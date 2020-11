Regresa Las encadenadas, una obra que recuerda la tragedia de Villa Epecuén

Las encadenadas recuerda la tragedia de Epecuén

La historia de Villa Epecuén es muy particular. Ubicado en el partido de Adolfo Alsina, a 7 kilómetros de la ciudad de Carhué, este pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires fue fundado en 1921 a orillas de un lago, llegó a tener unos 1.500 habitantes y se transformó en un destino muy apreciado por los turistas, hasta que en 1985 quedó completamente sumergido después de una sudestada.

Las aguas del lago Epecuén, parte de la cuenca hidrográfica "Lagunas Encadenadas del Oeste", tienen propiedades parecidas a las del Mar Muerto, muy indicadas para curar patologías reumáticas y de la piel. Pero después del desastre de 1985, el pueblo quedó deshabitado y en ruinas.

Actor, dramaturgo, director y Licenciado en Dirección Escénica en la UNA (Universidad Nacional de las Artes), Juan Mako montó una obra teatral inspirada en esa trágica historia: estrenada en 2018 en el Abasto Social Club, Las encadenadas combina el suspenso con la comedia. Mónica Driollet, Cecile Caillón y Claudio Depirro le dan vida a una pieza de tono documental en la que reaparecen recuerdos incómodos de un pasado traumático en un ambiente donde sobrevuelan los fantasmas de la muerte.

Este 10 de noviembre se cumplirán treinta y cinco años de la dramática crecida de la laguna que sufrieron los que vivían en Villa Epecuén, una buena razón para reprogramar la obra en streaming: estará disponible desde el viernes 6 a las 20 hasta la medianoche del martes 10, con entradas a la gorra, desde $100 en adelante. Las reservas se pueden hacer a través de www.alternativateatral.com. El registro audiovisual es muy bueno: se hizo a tres cámaras Full HD, con una calidad óptima de imagen y sonido.

Hoy en día, Epecuén es una ciudad fantasma y en ruinas Crédito: gentileza Tobías Cortés

"Empecé a escribir esta obra cuando estaba estudiando artes dramáticas en la UNA -recuerda Mako-. Cursaba dramaturgia con Andrea Garrote, gran actriz y gran docente, y tenía la idea de hacer algo con dos mujeres que trabajan en un cementerio, entonces Andrea me pidió que eligiera un lugar concreto para desarrollar la historia, y ahí me acordé de lo que me habían contado mis abuelos, que vivían en Carhué, muy cerquita de Villa Epecuén. Las charlas con ellos, más lo que investigué con otros familiares y lo que encontré de información en Internet, me dieron la pauta de que había descubierto el universo perfecto para lo que estaba queriendo contar. Es una obra que tiene que ver con la identidad de un pueblo, con una herida que quedó abierta porque hubo una gran negligencia política y también un alto grado de avaricia de algunos personajes del lugar. Está bueno recordarlo porque esto se replica en cosas que suceden todo el tiempo en nuestro país. Pareciera que es necesario que llegue la tragedia para generar un punto de inflexión. Nunca terminamos de aprender".

Mónica Driollet, Cecile Caillón, en Las encadenadas Crédito: El Pájaro Films

Finalmente, Mako hizo en 2017 un trabajo de acopio de toda la información que había reunido y viajó a la ruinas de Villa Epecuén, habló con algunos de sus exhabitantes y quedó impactado por esos relatos y por el paisaje fantasmagórico con el que se topó: "Es como una película de Tim Burton", define con mucha elocuencia.

El tono de Las encadenadas refleja los intereses de Mako como teatrista: "Es un realismo en el que todo se va volviendo cada vez más raro. No hablaría de realismo mágico, pero sí de realismo extrañado", explica el director, formado con Alfredo Badalamenti, Pompeyo Audivert, Emilio García Wehbi y Alejandro Catalán. "Con Alfredo estudié en Temperley, un lugar donde viví muchos años y con el que tengo un vínculo emocional muy estrecho. Fue clave para mí -señala-. Y haber estudiado actuación con Pompeyo me abrió mucho la cabeza. Todo su trabajo con lo corporal, lo gestual y lo pictórico me resultó importantísimo".

En esta época de cambios obligados en las formas de consumo cultural, Mako sostiene que "hay que aprovechar lo mejor de las nuevas herramientas digitales" y remarca que "lo más importante es el deseo de seguir haciendo teatro; ya hicimos el duelo por la suspensión de lo presencial -analiza-, ahora no tiene sentido quedarse inmóvil". Siguiendo ese razonamiento, el 14 de noviembre estrenará como actor y director Hábitat, un texto de Laura Correa que fue uno de los diez ganadores del concurso Teatro sin teatro, organizado por Timbre 4 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo 125 participantes que presentaron obras relacionadas con la cuarentena y los protocolos motivados por la actual pandemia. El elenco lo completan la propia Laura Correa, Carolina Nogueira y Martin Berra, y la obra se podrá ver en streaming a través de la plataforma del teatro fundado por Claudio Tolcachir. Las entradas pueden conseguirse www.timbre4.com y en Alternativa Teatral.

Juan Mako, en Epecuén Crédito: gentileza Tobías Cortés

