Campi y Dani La Chepi traen a Buenos Aires la versión teatral de Papá por siempre
La adaptación argentina del clásico cinematográfico Mrs. Doubtfire, protagonizado por Robin Williams, se estrenará el 16 de enero en el Teatro Liceo; todo lo que hay que saber
- 3 minutos de lectura'
Mrs. Doubtfire, conocida como Papá por siempre, es una de las películas más icónicas de Robin Williams. A más de 30 años de su estreno, Martín "Campi" Campilongo y Dani “La Chepi” serán quienes lleven al recuerdo a los fanáticos argentinos, pero en versión teatral, la cual se estrenará el 16 de enero de 2026 en el Teatro Liceo.
La adaptación nacional de este clásico del cine no solo confía en sus protagonistas, sino también en un equipo creativo de peso. La comedia musical cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro, mientras que la producción artística recae en Flor Bertotti. Además, la puesta en escena incorpora el talento de Marcelo Caballero en la dirección de actores, Seba Mazzoni en la guía vocal y Alberto Favero al frente de la orquesta en vivo, quien regresa a los escenarios argentinos tras una década.
El argumento central mantiene la esencia de la película: la travesía de Daniel, un padre que, tras perder la custodia de sus tres hijos, decide disfrazarse de la niñera británica, la Señora Doubtfire, para poder pasar tiempo con ellos. Campilongo encarna al icónico protagonista, aportando su inconfundible humor y sensibilidad. A su lado, La Chepi interpretará a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que el público recuerda con afecto.
El reparto se completa con figuras destacadas del teatro. Albana Fuentes, tras su paso por La Sirenita, da vida a Lydia, la hija mayor, y Pablo Albella (@holaestapablo) suman su energía al elenco en su debut en el género musical. La producción general, liderada por Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert, asegura una puesta de primer nivel con toques locales, moderna y muy emotiva.
“¡Guardá la fecha! La comedia basada en la historia que nos hizo reír y emocionar a todos llega a la Argentina... Reíte, emocionate y conocé a la niñera más fascinante del teatro", escribieron desde el Instagram de Papá por siempre con el que invitan a verla.
La noticia causó furor entre los fanáticos, quienes no tardaron en dejar su comentario. “¡Todos amamos esta película, y a Campi en esta obra, excelente decisión, el mejor homenaje para el Robin Williams”; “Desde el cielo el gran Robin Williams lo apadrinó, está igual” y “@campiobra es uno de nuestros mejores actores argentinos!! ¡Seguro será un exitazo!”, fueron solo algunos.
Cómo comprar las entradas para Papá por siempre
Las entradas ya se pueden adquirir de manera presencial en el Teatro Liceo, en Av. Rivadavia 1499, o virtual en el sitio oficial de Plateanet. Hasta el momento, hay siete funciones disponibles: desde el viernes 16 de enero hasta el jueves 22 del mismo mes. Mientras que los precios varían entre $30.000 hasta $65.000, según la ubicación.
