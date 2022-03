Pieza para maniquíes y un actor de reparto: elocuente propuesta de teatro de objetos

Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio). Dramaturgia: Gabriel Penner. Dirección: Ana Alvarado. Intérpretes: Pablo Maidana, Luciano Mansur, Guillermo Tassara. Vestuario y escenografía: Gabriella Gerdelics. Diseño sonoro y música original: Cecilia Candia. Sala: Espacio Experimental Leonidas Barletta, Av. Roque Sáenz Peña 943. Funciones: Viernes, a las 21. Duración: 50 minutos.

Las propuestas de teatro de objetos no suelen ser habituales en nuestros escenarios. No porque no se produzcan sino porque, en general, quedan restringidas a circuitos más pequeños. Esta vez, bajo la dirección de la talentosa Ana Alvarado a partir de un texto de Gabriel Penner se presenta esta pieza que parece tener un título temático y no lo tiene .

¿Alguien espera el argumento de la propuesta? Puede decirse que se tematiza el arte, que se interroga por él, que se plantean cuestiones sobre lo escénico y sobre la construcción de la escena. Pero decir esto es el mejor modo de desvirtuar lo que sucede.

Alvarado logra mutar el espacio de manera constante y sorpresiva . Logra transformar, también, el lugar de intérpretes y objetos. Sobre el texto de Penner se inscribe una puesta que de ninguna manera ilustra, muy por el contrario, señala el lugar particular de lo escénico: eso que no se puede (o no vale la pena) transponer.

Se suma un precioso homenaje a hacedores de diferentes épocas y “estilos” del arte de los títeres y objetos que provocan sonrisas en quienes leen los intertextos (interobjetos deberíamos decir) y abren un camino nuevo a quienes los desconocían. Guillermo Tassara, Luciano Manzur y Pablo Maidana le prestan cuerpo al juego escénico y objetual de los modos más diversos. Las palabras que oscilan entre lo poético y lo hermético.

Como corresponde a propuestas como ésta cada espectador se llevará algo diferente porque el relato del sentido común no preside las leyes de la puesta.