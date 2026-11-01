Los imperdibles de fin de año: lo que no podés dejar de ver en cine, series, teatro y shows

Una guía con algunos de los títulos más destacados para ver antes de que termine la temporada

Fin de año está cerca y la cuenta regresiva para cerrar la temporada se aproxima. Entre balances y listas de pendientes por completar u objetivos alcanzados, LA NACION te recomienda las películas, series, obras de teatro y espectáculos en vivo que no podés perderte antes de que el 2026 de paso al 2027.

CINE

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Proyecto fin del mundo. Esta producción logró lo que parecía imposible: acercarnos a un sombrío futuro posapocalíptico, en el que la Tierra entera se enfrenta a una casi segura destrucción, en una aventura tierna, feliz y optimista protagonizada por un despistado profesor de ciencias de escuela secundaria (el único que parece tener la clave para evitar la catástrofe) y una curiosa especie extraterrestre. Ryan Gosling, estrella con talento innato para la comedia, y Sandra Hüller se destacan en la distopía más esperanzadora y original creada en los últimos años por el cine de Hollywood.

Disponible en Amazon Prime Video.

La Grazia: la belleza de la duda. Esta es la película más calma y reflexiva de Paolo Sorrentino, un realizador generoso que sabe moverse con destreza infinita en un mundo de excesos, desbordes y apasionamientos, dentro del cual siempre hay lugar para preguntarse por el sentido de la existencia. Toni Servillo encarna a un presidente italiano que se acerca al final de su mandato y de su vida pública mientras se interroga sobre su legado y el verdadero significado de sus decisiones.

Disponible en Mubi.

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Avengers: Doomsday. Marvel sueña con volver a lo grande después de varios tropiezos con este estreno, que se acerca con promesas de una nueva y gigantesca mega aventura en la que converge una multitud de superhéroes junto a un nuevo supervillano con fuerza suficiente para enfrentar a todos ellos juntos. La expectativa parece justificada a partir del interés con que fue recibido el reciente reestreno de Endgame, al que se le agregaron escenas que integrarán directamente esta aventura con lo que llegará pocos días antes de la próxima Navidad. Con un atractivo adicional: el viaje de Robert Downey Jr. del heroísmo de Iron Man a la maldad sin límites del Dr. Doom.

Se estrena en los cines el 17 de diciembre.

SERIES

La maldición de Widow’s Bay. Creada por Katie Dippold, una experimentada guionista de comedia y protagonizada por Matthew Rhys, esta serie combina con notable naturalidad elementos del terror con herramientas de la comedia para contar una historia repleta de personajes fascinantes. El pueblo del título podría haber salido de una novela de Stephen King en la que el miedo y la risa demuestran estar más cerca de lo que se supone. Las excentricidades de los habitantes del lugar y la exasperación del alcalde Loftis (Rhys) son la base de una narrativa equilibrada, divertida y sorprendentemente sensible.

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Disponible en Apple TV (10 episodios).

Furia. Este drama policial sobre Alice (Emmy Rossum), una agente del FBI lidiando con las secuelas de la violencia doméstica que sufrió a manos de su novio policía y Catherine (Lola Petticrew), una asesina serial con un pasado de abusos, deja de lado los estereotipos del género para crear un relato duro y atrapante. Sin temor a mostrar personajes con dobleces y zonas oscuras, sean los héroes o los villanos del cuento, la serie se atreve a desarrollar un relato que oscila entre la perspectiva de sus dos protagonistas, dos caras de la misma trágica moneda.

Disponible en Disney+ (6 episodios).

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La casa de los espíritus. Las adaptaciones de novelas famosas al formato de serie suelen dividirse entre un estricto respeto a la obra original o la decisión de borrar aquello que las hizo sobresalir en primer lugar. En este caso, además, el libro de Isabel Allende ya cargaba con una traslación cinematográfica más que fallida en su haber. El trabajo realizado por las creadoras chilenas Francisca Alegría y Fernanda Urrejola logró captar la esencia de la historia escrita por Allende y mantener la voz de su relato con un despliegue de producción al servicio de ese objetivo.

Disponible en Prime Video (8 episodios).

TEATRO

Obra teatral ¨Mi joven vida tiene un final¨, de Pablo Rotemberg Lucía Gutierrez

Mi joven vida tiene un final. Esta pieza es una creación del bailarín, actor, músico y coreógrafo Pablo Rotemberg. Fiel a su marca, nuevamente va por todo en una propuesta de una impactante fisicalidad y desborde permanente. Estrenada el año pasado, Rotemberg dice ser Norma Desmond, aquel personaje que inmortalizó Gloria Swanson en la película Sunset Boulevard. En escena encara a esa femme fatale acompañado siempre por Valentín Caringella y Ezequiel Posse en una especie de ritual de despedida de vientos huracanados, una coreografía atrapante jugada al límite y una entrega actoral por parte de estos tres performers tan eclécticos como magnéticos.

Vuelve al Borges, donde se estrenó, los sábados y domingos de noviembre, a las 20, en el Borges.

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Teatro crítica Mi vida anterior Germán Romani

Mi vida anterior. Esta obra es otro relato de una mujer pero en otro contexto. En 1975, una joven Mariana era montonera y madre de un bebé a cuyo padre matan en medio de un enfrentamiento. Pasa a la clandestinidad hasta que es secuestrada. Un militar al servicio de la tortura la toma de amante. Es quien posibilita que ella y su hijo se exilien, busquen aires nuevos aun con el temor de que sus excompañeros la traten de traidora. Dennis Smith encara con sumo talento a diversos personajes de esta trama imposible y es el codirector de esta historia real que toma como punto de partida un libro de Teresa Donato. La obra es una verdadera ametralladora de preguntas incómodas, perturbadoras y cuestionadoras de una mujer que decide contar su verdad y sus consecuencias.

