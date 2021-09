Tecnópolis pone en marcha un camión escenario por los barrios

Con la llegada del mes de la primavera, y en el marco del programa Tecnópolis en los barrios, la Feria de Arte Ciencia y Tecnología puso nuevamente en marcha su Camión Escenario. Se trata de un escenario móvil preparado para montar diferentes espectáculos artísticos en espacios al aire libre hasta 120 kilómetros de Buenos Aires , cumpliendo con estrictos protocolos de distanciamiento y prevención para garantizar el cuidado del público y de los artistas.

La iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense había debutado el verano de 2020 y este 2021 venía recorriendo los municipios de Malvinas Argentinas, San Martín y Tigre cuando se vio interrumpida por motivos de la pandemia. La buena noticia es que acaba de retomar su recorrido el último sábado, con una versión para chicos de la ópera La Flauta Mágica, de Mozart, coproducida por el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y Tecnópolis, para luego seguir su periplo por distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

“La idea es llevar una propuesta artística para la familia en general, salir a los barrios para acercarles la cultura y el conocimiento. Desde el Teatro Argentino nos propusieran hacer La Flauta mágica, y la verdad es que llevar ópera adaptada para chicos nos parecía una manera innovadora de recorrer el conurbano. Ellos traen la obra, nosotros sumamos la logística con el camión y el equipo técnico, y desde los municipios activan los protocolos correspondientes, como distribuir sillas con distanciamiento y emplazar vallados para controlar los aforos. Llegamos hasta 100 o 120 kilómetros de Buenos Aires, no mucho más, porque el equipo tiene que ir y volver en el mismo día”, explica María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis, el espíritu de esta propuesta artística que se extenderá hasta el verano renovando su programación.

Dirigida por María Concepción Perre y María de la Paz Perre, por lo pronto la adaptación de la ópera clásica de Mozart es una versión en castellano destinada al público familiar con música en vivo a cargo de Ezequiel Fautario, Eduviges Picone, Lucía Zapata y Esteban Rajmilchuk, los pianistas del Teatro Argentino de La Plata; los tenores Sebastián Russo y Pablo Pollitzer, las sopranos Jaquelina Livieri, Marina Silva, Laura Pisani, Fabiola Masino, Carolina Gómez y Susana Moreno; los barítonos Leonardo Menna y Mirko Tomas; y los bajos Hernán Iturralde y Leonardo Palma.

El camión-escenario donde se representa la ópera La flauta mágica Gentileza

Con respecto de la programación para los meses venideros, Rosenfeldt adelanta que ya están en conversaciones con el Teatro Argentino para estrenar una segunda ópera infantil y para los meses de verano planean llevar el camión a la Costa Atlántica, con propuestas para chicos y adultos.

“En este contexto tan difícil de acceso a propuesta culturales y artísticas, recibimos un agradecimiento permanente del público. Me parece muy importante destacar –y que es un aprendizaje que trae la pandemia–, que podemos hacerlo si nos articulamos entre todos, tanto el Municipio, como Tecnópolis y el Teatro Argentino. También existe un diálogo fluido entre Nación y provincia para lograr llevarlo adelante. Me parece que es un buen mensaje para este momento la posibilidad de sentarnos y ponernos de acuerdo para activar diferentes propuestas. Es una obligación nuestra ofrecer eso a quienes quizá no tienen acceso a este tipo de espectáculos, especialmente los niños”, señala Rosenfeldt.

Diez años de Tecnópolis

Tecnópolis se inauguró el 14 de julio de 2011, como un espacio dedicado al arte, la ciencia y la tecnología, una feria anual que se propuso desde sus inicios posibilitar el acceso al conocimiento de una manera lúdica, como una verdadera experiencia.

“Si bien durante la gestión anterior continúo adelante, no tuvo un mantenimiento ni una actualización, se perdió en calidad, se cerró el estudio de grabación, se perdió ese espíritu de acercar el conocimiento y hacerlo de una manera atractiva e innovadora”, señala Rosenfeldt.

Así las cosas, apenas asumió la nueva gestión el verano de 2020 se lanzaron “Los Atardeceres”, con diferentes propuestas artísticas que convocaron 450 mil personas en ocho jornadas que concluyeron el 1° de marzo, y dos semanas después arrasó la pandemia.

Desde el 9 julio al 20 de diciembre de 2020 funcionó como centro sanitario para alojar a pacientes leves, a los que también sumaron espacios dedicados al arte y entretenimiento como bibliotecas, juegos, propuestas audiovisuales, y distintos talleres para los mismos pacientes.

Una vez que egresaron todos, el último verano inauguraron “Los Atardeceres, reencuentros cuidados”, para los que abrieron cinco espacios con diversas propuestas como cine, shows infantiles, recitales y talleres hasta a mediados de marzo. A partir de allí, y acompañando a las políticas de salud pública, cerró nuevamente sus puertas al público para funcionar como vacunatorio, tarea que sigue desempeñando hasta hoy.

“Ahora estamos preparándonos para inaugurar la próxima Feria a principios de octubre. Si bien cada año abríamos todos los espacios vinculados al arte, la ciencia y la tecnología como un lugar de acceso al conocimiento y la experimentación, la idea es resignificarlo a partir de la pandemia y ponerlo en valor nuevamente. Siempre decimos que Tecnópolis tiene que ser la expresión de lo que nos pasa como sociedad, entonces buscamos darle una impronta que esté a tono con este momento, habilitar la palabra para que haya un espacio de reflexión, de pensamiento. Estamos trabajando en un proyecto que contenga esa posibilidad, un espacio de conversación pública”, concluye su directora.

Un momento de La flauta mágica, con producción del Teatro Argentino de La Plata Gentileza

PARA AGENDAR

La Flauta Mágica. Por el Teatro Argentino. En el marco del ciclo Tecnópolis por los barrios, el cronograma de presentaciones durante septiembre será: Sábado 4, a las 18: Predio de la Estación Villa Ruiz (San Martín y Belgrano), San Andrés de Giles; Domingo 5, a las 16, en el Predio General Rodríguez (Av. de Mayo e Intendente Manny), General Rodríguez. Sábado 18, Cañuelas; domingo 19, Quilmes y sábado 25, lugar a confirmar. Más información: www.tecnopolis.gob.ar