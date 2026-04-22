Tras la separación de Milett Figueroa, aseguran que Marcelo Tinelli ya encontró un nuevo amor

La reciente separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo marcó el final de su vínculo, sino que también desató una ola de versiones y conjeturas en torno a las razones que los llevaron a tomar esa decisión. En medio de ese clima de incertidumbre, en las últimas horas el programa Puro Show (eltrece) sorprendió al revelar que el conductor ya habría iniciado un nuevo romance, reavivando así el interés sobre su presente sentimental.

La primicia la lanzó Pochi, quien no dudó en dar detalles del supuesto nuevo romance del conductor: “Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, lanzó. Sin dudas, el dato generó revuelo de inmediato y volvió a poner el foco en la vida privada del histórico animador.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron recientemente (Foto: Instagram/@milett)

Poco más tarde, la panelista avanzó con la información y reveló: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”. A partir de esa declaración, las versiones cobraron más fuerza y el conductor volvió a quedar en el centro de la escena tras su reciente ruptura.

Rosana es una exmodelo argentina que hoy vive en Miami (Foto: Instagram @_rosana_almeida__)

Rossana Almeyda es argentina, exmodelo y actualmente reside en Miami. Según trascendió, habría estudiado carreras relacionadas con ciencias políticas. Además, un detalle que no pasa inadvertido es su cercanía con figuras del medio, teniendo en cuenta que sería muy amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, lo que la posiciona dentro de un círculo conocido del ambiente del espectáculo.

Ya compartieron eventos familiares y salidas juntos (Foto: Instagram @_rosana_almeida__)

En cuanto al vínculo con Marcelo Tinelli, aseguran que ya habrían compartido distintas salidas, como el recital de Ricky Martin, e incluso que ella estuvo presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor con Guillermina Valdés. A su vez, mostraron imágenes que darían cuenta de la cercanía entre ambos, alimentando la versión de que no se trataría de algo pasajero: “Ya la metió en el círculo familiar”, deslizaron. De todos modos, hasta el momento, ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir públicamente la relación.