”, apuntó. Y sumó: “No es que todo me resbala, esto de lo mediático me mata”.

Después de reconocer que se enteró de la infidelidad mientras leía noticias en su teléfono, con Castro a su lado y asumiendo ante ella que las informaciones eran ciertas, aclaró: “Nosotros no tenemos ni pareja abierta ni poliamor ni nada de eso. Si él me viniese a contar: ‘Pasó esto con tal persona’, lo mato, me muero si me cuenta una intimidad, pero es diferente cuando algo se vuelve público. Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, afirmó.

“¿Te estás dando un tiempo?”, quiso saber la conductora en relación a cómo Siciliani estaría procesando lo ocurrido a título personal. La actriz reconoció que la situación la obliga a reflexionar constantemente. “Lo voy pensando todo el tiempo sobre la marcha, incluso con esta charla”, mencionó.

Dando pistas sobre algunos de los acuerdos de la relación, la estrella de la serie Envidiosa reconoció: “Nosotros tenemos una complicidad especial, la regla es no mentir”, dijo. Y agregó: “Yo tengo dos carriles en mi mente: lo real de lo vincular, lo que me pasa a mí con el otro y los vínculos que cada uno pueda tener, y otra cosa es lo público, lo masivo, con todo el mundo hablando de algo íntimo”, precisó.

Para Siciliani, Castro “es un otro que viene con sus cosas”, que aseguró que “no va a analizar ni a juzgar”. En ese marco, volvió a remarcar que no hay sorpresa en lo ocurrido y se refirió a la personalidad de su pareja: “Siempre fue así, este tipo de hombre, y lo conozco así”, sostuvo.

En un momento de la entrevista con “La One”, Siciliani habló con humor sobre los audios que su novio envió a la joven, en los que el actor habla con tono español. “Me hubiera gustado no escuchar ese audio porque es un meme”, apuntó la actriz. Y afirmó: “Es muy genial el audio, preferiría no haberlo escuchado en mi vida, porque ahora no puedo dejar de decirle a Luciano: ‘Hola guapa’”, contó, provocando risas en el estudio. Sin embargo, dejó en claro que los hechos no dejan de afectarla: “Toda la situación es como dolorosa, estar expuesto. Los periodistas de espectáculos saben que trato de no hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie, hubiese preferido no conocer la intimidad de Luciano”, compartió.

“No es que pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más, no creo eso. Empatizo con la sensación de que te puede gustar otra persona, pero hay carriles, uno amoroso, otro erótico. Empatizo con eso. Lo siento así”, concluyó.

Sarah Borrel, la joven a la que Luciano Castro envió mensajes de audio íntimos

En los audios filtrados, Castro dialoga con la joven Sarah Borrell en un tono íntimo. A partir de ese material, distintos programas abordaron el affaire e incluso la tercera en discordia se refirió a la breve relación que tuvo con el actor a finales del año pasado.