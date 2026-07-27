Se entregan los Premios Pinti: la gran noche del teatro argentino

En medio de una cartelera plagada de títulos protagonizados por actores de primera línea, versiones de películas exitosas, comedias musicales y propuestas que responden a distintas búsquedas escénicas, esta noche se realizará la primera edición de los Premios Pinti, galardón creado por Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas del circuito comercial de Buenos Aires. Llevan el nombre de ese artista único como reconocimiento a esta figura clave del teatro argentino.

La ceremonia se realizará en el Teatro Colón y será transmitida en vivo por eltrece. Desde las 21 se irán emitiendo momentos de la alfombra roja que contará con la conducción de Sofía Kotler y Florencia Ferrero. Por los pasillos del histórico teatro irán desfilando actores, productores, dramaturgos, directores, bailarines y cantantes invitados a la gran ceremonia. A las 22 se iniciará la transmisión en vivo por la pantalla chica cuyo maestro de ceremonia será Agustín “Rada” Aristarán.

Entre la entrega de los galardones de las 19 categorías con sus respetivos ternados seleccionados por un numeroso jurado se alternarán actos creados para la ceremonia que ocuparán el gran escenario del Colón.

Los Premios Pinti también ofician de homenaje a esta figura clave del teatro de nuestro país

A contramano de otros galardones teatrales ya existentes, no se entregará una estatuilla de oro. El lugar de cierre de la gala lo ocupará el espectáculo favorito del público, cuya votación estuvo abierta hasta hace unos días en la página web del premio. Es el mismo espectador teatral quien seleccionará a su preferido entre la gran batería de montajes que hicieron un mínimo de 20 funciones en salas vinculadas con el eje de la avenida Corrientes entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Según el listado de obras seleccionadas por el jurado que se anunció a principios de este mes, el espectáculo que cuenta con mayor cantidad de nominaciones es Charlie y la fábrica de chocolate, con 11, que ingresa en su última semana de temporada en la que viene liderando la taquilla. Le sigue otra comedia musical de gran producción como es Hairspray, con 9 nominaciones y con Damián Betular como figura central; la comedia Berlín Berlín, con 7, que protagoniza Pablo Rago, y Annie, Cuando Frank conoció a Carlitos y Lo que el río hace, cada una de ellas con 5 nominaciones.

Por fuera de las 19 categorías la comisión directiva de Aadet, que preside Sebastián Blutrach, entregará el Premio Trayectoria a Moria Casán y a Guillermo Francella por sus respectivos aportes a la actividad, y a Carlos Rottemberg por su labor como productor y dueño de sala por más de 51 años.

Los socios de Aadet entregarán los premios a los espectáculos del año que reconocen a las obras con mayor convocatoria de espectadores. Lo recibirán El Jefe del jefe, la comedia que protagonizan Diego Peretti y Federico D’Elía; Rocky, con Nicolás Vázquez, por drama o comedia dramática, y Charlie y la fábrica de chocolate, por musical, que protagoniza Agustín “Rada” Aristarán, el maestro de ceremonia de la gala.

Sottovoce, con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega pisa fuerte en lo que se refiere al rubro actoral Prensa

Entre los rubros principales aparecen figuras de primera línea, Como mejor actriz de comedia están nominadas Carla Peterson y Lorena Vega, por Sottovoce; junto a Fernanda Metilli, por Berlín Berlín; Pilar Gamboa, por Parlamento, y Verónica Llinás, por Una Navidad de mierda. En la categoría a mejor actor de comedia aparecen Adrián Suar, por Sottovoce; Diego Reinhold, por La función que sale mal; Luis Brandoni, por ¿Quién es quién?; Juan Pablo Geretto, por Berlín Berlín, y Maxi de la Cruz, por la misma obra.

Como mejor musical en una temporada plagada de grandes títulos compiten Annie, Charlie..., Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The opera locos. En lo que se refiere a mejor actriz en musical, las nominadas son Alejandra Perlusky, por Billy Elliot; Alejandra Radano, por Company; Belén Bilbao, por Hairspray, y Julieta Nair Calvo y Lizy Tagliani, por Annie. En el rubro de mejor actor en musical compiten por el Premio Pinti, Agustín “Rada” Aristarán y Sebastián Almada, por Charlie y la fábrica de chocolate; Fernando Dente, por Company, y Lucas Gerson y Oscar Lajad, por Cuando Frank conoció a Carlitos.

El triplete de Agustín "Rada" Aristarán: maestro de ceremonia de la gala y nominado tanto por su labor en Charlie y la fábrica de chocolate como por Chanta, su unipersonal Gentileza

Como contrapunto frente a las grandes producciones, en el rubro de espectáculo de humor, stand up o formato alternativo aparecen nominados Chanta, la propuesta de Aristarán, El equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub que se estrenó hace 8 años ya; Feliz día Sutottos, con Andrés Caminos y Gadiel Sztrykn; Suavecita, con Camila Peralta, y Un poyo rojo, montaje de teatro físico que debutó en la temporada de 2008.

Lo que el río hace, la propuesta de las hermanas Marull, cuenta con cinco nominaciones a los Premios Pinti Carlos Furman - CTBA

Si bien el Premio Pinti remite al circuito comercial y el mismo nuevo galardón forma parte de una de las tantas iniciativa de Aadet para promover la actividad, como desde hace varias temporadas, el sector se viene nutriendo de montajes nacidos tanto en la escena alternativa como en el circuito de salas oficiales. De allí vienen nombres clave de creadores poco vinculados a las grandes marquesinas de la avenida Corrientes. Como las hermanas María y Paula Marull, las directores, actrices y dramaturgas de Lo que el río hace, estrenado en el Teatro San Martín; Emiliano Dionisi, el director y dramaturgo de El brote, montaje que debutó en el Teatro del Pueblo y que viene de presentarse en Montevideo en donde fue aplaudido por Cecilia Roth y Laura García Lorca, sobrina de Federico García Lorca; como Lorena Vega, nominada como mejor actriz de drama o comedia dramática por Imprenteros, obra estrenada en el Centro Cultural Rojas, y La vida extraordinaria, un producción del Teatro Cervantes.