Se presenta en Dumont 4040, los sábados, a las 18.

En mitad de tanto fuego, dirigida por Alejandro Tantanian e interpretada por Victorio D’Alessandro Ernesto Donegana

En mitad de tanto fuego. En el caso de la Guerra de Troya oficia de telón de fondo. O, tal vez, como el campo minado de una batalla en la que el deseo se apodera de los cuerpos de dos guerreros. En el texto de Alberto Conejero, dirigido por Alejandro Tantanian, Patroclo renace para contar la historia de amor con Aquiles, el guerrero heleno al que todos veneraban y temían. El desafío de llevar esta historia plagada de citas es enorme, pero la intensidad, la entrega y la potencia actoral de Victorio D’Alessandro, como Patroclo, junto al marco visual, sonoro y de puesta transforman a esta propuesta en una potente y conmovedora maquinaria escénica de suma actualidad en la que la intolerancia está lidiando su propia batalla.

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Va los domingos, a las 17, en Timbre 4.

MÚSICA

Ron Wood regresa a la Argentina como solista con un show en el Movistar Arena

Ron Wood. A falta de banda completa, bueno es un Ron Wood. Los Rolling Stones publicaron a mediados de este año un nuevo álbum, Foreign Tongues, pero no tienen previsto por ahora hacer una gira de shows ni presentación formal del disco. Con agenda liberada, Ronnie regresa a la Argentina como solista (será su primera actuación con ese plan en nuestro suelo). El proyecto que trae es Fearless: Anthology 1965–2025, y tendrá a la cantante Imelda May como invitada.

Ron Wood and his Band se presentará el 6 de noviembre, en el Movistar Arena, Humboldt 450.

Ed Sheeran llega con su Loop Tour al Estadio de Huracán Andy Kropa - Invision

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Ed Sheeran. Tras su accidentada gira estadounidense (cuando los organizadores de su tour decidieron sacar a uno de los artistas que lo acompañaron como telonero de sus actuaciones), el cantante regresa a la Argentina en lo que será su cuarta visita al país. Esta vez lo hará en el estadio de Huracán, un escenario diferente de los anteriores. A siete años de su último show en nuestro país, presentará en vivo las canciones de su álbum Play, publicado a finales de 2025.

Ed Sheeran llega con su Loop Tour al estadio Tomás Adolfo Ducó, en Avenida Amancio Alcorta 2570, el 20 de noviembre.

Ney Matogrosso traerá su Bloco Na Rua Tour al Teatro Gran Rex LUCAS LANDAU - Gentileza Martín Paladino

Brasileños. La cartelera porteña tuvo en lo que va de 2026 una muy variada agenda con artistas de Brasil. La Trastienda produjo un ciclo de conciertos en el que se lucieron músicos geniales como Lenine. Próximamente, sonará el reggae de Maneva. Y al teatro Gran Rex arribarán dos grandes: Ney Matogrosso traerá su Bloco Na Rua Tour y Djavan celebrará sus cincuenta años de carrera, sobre ese mismo escenario.

Djavan se presentará el 24 de noviembre y Ney Matogrosso el 9 de diciembre, ambos en el Gran Rex, Corrientes 857.

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DANZA

Dorothee Gilbert y Hugo Marchand en "Manon", en una escena de la obra que tiene en escena la Ópera de París María Helena Buckley - Ópera de París

Manon. El regreso al Teatro Colón de uno de los grandes títulos del repertorio de ballet del siglo XX, 16 años después de la última vez en este escenario, es un acontecimiento en sí mismo. Historia de amor y tragedia con la firma de Kenneth MacMillan, si además viene protagonizada por una pareja de figuras de la Ópera de París como esta, la cuenta regresiva se acentúa. Hace pocos días, Dorothée Gilbert y Hugo Marchand interpretaron este mismo título en el Palacio Garnier en una función emotiva por demás, marcada por la despedida de los escenarios de la étoile, que hará “los bises” en Buenos Aires, antes de colgar las puntas, en las funciones del 5 y 7 de noviembre.

Con nueve espectáculos en total, hasta el domingo 15, habrá varios elencos del Ballet Estable del Teatro Colón listos para interpretar al chevalier des Grieux y una protagonista “encantadora, pero amoral”, que a los 16 años “ama la vida y no puede resistirse a los placeres efímeros”, como la describía el coreógrafo, inspirado en la famosa novela del abad Prévost.

ÓPERA

La Valquiria. El Teatro Colón cierra su temporada lírica con una pieza wagneriana. Se trata de una nueva versión de La Valquiria, segundo título de la tetralogía El anillo del nibelungo. Esta puesta contará con la dirección musical de Alejo Pérez y la dirección escénica de Davide Livermore.

En el elenco aparecen algunas de las mejores voces locales, invitados extranjeros que ya han pasado por el Colón en la última década y media y quienes pisarán sus tablas por primera vez: Samuel Sakker, Gustavo López Manzitti, Ekaterina Gubanova, Carla Filipcic Holm, Nicholas Brownlee, Hernán Iturralde, Elena Pankratova, Annemarie Kremer, Okka von der Damerau, Deniz Uzun, Vitalij Kowaljow y Brindley Sherratt, entre otros.

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