Reuniones de consorcio eran las de antes, ahora son por Zoom

Consorcio, teatro por Zoom

Jazmín Carbonell 8 de agosto de 2020 • 13:21

Ya no es lo mismo si una obra es para toda la familia o no. Las circunstancias actuales obligan al espectador a encontrarse con el ciberteatro desde la intimida de su hogar. Así que aquellas obras que pueden ser vistas por todas las edades tienen ese plus invaluable. La obra Consorcio este es uno de los casos y uno de los puntos fuertes de esta pieza que narra los acontecimientos que se suceden en una reunión de consorcio que tiene que efectuarse obligatoriamente por Zoom porque el aislamiento lo reclama . Los espectadores pueden verla en cualquiera de las dos funciones, viernes o domingos a las 21. Luego de haber sacado su entrada por

Siete ventanas entonces se despliegan y el público puede entrometerse en la intimidad de cada habitante del edificio de la calle Amenábar. O, al menos, lo que se deja ver en esa cuadrícula que se volvió un signo de esta época. Cada ventana, un mundo que ilustra el temperamento y el modo de vivir de cada uno de los personajes. El intelectual, la ama de casa, la extravagante española que por ser propietaria se suma a la distancia, la esotérica, el humilde y tranquilo encargado, la aristócrata pedante y el afectado. Cada uno de ellos irá planteando sus problemas a resolver, el temario obligado de estos encuentros, las expensas, la medianera, las antenas, las usurpaciones de la terraza, los problemas con las administraciones y cuestiones similares que encontrarán el eco de cualquier espectador, hasta llegar al conflicto central, uno de esos pesados para cualquier comunidad que implica el asesinato de un gato. Todo con mucho humor, capaz de convocar a toda la familia. Porque además se trata de una obra inmersiva, la platea no se verá pero sobre el final tomará decisiones sobre el devenir de los hechos. Mediante una encuesta sencilla, los presentes decidirán el final.

Por supuesto que este nuevo modo de hacer teatro, en vivo, sí, a distancia también, plantea y pide nuevos códigos y el camino aún está verde y es largo. Sin certezas sobre si se llegará a cristalizar esta nueva forma de hacer teatro que trae aparejados cientos de debates, si se complementará o si, en cambio, se volverá a las salas abandonando todo tipo de virtualidad, algunos siguen apostando por levantar el telón al menos por ahora de este modo.

Intérpretes: Greta Berghese, Mariana Brusse, Cecile Caillon, Diego de Paula, Gustavo Maggi, José María Marcos y Constanza Scotto. idea: Fran Cantó y Santiago Legón. dirección: Santiago Legón. funciones: viernes y domingos a las 21, entradas por Alternativateatral.com.