Taquilla teatral: el tonto de una cena y el boxeador sensible, los reyes del teatro en Mar del Plata y Buenos Aires

Cosas del teatro de verano: en una obra que se presenta en Mar del Plata, un grupo de amigos tiene la rutina de juntarse a cenar todos los miércoles. El rito tiene una consigna: cada uno de ellos debe llevar semanalmente a un individuo al que considera un “boludo” (aclaración: es el término que se usa en esta traducción). En otra, que se presenta en Buenos Aires, la trama gira alrededor de un boxeador amateur que perdió su momento de gloria, su chispa y que vive como puede (y puede poco); pero tiene su revancha y va por todo.

La primera obra mencionada es La cena de los tontos, en la que el invitado de “honor” es Martín Bossi. La segunda, Rocky, en la que Nicolás Vázquez se pone los guantes del boxeador fracasado. La primera lidera la audiencia en la competitiva cartelera de Mar del Plata. La otra, en Buenos Aires.

Martín Bossi y Laurita Fernández en uno de las escenas de esta cena entre amigos

Según el registro de Aadet, la comedia en la que Bossi comparte protagonismo con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, desde el inicio de la temporada de verano viene liderando los registros de recaudaciones como de cantidad de espectadores. La cena de los tontos ya ha tenido otras versiones. De hecho, hace 25 años la protagonizaron Guillermo Francella y Adrián Suar, quienes hoy son dos de los productores. La semana pasada hizo nueve funciones en el Teatro Neptuno, pero va por más.

El quinteto de obras con mayor audiencia en Mar del Plata se completa con la camaleónica Fátima Florez en Fátima universal, que realizó seis funciones; Pretty Woman, la comedia musical que protagonizan Florencia Peña y Juan Ingaramo que cuenta con dirección de Ricky Pashkus; El secreto, la obra con Gerardo Romano y Ana María Picchio que entró a último momento a la cartelera veraniega, y cierra Guerreras doradas, propuesta infantil basada en el fenómeno del k-pop que, con apenas una función realizada, trepó al quinto puesto de obras con mayor cantidad de público durante la semana pasada.

Florencia Peña y Juan Ingaramo en una de las escenas del musical Pretty Woman Gerardo Viercovich - LA NACION

En la cartelera porteña, Rocky, aquella historia que interpretó en la pantalla grande Sylvester Stallone, continúa con su paso triunfal en el mapa del circuito del teatro comercial porteño. Durante la temporada del año pasado, semana tras semana fue el espectáculo más visto (un privilegio que solo se lo arrebató el tiempo que estuvo en cartel La sirenita). En su segunda temporada, arrancó liderando el ranking de recaudación como de cantidad de espectadores, según el registro de Aadet. En las seis funciones de la semana, la sala estuvo ocupada casi en un 70 por ciento. La noche de la apertura de segunda temporada, Nicolás Vázquez, su protagonista y uno de sus productores, le dedicó la función a sus padres y a su hermana, en medio de los aplausos del público. Obvio, hubo foto.

La noche en la que Rocky inició su segunda temporada Prensa Rocky

En segundo lugar, tanto por el registro de recaudaciones como por el de cantidad de espectadores le correspondió a Roberto Moldavsky, quien volvió a escenario de la Avenida Corrientes con Salud, Moldavsky y amor, propuesta que combina humor político, anécdotas familiares, confesiones sobre los cambios que trae la edad y su eterna pelea con las nuevas tecnologías. En el registro de la entidad, en tercer lugar aparece la comedia dramática Las hijas, de la dramaturga Ariadna Asturzzi, ganadora del premio Artei 2018, que interpretan Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. El potente trío de actuación dirigido por Adrián Suar logró trabajar casi a sala llena (97 por ciento de ocupación).

Fernando Dente y el elenco de Company en una de las escenas de este elogiado musical Gentileza Bautista Araya

Completan el quinteto de obras con mayor cantidad de espectadores dos estrenos de esta temporada, dos musicales. En El Nacional está haciendo funciones Company, creación de Stephen Sondheim y George Furth que protagoniza y dirige Fernando Dente junto con un elenco en el que se destacan artistas como Alejandra Radano, Diego Jaraz y Vanesa Butera. Se ubicó en el cuarto puesto entre los los 10 espectáculos con mayor cantidad de espectadores. Tomando como base dicho listado, Company es la obra que cuenta con el valor de entradas preferenciales más elevado (140.000 pesos frente a los 70.000 de Rocky y del espectáculo de Moldavsky); aunque el precio es de 46.000 pesos,

Mientras tanto, en El Liceo debutó Papá por siempre, montaje en el que Martín “Campi” Campilongo interpreta al emblemático personaje que encaró Robin Williams en cine. Junto con él están Dani “La Chepi” y Albana Fuentes, quien protagonizó La sirenita, y un numeroso elenco. Fue el quinto espectáculo con mayor cantidad de espectadores y trabajó con las tres cuartas partes del teatro ocupadas.

Papá por siempre con Martín “Campi” Campilongo dándole vida al personaje que Robin Williams protagonizó en cine Gentileza

Tomando los primeros datos de audiencia en Mar del Plata, la baja de turistas y un festejo de Carnaval para mediados de febrero que terminará reduciendo la cantidad de días de la temporada de verano en comparación con la del año pasado, el experimentado productor Carlos Rottemberg imagina que este verano habrá una disminución del 15 por ciento en lo que se refiere a cantidad de espectadores en comparación al año pasado.

En medios de datos contrapuestos y de concentración de audiencia en pocos títulos, la cartelera de las vacaciones de invierno en Buenos Aires -el momento de mayor cantidad de títulos y espectadores- ya está aportando un dato más que llamativo, dado a conocer ayer por el mismo Rottemberg. “A 134 días del estreno, Charlie y la fábrica de chocolate supera en preventa a Matilda, School of Rock y La sirenita, espectáculos presentados por el mismo equipo artístico y de producción en el teatro Gran Rex en las temporadas 2023/2024/2025”, señaló en sus redes sociales.