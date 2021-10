Succession: quién es Jeremy Strong, el actor que interpreta al delirante Kendall Roy

“¿Estás lista para esta revolución?”, le pregunta Kendall Roy a una de sus colaboradoras apenas sale de la conferencia de prensa en la que el sucesor del imperio Waystar Royco dinamitó sus posibilidades de ascenso en la empresa y de conseguir la tan ansiada aprobación de papá. Que la asesora, Karolina (Dagmara Domincyzk) le contestara prácticamente saltando de la camioneta en movimiento y de regreso a la nave nodriza, debería dejar claro que nadie más que el propio Kendall está preparado para el cambio de paradigma que él imagina. Pero claro, en el convulsionado mundo de Succession, las luchas de poder, las traiciones y los delirios de grandeza siempre fueron cosas de todos los días y en la recién estrenada tercera temporada (disponible en HBO Max), lo siguen siendo. Si lo de Kendall es un verdadero despertar u otro de sus saltos al vacío está por verse aunque si se le pregunta a Jeremy Strong, el actor que lo interpreta, todo el asunto tiene más que ver con tablas de surf eléctricas, La divina comedia de Dante Alighieri, las zapatillas de Michael Jordan y la película danesa La celebración que con la posibilidad de que su personaje salga victorioso de su último berrinche. Si todos esos elementos parecen no tener nada que ver con la nueva temporada del programa de HBO creado por Jesse Armstrong o el mundo de las series, aquí está Strong para decirlo lo contrario. A su manera, claro.

Strong en el primer episodio de la nueva temporada David M. Russell - HBO

“Iluminado y con una claridad inédita para mí llegué a una conclusión: voy a ser el salvador de esta compañía. Por supuesto que eso tiene mucho de providencial, de mesiánico. Me sentí completamente emancipado de lo que me oprimía y me pesó toda mi vida. Esa sensación de ser Air Kendall fue fantástica y al mismo tiempo algo maníaca”, dice Strong, sentado para la charla vía Zoom con LA NACION frente a un ventanal que permite espiar Manhattan, más precisamente Columbus Circle, la zona donde está ubicada la torre Trump, la que él mismo se ocupa de señalar a su espalda. Elocuente e intenso, el actor habla de él y su personaje como si fueran la misma cosa y algo totalmente distinto al mismo tiempo . Si asevera “mi padre es monstruoso”, no se refiere al señor Strong de Boston que acompañó el deseo de actuar de su hijo desde chico sino al ficcional Logan Roy de Brian Cox.

El discurso de Strong, una rareza entre los actores norteamericanos, está repleto de referencias literarias, de otros idiomas además del inglés y de un punto de vista que no muchos se atreven a exhibir durante la promoción de una serie. Lejos de las usuales respuestas estudiadas de la mayoría de sus colegas, la charla con él asume la forma de una conversación profunda, llena de desvíos y sorpresas.

Trailer de la tercera temporada de Succession

Formado en el programa actoral de la universidad de Yale, el mismo al que asistieron, entre otros, Angela Bassett, Paul Giamatti y Sigourney Weaver y Meryl Streep, el intérprete que comenzó su carrera en el teatro en Nueva York cuenta que encontró la clave para el Kendall de esta temporada en el aire. Literalmente. “Antes de empezar a grabar los nuevos capítulos estaba en la Polinesia francesa y probé una de esas tablas de surf motorizadas que te permiten, al alcanzar cierto equilibrio, elevarte sobre el agua y algo en ese momento me hizo un clic: de esto se trata la tercera temporada para mí. Kendall tiene la misión de desintoxicar la compañía y la cultura corporativa y la conferencia de prensa es su bautismo de fuego. Son todas imágenes casi bíblicas y me parece que no es una casualidad. Hay una cualidad de Kendall como un ángel vengador”, explica el actor que después de años de trabajar en teatro sin mayor reconocimiento ni oportunidades consiguió el gran salto cuando Philip Seymour Hoffman lo fue a ver en una de sus obras y se lo recomendó al dramaturgo y director John Patrick Shanley (La duda), que lo eligió para protagonizar una de sus puestas. Ese empujón lo puso en el radar del cine independiente y paulatinamente lo acercó a directores como Steven Spielberg que lo eligió para interpretar al asistente de Abraham Lincoln en la película homónima protagonizada por Daniel Day Lewis. Y, de hecho, ese vínculo cercano con Lewis -del que fue asistente también fuera de cámara durante la filmación de La balada de Jack y Rose-, parece haber influenciado su acercamiento a la actuación.

Kendall: entre la revolución y el delirio HBO Max