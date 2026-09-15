Reapertura del Teatro Argentino: de un gran anuncio a las postergaciones, una clausura y una nueva promesa

En febrero del año pasado, el Salón Dorado del Teatro Colón fue el glamoroso ámbito elegido para anunciar la reapertura del histórico Teatro Argentino de Buenos Aires. En la sala ubicada en Bartolomé Mitre 1444, en mayo de 1973 un grupo comando ultrarreligioso había hecho estallar 25 bombas molotov que destruyó las instalaciones en donde estaba por estrenarse Jesucristo Superstar, ambiciosa producción de Alejandro Romay, quien era el dueño del teatro.

A tantas décadas de aquel hecho lamentable, en agosto del año pasado los diarios titulaban que el histórico teatro volvía a nacer. Una noche de ese mes se abrió parte de las instalaciones de lo que apuntaba a convertirse en “un polo cultural multipropósito y de vanguardia en los bordes del circuito teatral”, como se dijo aquella vez. Duró muy poco. A 20 meses de aquel elegante anuncio en el Colón, la realidad del Teatro Argentino de Buenos Aires es muy distinta. En la fachada del edificio, el único indicio de que alguna existió un teatro, o parte de él, es la existencia de una boletería abandonada y una franja roja de clausura en una de sus puertas vidriadas.

De la bomba al anuncio

La última postal del Teatro Argentino en actividad sigue remitiendo a aquella fatídica noche de mayo de 1973 previa al estreno de Jesucristo Superstar. A partir de ese momento, y durante unos 40 años, en el terreno funcionó una playa de estacionamiento hasta que el grupo inversor Desarrolladora Alto Grande, que encabeza Mariano Maioli, compró el lote a sabiendas de la existencia de la ley N°14.800, la que el gobierno de Javier Milei busca derogar.

El atentado de 1973 Picasa 3.0

La norma sostiene que “en caso de demoliciones de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio otra sala con las mismas características”. En el enorme lote, la desarrolladora inmobiliaria construyó una torre de oficinas que terminó hace 14 años. Al fondo de la construcción hubo durante todos estos años una gran estructura de hormigón pensada para la actividad teatral que nunca se terminó.

Durante el acto en el Colón se anunció que, para la reapertura del Teatro Argentino, la gran sala con capacidad para 700 personas iba a llamarse Norma Aleandro. Aquella noche, se proyectó un video con testimonios de Ricardo Darín, Andrea Pietra y Adrián Suar, entre otros, que expresaron sus reconocimientos a la gran actriz a los que se sumaron especificaciones arquitectónicas del emprendimiento.

Entre los presentes estuvo Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad. “En nombre del jefe de Gobierno, nuestro agradecimiento y nuestro apoyo a todos aquellos que decidan emprender en esta ciudad y generar trabajo de calidad”, dijo la funcionaria. El gobierno porteño declaró de Interés Cultural al Teatro Argentino que, por las dudas, siempre vale aclarar que no es la gran sala pública de la ciudad de La Plata.

Mariano Maioli, del grupo inversor, expresó: “Es un honor para mí y mi familia poder ser parte de la historia grande de la cultura argentina y que hoy podamos abrir nuevamente el Teatro Argentino es un logro de todos”. En aquella oportunidad, no se dieron precisiones sobre la fecha de inauguración ni detalles sobre la programación.

A pedido de LA NACION, a poco tiempo de aquel glamoroso acto Diego Sebastián Oria, actor, director y dramaturgo a cargo de la dirección artística de la sala, abrió las puertas de lo que sería el futuro Teatro Argentino junto a Matías Taverna, parte del equipo de gestión de la sala. En el gran hall de entrada imaginaban instalar una sala en sí misma que funcionaría como bar, espacio expositivo y un escenario para obras de pequeño formato, charlas y eventos diversos. La sala Norma Aleandro ubicada al fondo del terreno la presentaron como un futuro espacio multipropósito con sus camarines, lugar de guardado de escenografías y acceso directo a una playa de estacionamiento de la torre. Su apertura estaba prevista para la segunda etapa.

Imagen de abril del año pasado en donde se planteó instalar la sala Norma Aleandro Nicolas Suarez

El costo de inversión para finalizar la obra y equiparla rondaba los $2.500.000.000 de pesos. La fecha de apertura de la primera etapa, hall central, estaba prevista para el 18 de julio. Se concretó a fines de agosto del año pasado. El acto contó con la presencia de artistas y cantantes, parte de la familia Romay y funcionarios porteños. “Gracias por dejarnos ser parte de este proceso y por apostar a la cultura en un momento tan difícil como este”, sostuvo Ricardes. En esa ocasión, Oria afirmó que la sala Norma Aleandro se abriría en el verano. “Hoy cerramos una herida, sanamos años de dolor todos juntos. Brindemos por favor para que nunca más tiren un teatro abajo”, dijo este creador escénico que había asumido la responsabilidad de dirigir artísticamente al Teatro Argentino.

Noche de inauguraciíon del foyer nuevo Teatro Argentino Gerardo Viercovich - LA NACION

Auge, caída y nueva fecha

Durante los primeros meses se programaron actividades en el hall como recitales, unipersonales, festivales que atrajeron a público joven y se concretaron reportajes a figuras reconocidas. Pero a los pocos meses de todo aquello una vecina hizo una denuncia por ruidos molestos. Unas lucarnas en el techo permitían el acceso de la luz natural, pero también que el sonido de la sala se filtrara hacia el exterior. Así fue como el gobierno porteño clausuró la sala. Desde ese momento, en Bartolomé Mitre 1444 el único registro de la existencia de un teatro es la boletería que está cerca de la franja de clausura roja.

Ante la consulta de LA NACION para saber del futuro de esta sala cuyo primer mojón remite a 1892 cuando allí mismo se inauguró el Teatro de la Zarzuela, su director artístico apunta un nuevo parte. Actualmente, la empresa constructora está avanzando con la obra de la sala principal según los requisitos para su habilitación para un espacio multipropósito. Según comentó, el equipamiento técnico ya está comprado. Todo parecería indicar que el Teatro Argentino con su sala Norma Aleandro, a casi dos años de su anuncio en el Colón, abriría en abril del año próximo.