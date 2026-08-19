Ranking: estas son las 10 obras más convocantes de la avenida Corrientes

Pasadas las vacaciones de invierno en las que siempre se pone toda la carne en el asador de la avenida Corrientes, ya varios títulos del circuito comercial bajaron de cartel (como Charlie y la fábrica de chocolate o Billy Elliot) y otros entraron en modo “últimas semanas” mientras se van estrenando las últimas propuestas para el año.

Este estado de situación se refleja en las estadísticas de montajes más convocantes que semanalmente da a conocer Aadet, la entidad que nuclea a productores y dueños de sala de este sector. Según el ranking por cantidad de espectadores Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega volvió a liderar el listado de público como el de recaudación. Le sigue Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi; y Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza. Dentro de los montajes que realizan 5 o más funciones semanales la obra con Francella junto a la comedia con Suar son las producciones que lograron la semana pasada el mejor porcentaje de ocupación de sala.

El debut actoral de Damián Betular fue a lo grande: Hairspray es un uno de los grandes montajes preferidos del año Gerardo Viercovich - LA NACION

En el cuarto lugar se ubica Rocky, con Nicolás Vázquez y Dai Fernández; y le sigue Una Navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi. Ambas producciones vienen de la temporada pasada. En el sexto lugar vuelve a aparecer Adrián Suar, pero esta vez en el rol de director de la comedia dramática Las hijas, que protagonizan Pilar Gamboa, Soledad Villamil y Florencia Peña que ya fue confirmada para la temporada de verano de Mar del Plata.

En séptima posición se ubica La función que sale mal, la comedia con Diego Reinhold, Héctor Díaz y Fredy Villarreal, entre otros, a la cual parece ser que todo le funciona bien. La primera versión de este texto se había estrenado en 2016. Se llamó Como el culo y del elenco también formó parte Reinhold. A mediados de 2025 volvió a un teatro de la avenida Corrientes con el título original. Desde ese momento, entre grandes tanques y obras con actores y actrices de enorme llegada popular, La función que sale mal siempre se las ingenia para aparecer en el listado de las obras preferidas del público.

Entre grandes tanques La función que sale mal es una fija entre las obras con mayor cantidad de espectadores del circuito comercial

Los últimos tres lugares del top ten los ocupan Berlín Berlín, con Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto, entre otros; y cierran otras dos comedias musicales: Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo; y Anastasia, con Minerva Casero, Iñaki Aldao y Fernando “Pichu” Straneo, entre otros.

El circuito oficial

En el eje central de la avenida Corrientes con sus grandes marquesinas está el Teatro San Martín, sala del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) que pertenece al reducido circuito de salas sostenidas con dineros estatales. Cuando en marzo pasado, sus autoridades anunciaron la programación, en un encuentro posterior con LA NACION repararon especialmente en cuatro títulos: Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la ópera rock que protagoniza Elena Roger (un rotundo éxito); la obra basada en textos de Silvina Ocampo y Juan José Hernández que dirigirá Marilú Marini (próxima a estrenarse); una versión de Esperando a Godot que dirigirá la española Helena Pimenta y la puesta de Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, con la dirección de Juan Parodi y la actuación de Camila Sosa Villada como Blanche DuBois.

Daniel Aráoz y Luis Ziembrowski

Ante una consulta, desde el Complejo Teatral informan que para el clásico de Samuel Beckett sus personajes principales quedarán en manos de Luis Ziembrowski y Daniel Aráoz. El estreno sería a mediados de octubre próximo en el Teatro Presidente Alvear. Y sobre la esperada presentación de Camila Sosa Villada, la autora de Las malas en el rol de este personaje icónico de Tennessee Williams informan que quedará para el año próximo debido a “un problema de salud de Camila Sosa Villada”.

Cuando en febrero pasado dieron a conocer la programación del CTBA la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, confirmó, acompañada por Alberto Ligaluppi, director del Complejo, y del actor Joaquín Furriel, que entre los diversos planes previstos para La verdadera historia de Ricardo III, estreno del año pasado, la obra se iba a presentar en Shanghai en el marco de un festival de teatro internacional. A lo largo de este año esta versión del clásico de William Shakespeare concretó sus presentaciones en algunas ciudades europeas como en Barcelona pero su llegada a China deberá esperar.

Según informan del CTBA, la invitación para ser parte del festival pasará para la próxima temporada. En la página del encuentro escénico de Shanghai de este año figura la presentación de una versión de Ricardo III, pero estará a cargo de Schaubühne am Lehniner Platz, una de las salas estatales de Berlín.

Una de las marcha sorganizadas por el sector en defensa del Instituto Nacional del Teatro Hernan Zenteno - La Nacion

La potencia de la cartelera de la ciudad de Buenos Aires se completa con la infinidad de obras nacidas y criadas en el circuito alternativo. Allí priman signos de preocupación. El lunes próximo, Artei, la entidad que nuclea a las salas independientes, realizará una conferencia de prensa que apuntará sobre la situación del Instituto Nacional del Teatro, organismo de carácter federal clave en el sostenimiento de salas y obras del circuito alternativo de todo el país. Según un comunicado de la entidad que nuclea a más de 100 salas porteñas, el año pasado el INT no habría recibido más de 5000 millones de pesos que el Enacom debería haberle transferido y que nunca habrían llegado. “¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Quién decidió ilegalmente el destino de esos fondos?“. El Enacom es la principal fuente de financiamiento del Instituto. El ente recauda tasas y gravámenes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y la ley 24.800 prevé que el 10 por ciento de lo recaudado sea transferido al INT.

Según sostienen, este hecho genera graves consecuencias para el sector e implica un debilitamiento institucional del INT.