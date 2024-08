Taquilla teatral: la obra que vuelve a ser éxito, la rubia que festejó 100 y los títulos que se vienen

Escuchar

Es tiempo de reacomodamiento de fichas en los tanques de la cartelera del teatro comercial porteño. También de anuncios de próximos estrenos. Con el fin de las vacaciones de invierno, varias producciones redondamente taquilleras culminaros sus temporadas. Fue el caso de School of Rock, que convocó a más de 80.000 espectadores; o Mejor no decirlo, que protagonizaron Mercedes Morán e Imanol Arias. Esto implicó que, ya la semana pasada, se produjera una reordenamiento en el ranking que elabora Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas del circuito comercial. Así fue como Felicidades, la comedia con Griselda Siciliani, Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem; volvió a liderar la taquilla. El podio se completó con la segunda temporada de Tootsie, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que durante el año pasado fue una de las más vistas; y Mamma mia!, el musical con Florencia Peña basado en la música de ABBA que pisa fuerte en lo que hace a la preferencia de público y que, durante el verano, irá a Mar del Plata.

Estrenada la temporada pasada, Tootsie entra en modo despedida luego de una excelente repercusión por parte del público

Esta semana, las estadísticas indican que no hubo grandes movimientos. En ese podio virutal, los tres títulos mencionados siguen ocupando los mismo lugares. Le siguen Moldavsky, Lo mejor de mí, con quien se autoproclama como el “top top del humor”; La Jenny, el espectáculo de Wali Iturriaga que anduvo muy bien en Mar del Plata; Esperando la carroza, con Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois y Pablo Rago; Lizy, sí!! quiero..., la propuesta de Lizy Tagliani; Lo que el río hace, la obra de las hermanas Marull que no para de aumentar su público; la comedia dramática En otras palabras, que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil; y cierra el top ten la comedia musical Legalmente rubia, con Laurita Fernández y un importante elenco.

Justamente la noche del martes, mientras que en el Metrpolitan había una fila de gente para ver a la propuesta del grupo Piel de Lava y en el Multiteatro Comafi un numeroso público entraba a ver Prima facie, la obra con Julieta Zylberberg; en un restaurante vecino de la Avenida Corrientes la producción de Legalmente rubia, que encabeza Carlos Rottemberg, junto al nutrido elenco, anunció a la prensa que la obra estrenada hace ya cinco meses y que festejó sus 100 funciones continuará hasta la primavera en el Liceo (”es la obra de las tres estaciones”, le gusta decir a Rottemberg). En un apartado con LA NACION, Fernández, quien encara al personaje de una blonda que de tonta no tiene nada, reconocía el esfuerzo y la dedicación que implica para ella sostener una obra de tanta exigencia física, vocal y actoral.

El elenco de Legalmente rubia, en pleno festejo de sus 100 funciones martinavalia.com

En estos últimos días, tuvo que suspender algunas funciones por un fuerte estado gripal, algo que la pone decididamente de mal humor. “Me quería matar, pero no puedo permitir que la gente vea a un personaje a medias, ni loca”, aseguró, rodeada de Mario Pasik, Fede Salles, Virgina Demo y Santiago Ramundo, parte del elenco-. “En perspectiva, con el correr de los meses me di cuenta de que, a mis trabajo constante para cuidar mi voz y mi físico debía estar atenta a dormir bien, porque no puedo acumular sueño. Y se sumó otro detalle: vuelvo a casa y tengo que hacer reposo vocal por dos horas, ¡de terror! Cuando empezamos la temporada de Legalmente... yo pensaba que íbamos a hacer tres meses de funciones, pero pasaron ya cinco meses y quiero más. Tenemos todos puesta la camiseta de la obra”.

Los estrenos

Mientras todo esto sucede, el listado de espectáculos a estrenarse en Buenos Aires no se detiene. Por lo pronto, y por reparar en algunos de los títulos confirmados, el domingo, en Timbre 4, comienza se temporada La habitación blanca, trabajo dirigido por Mariano Perotti. El martes, en el Metropolitan, se repone Casi normales, esa obra que siempre vuelve y que va por su temporada número 11. En Paseo La Plaza, durante este mes iniciará su temporada la obra No se ilusionen, con Nacho Elizalde y dirección de Julián Lucero. Más adelante será el turno de Mamá, con Betiana Blum, Marcelo de Bellis y Romina Gaetani, en el Multiteatro Comafi. Por su parte, Coco Silly hará Dios es argentino, que irá al Multitabarís Comafi. Y en el Picadero, Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler protagonizarán a partir del mes próximo La mentira, dirigidos por Nelson Valente.

Gonzalo Heredia será parte del elenco de La mentira, una comedia en la que se encuentran dos parejas con años de amistad Prensa Flow

En lo que hace al Teatro San Martín, sala que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, a principio de este mes comenzaron los ensayos del primer (y único) estreno de una obra de teatro del año en la sala Martín Coronado. Se trata, a tomar aire porque el título es bien largo, de El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, la versión escénica de Carlos Gamerro, Oria Puppo y Alejandro Tantanian basada en Eduardo II, la célebre tragedia de Christopher Marlowe. La protagonizan, en el marco de un numeroso elenco, Agustín Pardella, Sofía Gala Castiglione y Patricio Aramburu. El estreno está previsto para octubre.

En paralelo, para el mismo mes, en la sala principal del Teatro Nacional Cervantes el director, actor y dramaturgo Toto Castiñeiras estrenará la obra Las lágrimas de los animales marinos, en la actúan, en el marco de otra propuesta con gran cantidad de intérpretes, Mario Alarcón, Pablo Rotemberg y Gonzalo Carmona.

Todo esto sucede mientras productores y elenco van definiendo ya la temporada de Mar del Plata como parte de una rutina que, salvo por la pandemia, demuestra superar crisis económicas como políticas.