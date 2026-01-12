Nicolás Repetto, entre su vida lejos de los medios y el sueño que cumplió en Uruguay: “Es un lujo que me puedo dar ahora”

Hay algunos para los que pareciera que el tiempo no pasa, como si se conservaran en formol, sin que se noten rastros de bisturí ni bótox. Entre esos privilegiados están Nicolás Repetto (68) y Florencia Raggi (53), una de las parejas más famosas del Río de la Plata, caracterizada por su estilo descontracturado, el bajo perfil y la discreción. Veranean en José Ignacio hace tres décadas y, desde la pandemia, Uruguay se transformó en su primer hogar, aunque pasan parte del año en Buenos Aires por cuestiones laborales.

En 2025, por ejemplo, el histórico conductor de la TV de los 90 escribió y dirigió su primera obra teatral, Sala de espera, que estrenó en calle Corrientes con Pablo Rago a la cabeza, y ese proyecto lo llevó a cruzar el charco con mayor frecuencia. Aun así, no cambia por nada la paz y la tranquilidad que le regala su casa frente a la playa, en La Juanita.

No es común verlo en eventos ni rodeado del jet set del Este. Sin embargo, la semana pasada hizo un alto a su mood relajado para decir presente en la apertura de un local a metros de la playa de José Ignacio. Llegó al sunset junto a su mujer -lookeada de blanco- y aprovechó para compartir charlas, chistes y brindis con Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas, y con Andrea Frigerio, compatriotas artistas y vecinos de la zona.

Repetto está lejos de los flashes, los medios, las cámaras y las entrevistas hace muchos años. Sin embargo, accedió a una charla breve y distendida con El País, donde se refirió a su pasión por la música, su vida en Uruguay y sus 31 años de amor con la actriz Florencia Raggi.

Empezó contando que lleva más de tres décadas viniendo a José Ignacio y se definió como uno de los pioneros: “Siempre elegí este lugar como mi segundo hogar, y hoy es más mi primero porque vivo prácticamente todo el año acá y lo disfruto muchísimo”.

El contacto con la naturaleza, la cercanía con el mar y la paz que le brinda el balneario son algunos de sus mayores tesoros: “Vivo sobre la playa, camino con los perros, nado, me gusta jugar al tenis, hago música, escribo, leo”, enumeró sobre sus días calmos en esa zona.

Es tal su amor por el lugar que bautizó a su banda La Juanita, como el barrio donde vive. “Soy el único músico argentino ahí; el resto son uruguayos”, justificó, y hasta le dedicó una canción con el mismo nombre y en clave de candombe, con un estribillo pegadizo que dice: “Qué lindo se pone el Este, maravilla natural, se vienen de todos lados a gozar el Uruguay”.

Estrenó esa y otras tantas de su álbum debut en diciembre de 2024 en Ferona, un bar de La Juanita, junto a músicos que definió como “de primera línea”, y acompañado por su hija Renata e Isabel Aladro, a quien quiere como una hija.

“A mí me encanta: imaginate compartir el escenario con una hija y cantar tus propias canciones, que suenen como suenan gracias a la calidad de los músicos que tengo; son de lo mejor que hay en Uruguay. Es un lujo que me puedo dar ahora, a la vejez, viruelas”, comentó entre risas.

Reveló que su amor por la música apareció cuando era niño y aclaró: “No la voy de cantante; me gusta componer. Pero acá me siento cómodo y tengo una banda increíble”. Consultado sobre el futuro del grupo, fue tajante: “No hay ningún proyecto. Nos juntamos y, si hay una posibilidad de tocar, tocamos”.

Por último, recordó aquella entrevista que le hizo a una Florencia Raggi de 22 años, el 5 de enero de 1995, cuando un flechazo al aire cambió para siempre el destino de ambos. “Lo recuerdo con mucho cariño, como un momento muy especial y el inicio de lo que fue toda una vida después”, cerró.