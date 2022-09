Premios Hugo 2022: lo mejor de la alfombra roja de la fiesta del teatro musical

Los Premios Hugo volvieron a tener su gran fiesta cien por cien presencial, luego de un 2021 en modalidad híbrida. Felices de reencontrarse para celebrar lo mejor del teatro musical, las celebridades se vistieron de gala, desfilaron por la alfombra roja y charlaron con la prensa.

Los invitados comenzaron a llegar al Teatro Astral alrededor de las 20. Antes de ingresar al hall de entrada, posaron frente a las cámaras de los fotógrafos presentes en el lugar y, entusiasmados, dedicaron un tiempo a hablar con los medios que aguardaban su llegada.

Florencia Otero, una de las estrellas indiscutibles del teatro musical local, sonrío para las cámaras de la gala Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Florencia Otero, nominada por su interpretación en Madres, se mostró contenta de presenciar este año una celebración de los Hugo sin protocolo ni distancia social “En principio ver a todos mis colegas sin barbijo y poder darnos un abrazo y un beso es precioso. Los actores somos afectuosos y volver a ese clima es muy lindo”. También en diálogo con LA NACION puso foco en el teatro musical de la pospandemia y dijo: “Creo que el aislamiento nos dio tiempo para estudiar y que la salida de la pandemia nos agarre como mejores artistas, nació una generación mega formada y eso es genial. Me encuentro con chicos de 14 años que bailan y cantan increíble, que prueban distintas técnicas y no se quedan quietos y eso es hermoso. Me inspiran las nuevas generaciones que marcan al futuro del teatro musical llenos de energía”.

Manuel Victoria, con un look súper chic Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Pablo Sultani, una de las estrellas de Come from away, simpático ante las cámaras Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Ana Fontán, de negro para esta noche tan esperada por los artistas Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Aníbal Pachano una de las grandes figuras de la noche, dialogo con LA NACION sobre la ceremonia y la definió como “la fiesta del teatro musical” y en segundo lugar mencionó la relevancia de estas premiaciones: “Creo que es muy necesario que la gente sea reconocida por su trabajo y tantas horas de esfuerzo que lleva hacer un espectáculo y sobre todo crear un personaje.

Sobre su mirada en torno al teatro musical de la pospandemia aseguró que hay muy buenas producciones y que el “el teatro argentino es buenísimo”. Además no dudó en mostrarse orgulloso sobre las creaciones del espectáculo nacional: “Estoy muy contento de pertenecer a este mundo. El público acompaña y a mi me quieren mucho”, expresó con jolgorio.

¡Presente! Aníbal Pachano y su equipo de "Así vuelvo" también posaron elegantes ante los flashes Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Jorgelina Aruzzi, Griselda Siciliani y Hervé Segata posaron junto con el resto del equipo de Pura Sangre para la prensa Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Eluney Salazar y Juan Rodó, una de las parejas más queridas del ambiente, se presentaron elegantes a la ansiada ceremonia Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

El elenco de Parador 2, una de las producciones más premiadas de la noche, con premios y revelaciones dentro de sus integrantes más pequeños se mostraron unidos y divertidos en la alfombra roja Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Viviana Puerta, la actriz que brilla en Madres, optó por un look violeta y compartió la ceremonia junto a su pareja el productor Carlos Mentasti Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

El elenco de Siempre Vivas (Rosario) fue premiado como mejor espectáculo musical federal. Ellas, felices. Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

Considerada otra de las artistas más reconocidas por la escena teatral local, Ana Acosta fue convocada para entregar un premio y se mostró muy entusiasmada por acompañar a varios de sus amigos nominados. Con una sorpresiva cabellera roja y fiel a su estilo excéntrico charló con LA NACION sobre la gala: “Creo que fue un año muy fuerte para el teatro musical, con muchas producciones importantes y tengo muchos amigos nominados. Para mi es una noche de fiesta. El otro día fui a ver Come from away y estaba lleno. Es una obra fantástica. También vi Kinky Boots, el público acompaña las producciones. Siempre que puedo disfruto enormemente con las excelentes actuaciones y talentos que tenemos”.