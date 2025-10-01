Mónica Antonópulos: un amor que no funcionó, una boda secreta y un romance fugaz

De perfil bajo, Mónica Antonópulos no suele hablar de sus amores. Sin embargo, muchas veces fue motivo de noticias amorosas porque estuvo en pareja con dos actores y con ambos fue mamá de un niño: con Coraje Ábalos tiene a Camilo y con Marco Antonio Caponi, a Valentino. Y además tuvo un romance fugaz con otro actor, Mike Amigorena.

En 2016, la actriz se enamoró de Caponi, mientras los dos eran parte del elenco de la novela La leona. Se habían conocido tres años antes, durante las grabaciones de otra tira, Los vecinos en guerra. Pero entonces cada uno estaba en la suya y todo quedó en la buena onda laboral.

El destino volvió a unirlos, los dos estaban solos y Cupido los flechó. Hace algunos años el propio Caponi contó en PH Podemos hablar, en Telefe, cómo fue la primera cita. “Empezamos a charlar de astrología porque a Mona le interesaba mucho y me puse a estudiar durante cuatro meses (risas). Un día la invité a cenar y en la adrenalina de la noche, empezamos a comer y a tomar alcohol. Al mozo le encantaba contar chistes y, cada vez que contaba uno traía una bebida nueva. En un momento trajo un ‘coso’ al que le prendió fuego, divino. Y ya cuando volvíamos en el auto Mona me dijo: ‘No quiero formas’. Estábamos los dos totalmente borrachos, y no fue más que eso. Fue una noche colorida, y no voy a dar más detalles”, dijo con picardía. Las citas se sucedieron y a los pocos meses se fueron a vivir juntos.

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos están juntos desde hace casi diez años Gerardo Viercovich

Una boda secreta

En 2018 nació Valentino y en marzo de 2021, todavía con restricciones de pandemia, se casaron en secreto y sólo estuvieron presentes dos testigos, y todos con barbijos. Recién cuando volvieron a su casa llamaron a sus parientes y amigos para contarles la buena nueva. Al tiempo, el actor compartió la noticia en sus redes sociales: “La pandemia tiene sus cosas espectaculares. ¿No es acaso este el casamiento que siempre soñamos? Bien real y sin tensiones, sin sonrisas falsas ni cuerpos paralizados. Dudando. Haciendo cuentas. ¡Somos maridxs! Que viva el amor y que dure por siempre, y que sea así, lo más real posible!“, escribió.

En ese momento, ella también dijo lo suyo en sus propias redes: “No sé quién está detrás del pañal blanco gigante... con quién me casé, espero que sea @marcoacaponi. Aunque no parezca, los testigos estaban muy emocionados al igual que nosotros. Ni príncipe ni mucho menos princesa. Lejos de lo que alguna vez imaginé. Pero acá estamos, reconfirmando el equipo. Parte de los jugadores nos esperaban en casa. Viva el amor en tiempos de pandemia. ¿Querés prueba de humanidad? Amor, amor y sobrevivir”.

Mucho tiempo después, Antonópulos habló de su boda en Mitre Live: “Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada fue como nos imaginamos en la vida. Fue cero romanticismo. Con los pañales, con barbijo, pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso, pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo, Camilo, también entró en su vida. De repente nos encontramos, lloramos, fue lindo también festejar un poquito. Quizá hubiera sido lindo tener más invitados, pero se dio así. Y después del Civil volvimos a casa, abrazamos a nuestros hijos y llamamos a nuestros padres, porque no sabían nada”.

Caponi también habló de la familia que formó con la actriz: “Me cambió la vida para siempre. Tengo la sensación de que empezó la vida de verdad. Antes tenía una sensación de realidad y cuando apareció mi hijo, sentí que esa era la realidad“, confesó.

Una pareja que se quebró

Antonópulos conoció a Coraje Ábalos en 2007 haciendo Extraña pareja, en teatro. Fue amor a primera vista. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y en 2012 nació Camilo. Las cosas en la pareja empezaron a funcionar mal y la actriz lo reconoció años después en AM, en Telefe: “La maternidad destruyó mi pareja en mil pedazos. El primer mes lo viví aterrada, no quería salir de mi casa, no tenía idea de cómo seguir, no quería ver a nadie ni mostrarlo. Al tiempo recuperamos espacios en los que nos gustaba encontrarnos y aprendimos a buscar otros que incluyan a Camilo”.

Mónica Antonópulos y Coraje Ábalos Jorge Amado Group - Archivo

En diálogo con LA NACION, la actriz también se refirió en su momento al tema: “A cada persona la maternidad le debe pegar de un modo distinto, pero a mí me atravesó por todos lados, me corrió por completo de mi eje. No me esperaba que pasara eso, porque uno piensa que ser madre es tener un hijo, formar la familia. Pero es mucho más que eso. Básicamente, aparece otra persona en tu vida y no hay manera de que eso no te modifique”. A pesar de los esfuerzos por sostener la pareja, nada funcionó y se separaron en 2013.

Ella decía sobre esa separación: “Tengo una muy buena relación con el padre de mi hijo y hacemos programas de familia. Ahí te das cuenta que todo se fue modificando con el paso del tiempo, que uno viene esperando a ese príncipe que es como el ideal más viejo que puede haber, de otro siglo. Y esperando eso, uno se puede perder de disfrutar de otras cosas que están buenísimas”.

Ábalos también habló de su ruptura en LA NACION: “Cuando nos separamos, fue la mejor etapa con Mónica. Entre ella y yo, la situación fue en inmejorables términos. Después, vinieron algunos problemas con el tema relacionados con nuestro hijo, con el tiempo que compartía cada uno, con las vacaciones. Hay una cuestión de género que está sostenida en que la madre es la madre. En mi caso, se dio que Mónica empezó a trabajar a los dos meses de nacido Camilo. Yo estaba mucho con él porque no estaba trabajando. Después empecé en Solamente vos, pero grababa pocas horas y estaba muchísimo con el bebé. Cambié muchos pañales. A mí me gustaba el mano a mano, no es que estaba con la niñera o con mi madre. Estaba solo. Entonces se generó con él un vínculo fuerte. Pero, aun así, la madre es la madre. Con el tiempo todo se acomodó. La separación fue en muy buenos términos y fue la mejor decisión que podíamos tomar“.

Un romance fugaz

Mike Amigorena y Mónica Antonópulos Gerardo Viercovich

Luego de su separación de Coraje Ábalos, Antonópulos vivió un romance con Mike Amigorena, su compañero de elenco en Los vecinos en guerra, donde compartían varias escenas de amor, según dictaba el guion. Así, la ficción superó a la realidad y la atracción fue más fuerte.

Primero se escondieron, pero al tiempo empezaron a mostrarse juntos en eventos y estrenos. Entonces ella decía: “Tenemos una relación muy particular con Mike. No sé, no tengo palabras para definirla. Cuando una viene de una separación y tiene un hijo, hay como una maduración, todo es distinto. Con Mike hay mucho cariño y compartimos una manera de ver las cosas. Eso no es poco”.

Tiempo después se enamoraría de Marco Antonio Caponi y empezaría un romance que ya está cerca de cumplir diez años.