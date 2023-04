Teatro. Cumple diez años Así de simple, la comedia que aman los jóvenes sobre la ruptura de una pareja

escuchar

Son contadas las veces en que una obra de teatro independiente permanece una década en cartel. Tal es el caso de Así de simple, no alcanza sólo con quererse…, la comedia escrita por Ignacio Bresso y Sofía González Gil que en mayo regresa a la cartelera porteña para celebrar su décima temporada .

La exitosa pieza teatral, que actualmente se encuentra en cartel en México y Miami con elencos locales y ya tuvo sus versiones en Perú, Uruguay, y las provincias de Neuquén, Mendoza y San Juan, cuenta la historia de una separación . Clara y Joaquín se conocen, se gustan, se seducen, se enamoran y comienzan a convivir. Claro está, los conflictos de pareja son universales, pero abordados desde cada arista de la conciencia, encarnada y personificada por distintos actores, cobra un vuelo diferente.

“A mí me sigue sorprendiendo todo lo que le pasa a la obra, los años que estuvo en cartel, la temporada que hicimos en Mar del Plata, todos los lugares del país y del mundo en el que se hizo, los comentarios de la gente, el público que vuelve más de una vez y nos escribe por las redes sociales para contarnos de qué manera la obra se comunica con su vida. Me emociona todo el recorrido y sobre todo el equipo de trabajo que construimos y sostuvimos a lo largo de los años. Teníamos muchas ganas de hacer la décima temporada, un poco por la magia del número, y otro poco porque nos encanta hacerla. No es fácil en el teatro independiente convocar al público y mantenerse en cartel. Es lindo, ahora ver lo que logramos con insistencia y perseverancia”, dice Sofía González Gil, actriz, dramaturga y directora, proveniente de una familia de artistas. “Me tiene muy entusiasmado el regreso, es una obra que quiero muchísimo con un grupo de trabajo precioso”, agrega Ignacio Bresso.

Bajo la dirección de González Gil, justamente lo más interesante de la propuesta es el dispositivo teatral que los autores llevan adelante, valiéndose de seis actores para representar los muchos pensamientos y voces contradictorias que susurran –pero también gritan y hasta disputan entre sí–, que sin dudas sorprende y hace gracia a la hora de contar un cuento sobre los conflictos de pareja, la convivencia y el amor, siempre en tono de comedia.

La historia de una separación también puede tener ribetes de comedia, y Así de simple lo prueba bien

“ El tema del amor, el desamor, los vínculos de pareja, coincidir con otro y el deseo propio eran temas que nos interesaban particularmente, temas que de por sí, nos llevaban varias horas de charla, intercambio y debate . Queríamos hablar de las relaciones, y la primera idea fue el desdoblamiento, la posibilidad de contar los pensamientos de los personajes en voz alta, poder entender que están sintiendo y pensando cada vez que accionan o se comunican. También nos interesaba hablar de las separaciones, de cuando el amor se termina o se transforma en otro tipo de amor”, sigue la directora.

En medio de todo ese proceso, la dupla creativa puso manos a la obra en otro proyecto que estrenó hace un mes en El Método Kairós. Se trata de Kardum, pieza teatral escrita por Bresso y dirigida por González Gil, que se sumerge en la vida de un físico teórico de renombre a punto de hacer un descubrimiento trascendente que promete cambiar el mundo. Sin embargo, al ser interpelado por un periodista en medio de la presentación de un libro, termina descubriendo aspectos de su vida que desconocía por completo.

Cabe preguntarse entonces si existe algún hilo conductor entre las dos obras. “Ambas muestran, de forma diferente, los cuestionamientos internos que tenemos. En cierto sentido se podría ver una continuidad porque exploran temáticas similares, desde momentos de la vida distintos. En Kardum, el protagonista, por razones que él no termina de entender, comienza a verse cuestionado sobre la forma en la que construye su pareja, cómo vive su paternidad y el vínculo con su trabajo. Aparece la oportunidad de pensar sobre las consecuencias y las ramificaciones de las pequeñas decisiones que tomamos a diario”, reflexiona Bresso.

Sofía González Gil e Ignacio Bresso, unidos por dos proyectos y sus familias de artistas Santiago Cichero - AFV

“Desde el punto de vista de la dirección, no tienen muchos puntos en común. Tanto la puesta, el ritmo, los desafíos que presentó a la hora de realizar el montaje, son completamente diferentes. Así de simple tiene muchas escenas desordenadas cronológicamente, podemos ver a los personajes a lo largo de los años, transitar distintas edades y distintos momentos de su relación. En cambio, en Kardum, la obra transcurre en un período corto de tiempo, en un mismo día y en una misma habitación, contando un puñado de horas en la vida de los personajes . Por lo tanto, uno de los desafíos que presentó la puesta en escena fue el uso del espacio y las acciones que se puedan desarrollar en él. Es una diferencia grande cuando pensamos en la puesta, en las acciones, en el ritmo y en las decisiones narrativas que se toman a la hora de dirigir”, concluye Sofía.

PARA AGENDAR

Kardum. De Ignacio Bresso. Dirección: Sofía González Gil. Con Ignacio Bresso, Mario Mahler y Sandra Criolani. Estreno, 8 de abril. Sábados, a las 20, en El Método Kairós Teatro. El Salvador 4530. Entradas, 2500 pesos (por Alternativa Teatral).

Así de simple, de Sofía González Gil e Ignacio Bresso. Dirección: Sofía González Gil. Con Ignacio Bresso, María Canale, Andrés Passeri, Lucía Baya Casal, Francisco González Gil, Cecilia Marani. A partir del 7 de Mayo, los domingos, a las 20.30, en El Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857.

