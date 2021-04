Rent hará dos funciones en el Ópera, en un evento para agendar

Aunque se intuye que siempre estuvo la posibilidad, las más de 2 mil visualizaciones pagas que tuvo el streaming del musical Rent, el 25 de marzo, probablemente haya alentado a sus productores a la decisión concreta de llevarla a escena de manera presencial.

La nueva versión argentina del musical de Jonathan Larson, idolatrado por los jóvenes se presentará en el Teatro Ópera en dos únicas funciones: el sábado 8 y el domingo 9 de mayo, a las 21. Las entradas estarían disponibles a la venta a partir de pasado mañana tanto en la boletería del teatro como a través de Ticketek.

En la jerga del musical, se dice que Rent es el Hair de los 90. Es del tipo de musical en que el argumento es simple y sencillo, y el elemento dominante no es lo que pasa sino lo que dice la pieza. Larson se basó en La bohème, de Puccini, tomó a los personajes principales y los transformó en conflictuados bohemios neoyorquinos. A su vez, incorporó algunas situaciones basadas en la ópera mencionada. Pero Rent habla de la corrupción de los valores en el período finisecular; de lo difícil que son las relaciones afectivas; del amor como única entidad, en la que no importa el sexo de los individuos; de las drogas como punto de partida de la destrucción y de la pandemia de aquel entonces: el sida. Este no es un punto tangencial, sino hegemónico en las situaciones que se narran en la obra, ya que cuatro de los ocho protagonistas son portadores del virus, en una época en que era difícil sortear sus consecuencias. Muchas veces, cuando se habla de musical se lo señala como “show”. Pero esa palabra es opuesta al propósito del espectáculo, le queda chica y fuera de lugar. Rent es más que eso.

Una lograda escena de Rent, dirigida por Juan Álvarez Prado, que salta del streaming al escenario del Ópera

En épocas en las que pareciera que el género musical no tiene lugar, Go Broadway, Carlos Mentasti, Juan Alvarez Prado, Viviana Puerta y Macondo Arts Bolivia, apuestan incluso a un nuevo montaje para las funciones presenciales.

La dirección y la puesta en escena son también de Juan Álvarez Prado, la dirección musical es de Damián Mahler, la dirección vocal de Matías Ibarra, y la coreografía de Maia Roldán.

El elenco fue elegido por audiciones y está conformado por Franco Friguglietti (Roger), Cande Molfese (Mimi), Federico Coates (Mark), Luli Ambrosini (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Patricio Witis (Tom Collins), Manuel Victoria (Angel) y Patricio Arellano (Benny), a quienes secundan Julián Pucheta, Michelle Hersch, Pedro Vega, Pablo Turturiello, Julia Tozzi, Paula Chouhy, Adrian Salzedo y Maca Giraldez.

Dirigida por Michael Greif, Rent ganó millares de fanáticos y críticas entusiastas apenas se estrenó en un workshop, en febrero de 1996. Larson murió a los 35 años de un aneurisma la noche del ensayo general. En Buenos Aires tuvo una inolvidable versión en el Konex (2008), con Flor Otero, Germán Tripel, Andrés Bagg, Laura Conforte, Déborah Turza. Ángel Hernández, Pablo Sultani y Martín Repetto, al frente de un ensamble de talentos, dirigidos por Valeria Ambrosio.

La pandemia de sida es un tema hegemónico en el musical de Jonathan Larson