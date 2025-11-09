Murió Roberto Videla, figura de la escena cordobesa y del teatro comunitario

En la mañana de hoy, domingo, se dio a conocer la noticia del fallecimiento del director teatral, actor, dramaturgo, escritor y docente Roberto Videla, personalidad clave en el entramado de la escena cordobesa. La información fue replicada en la cuenta de X de la Asociación Argentina de Actores y por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde Videla era el titular de la cátedra de dirección actoral. “Desde la cátedra impulsó un modo de trabajo interdisciplinario que integró estudiantes de las carreras de teatro, de cine y artes audiovisuales generando un espacio de aprendizaje y creación interdisciplinaria entre ambas áreas. Su labor docente dejó una huella significativa en la construcción de un enfoque interdepartamental que luego se amplió y consolidó como parte de la identidad académica y artística de nuestra Facultad”, señalaron desde la Facultad.

Asociación Argentina de Actores Despedimos a Roberto Videla, actor, autor, director teatral y docente. Figura clave de la cultura cordobesa, impulsó la creación colectiva en teatro y cine. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. X @actoresprensa

Roberto Videla tenía 77 años. Nació en General Alvear, Mendoza, en 1948; pero desde la década del ‘70 se instaló en la ciudad de Córdoba en donde desplegó su trabajo creativo no solamente en el campo teatral sino también como cineasta, dramaturgo, escritor, traductor y formador de nuevas camadas de artistas.

A lo largo de los años se transformó en una figura fundamental en el mapa de las creaciones colectivas en el ámbito teatral. Formó parte del legendario grupo Libre Teatro Libre (LTL), fundado por la maestra de actores, actriz y directora María Escudero del que formaron parte también Graciela Ferrari, Paco Giménez, Luisa Núñez y Cristina Castrillo, entre otros. Aquel colectivo fue fundamental en la renovación teatral cordobesa. Eran épocas en que el LTL y otros dos colectivos, La Chispa, en el cual estaba el actor Horacio Acosta; y Nacimiento, con Liliana Felipe, se convirtieron en los gérmenes de la renovación artística cordobesa. En esa época impulsó el movimiento Canto Popular hasta que debió partir a su exilio, como la mayoría de artistas de la época.

“Conocí a María Escudero en el ‘69. Ya en el ‘68 yo trabajaba en la Escuela de Cine, con Clara Espeja, una psicoanalista, una figura importante que daba clases en la Universidad de Córdoba. Ahí empezamos a trabajar, en cine, de manera colectiva. Ella se ocupaba de lo psicológico, pero a los guiones los hacíamos entre todos. Era muy raro. Aun hoy, es raro. Los roles en la filmación se dividían y la dirección era colectiva. Ella se borró de la dirección naturalmente. Desde el inicio proponía la coordinación compartida, que las capacidades se sumaran para hacer algo horizontal. Cuando llega María Escudero a Córdoba, en el ’69, propone algo semejante: sacar material de las improvisaciones. Se estaba largando a investigar con los alumnos”, apuntó en un reportaje con la periodista Beatriz Molinari en una nota publicada en la Revista Picadero, del Instituto Nacional del Teatro.

Imagen de El rostro, que estrenó en Venezuela en tiempos de exilio en una propuesta tal vez germen del teatro biodramático

Llegada la dictadura fue uno de los tantos artistas que debió partir al exilio. En Venezuela fue parte del espectáculo El rostro junto a Graciela Ferrari y Pepe Robledo basado en sus propias historias de vida. En su cuenta de Instagram recordó aquel montaje de 1975. “Quedamos en Venezuela. Desconcertados, sin raíces, sin nada. Habíamos ahorrado algo de plata, se pagaba muy bien a todo lo cultural y nos daban trabajo para hacer talleres por el interior. Pero queríamos hacer teatro, lejos de aquel más politizado que hasta ese momento era nuestro distintivo. Estábamos muy apartados ya de la militancia. De ese desconcierto y malestar surgió la idea: hacer una creación colectiva de teatro documental sobre nuestras vidas. Tres actores que para vivir tenían que vender su profesión”, apunta al mismo tiempo que señala que aquello, tal vez, fue el germen del teatro biodramático que impulsó Vivi Tellas desde 2003.

Con la reapertura democrática regresó a Córdoba y comenzó a dictar clases. Desde 1986, en Colonia Caroya, Córdoba; asumió la dirección del Grupo Fra Noi colectivo que, desde el interior del interior, logró proyección nacional e internacional a partir de propuestas que indagaban historias, relatos y anécdotas populares locales como una forma de recuperación de la memoria colectiva. También estuvo a cargo del Taller del Hospital Neuropsiquiátrico. Durante varios años sus propuestas solían presentarse en las distintas ediciones del Festival Latinomericano de Córdoba que tuvo su primera mítica edición en 1984.

A su trabajo como creador escénico Roberto Videla hizo cine y escribió varios libros

Como cineasta, Roberto Videla fue director de Imago y El sitio (del grupo Psico/Cine) y Noche y Día. Como escritor, publicó Animales, Todos los caminos, Luisa fruto extraño, Chispas, Copacabana y La intimidad, entre otros. En este último, como parte otro procedimiento biodramático, el narrador (álter ego del autor) cuenta una experiencia personal de las incursiones que realizó por los cines porno y los saunas principalmente de Córdoba, de Florencia (Italia) y San Pablo (Brasil).

Los restos de esta figura de suma importancia en la provincia que adoptó como suya serán trasladados mañana, lunes, a las 9 de la mañana Parque Los Álamos.