En fotos: del estilo al natural de Cameron Diaz al impactante look de Ana de Armas

Las celebridades siguen habituadas a que, cada vez que emprenden una actividad, los paparazzi estarán allí para registrarlas. En este caso, figuras como Jennifer Lawrence, Cameron Diaz, Ana de Armas y Rihanna, entre otras, fueron vistas en contextos tanto laborales como recreativos.

En el caso de Diaz, quien planea su regreso a la actuación después de ocho años, fue fotografiada llevando dos cafés en una caminata por Nueva York sin una gota de maquillaje y espléndida como siempre. En recientes declaraciones, Cameron aseguró que pese a que tiene “mil millones de productos” a su alcance, nunca se esforzó mucho para mantener un régimen de belleza. Sobre ese tópico, dijo que, a sus 50 años, solo se aplica “alguna mascarilla” y que eso le resulta suficiente. Además, se explayó acerca del ejercicio de aceptación sobre su apariencia: “Es difícil no hacerlo, no mirarte a ti misma y juzgarte contra otros marcadores de belleza, y creo que esa es una de las cosas más importantes”.

En julio de este año, la actriz estuvo como invitada en el podcast de Hillary Kerr, Second Life, en el que reveló algunos secretos de su pasado, entre ellos, que habría sido utilizada como mula para transportar droga de un país a otro.

De acuerdo con el testimonio de Diaz, antes de volverse famosa con su personaje en La máscara, se había instalado en París para afianzarse allí como modelo. “Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas”, contó y prosiguió: “¡Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día! No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara aunque, bueno... En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos ¡Lo juro por Dios!”, dijo, sorprendiendo a la audiencia.

Cameron Diaz aseguró que la contrataron para modelar y que le pidieron que lleve al país africano una valija que estaba cerrada con llave y que, según le dijeron, “entre comillas” tenía adentro la ropa que iba a usar para una de sus producciones. “¿Qué carajo había en esa valija? Yo era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, en los años noventa, con jeans rotos, botas de plataforma y el pelo suelto. Ahora pienso... Eso era realmente inseguro”, reflexionó. Cuando los agentes de seguridad de la aduana la frenaron y le preguntaron por el contenido de la valija, la actriz les respondió que no le pertenecía. “Les dije: ‘No lo sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es’. Ese fue el único trabajo que conseguí en París”, compartió la mamá de Raddix.

Por otro lado, la actriz Ana de Armas fue vista con su novio llegando al aeropuerto JFK con un imponente look de Louis Vuitton, con barbijo, muy cool y elegante al mismo tiempo, ya que se encuentra asistiendo a paneles de promoción de Rubia, el film de Andrew Dominik en el que interpreta a Marilyn Monroe y que llega el 23 de este mes a Netflix. El film tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia donde De Armas aseguró haber sentido la presencia de Marilyn en el rodaje.

“Realmente creo que ella estaba muy cerca de nosotros. Estaba con nosotros”, expresó a Reuters y sumó: “Creo que estaba feliz. A veces también tiraba cosas de la pared y se enojaba si algo no le gustaba. Tal vez esto suene muy místico, pero es cierto. Todos lo sentimos”. La actriz cubana, en diálogo con The Sunday Times, también habló de lo difícil que fue intentar despegarse de Marilyn tras finalizar cada jornada de rodaje.

“¡Lo intenté! Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito”, aseguró. Por otra parte, la historia le permitió reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria. “En general, es muy fácil establecer paralelismos entre cómo estaban las cosas en los años 30, los 40 y los 50 y en nuestros días. Y, sobre todo, con cómo resulta muy complicado lograrlo si no cuentas con una base sólida y con tu familia para apoyarte”, remarcó la actriz de Entre navajas y secretos.

