Ser sin orillas, ensayo sobre Ofelia: poesía teatral con Inda Lavalle

Jazmín Carbonell 19 de julio de 2019

Ser sin orillas, ensayo sobre Ofelia

Nuestra opinión: buena

Dramaturgia y dirección: Macarena Trigo. Intérprete: Inda Lavalle. Música: Leandro Kalén. Teatro: Espacio 33 (33 Orientales 1119). Funciones: sábados, a las 20. Duración: 50 minutos.

La tarea que emprenden Inda Lavalle en la actuación y Macarena Trigo desde la dirección y el texto es darle carnadura a un personaje de las obras más conocidas de todos los tiempos. Ofelia, la novia olvidada del joven Hamlet, que luego de escuchar por su amor la frase más dolorosa: "Vete a un convento", queda presa de la locura y muere poco después trágicamente. Para los despistados, las referencias a este personaje emblemático son muchas, incluyendo el tan conocido "ser o no ser", solo que para darle un poco más de misterio se escucha en inglés. Pero no importa, Ofelia, hija de Polonio, hermana de Laertes, puede representar a muchas mujeres de todos los tiempos.

Tal como parece ser el camino de Macarena Trigo, poeta, actriz, dramaturga y autora, la reconstrucción de los hechos es su punto de atracción. Lo hizo con su propia vida en un biodrama magnético, lo hizo con la vida de una boxeadora y ahora emprende la tarea ardua de (re)presentar a Ofelia. ¿Cómo reconstruir a este ser tan olvidado? ¿A este personaje necesario para el fluir de las acciones de Hamlet pero tan desamparado? La pieza está dividida en dos partes, por un lado la actriz explica la misión que emprenden; por otro la Ofelia personificada. Frente a la platea, con una tibia luz que baña la escena, la actriz se convierte en Ofelia, de fondo el emblemático monólogo se escucha, "to be or not to be"; ella también es: es la lluvia, la hija del agua, la que el río no retuvo. En un despliegue actoral de Lavalle, el texto se vuelve poesía teatral.