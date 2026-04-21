Anto Roccuzzo mostró cuál es su nueva meta en el gimnasio: “Sin banda”

A pesar de dejar su Rosario natal para acompañar a Lionel Messi en su carrera futbolística, Antonela Roccuzzo supo abrirse su propio camino y transformarse en toda una it girl. Instalada en Miami desde mediados de 2023, donde el campeón del mundo se desempeña como delantero del Inter Miami, la influencer no deja de sorprender con las novedades que comparte en sus redes sociales. En las últimas horas, una fotografía que subió a sus historias de Instagram capturó la atención de sus millones de seguidores al revelar un ambicioso desafío personal.

Para la rosarina, el bienestar físico es una pieza clave en su rutina

La rosarina, que es una asidua visitante del exclusivo gimnasio Glute Lab (Laboratorio de Glúteos), compartió una imagen del equipamiento que utiliza a diario. En la foto se observa un rack de entrenamiento con varias bandas elásticas de colores que cuelgan de la barra superior. Sin embargo, lo que realmente dio que hablar fue la frase con la que quiso acompañar la publicación: “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”.

Anto Roccuzzo compartió su nuevo desafío personal (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Para quienes no están familiarizados con el mundo del fitness, las dominadas (o pull-ups) son uno de los ejercicios más exigentes, ya que requieren el levantamiento del peso total del cuerpo mediante la fuerza de la espalda y los brazos. Habitualmente, se utilizan bandas elásticas para asistir el movimiento, lo cual facilita la subida mientras se desarrolla la masa muscular. Al declarar que su meta es el logro “sin banda”, la rosarina de 38 años dejó en claro que busca el nivel de fuerza pura más alto.

Este posteo no solo muestra su faceta más disciplinada, sino que también humaniza su entrenamiento. Ella comparte un objetivo que todavía está “en proceso”. Lejos de mostrar solo resultados finales, la empresaria busca la inspiración de su comunidad a través del esfuerzo real y el trabajo diario.

Lejos de mostrar solo resultados finales, la empresaria busca la inspiración de su comunidad a través del esfuerzo real y el trabajo diario

Como era de esperarse, la imagen se volvió viral rápidamente. Antonela no solo marca tendencia con sus looks deportivos de marcas internacionales, sino que reafirma su rol como referente de un estilo de vida saludable y constante. Entre máquinas y pesas, la mujer del capitán de la selección argentina demuestra que, para ella, la superación personal no tiene límites.