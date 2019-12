Timbre 4, con un nuevo festival internacional

La sala de Boedo anunció las obras que formarán parte de la 8» edición de Temporada Alta

Carlos Pacheco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019

Buena parte del equipo de trabajo de la sala Timbre 4 reunió en su espacio de Boedo a un grupo de periodistas con la intención de divulgar algunos de los proyectos más destacados que presentarán durante la temporada 2020. El director del espacio Claudio Tolcachir hizo los anuncios junto a un grupo de productores encabezados por Jonathan Zak y Maxime Segué. Dieron a conocer detalles de la 8» edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires, que tendrá lugar entre el 5 y el 16 de febrero. También adelantaron algunas de las propuestas que se ofrecerán durante el año.

Como sucede anualmente el Festival está organizado juntamente con su par Temporada Alta de Girona, una experiencia que en Cataluña se realiza entre los meses de octubre y diciembre. En nuestra ciudad se ha convertido en una de las propuestas teatrales más destacadas del verano, logrando una fuerte adhesión del público. Este año la programación estará conformada por experiencias que llegarán de España, Uruguay, Chile, México, Perú, Francia y Venezuela.

A través del Festival señaló Tolcachir "estamos logrando reunir a muchos países y teatros de diferentes ciudades. Hay mucha sangre puesta en este proyecto y un equipo que puede unir distintos cabos en el mundo. Recogemos ese guante y buscamos crear espacios para otros, cruzando distintas vertientes artísticas".

Cuatro propuestas llegarán de España: Kassandra, texto del uruguayo Sergio Blanco será interpretado por Elisabet Casanovas (actriz que en la serie Merlí recrea a Tania) bajo la dirección del reconocido creador Sergi Belbel; A.K.A. (Also Know As), de Daniel Meyer con puesta en escena de Montse Rodríguez Clusella, y Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida). Esta última pieza cuenta con texto, interpretación y dirección de Verónica Navas Ramírez. También formará parte de la sección española el titiritero Javier Aranda con Parias.

Desde Chile llegarán los proyectos Carnaval, con dramaturgia y dirección de Trinidad González, y Amanecerá con escombros sobre el suelo, de Pilar Ronderos e Ítalo Gallardo. De México, Josefina la gallina puso un huevo en la cocina, creación de la Compañía Vaca 35. Uruguay estará representado por Terrorismo emocional, pieza que cuenta con autoría e interpretación de Josefina Trías.

Solo cosas geniales se denomina la obra que presentará la actriz peruana Norma Martínez; en tanto que desde Venezuela llegará Hay que tirar las vacas por el barranco, una adaptación del libro Voces del laberinto, del español Ricard Ruiz Garzón.

Finir en beauté es el nombre del documento escénico que representará a Francia. Será recreado por el autor y director marroquí Mohamed El Khatib.

La programación se completará con una serie de actividades especiales como conversatorios, talleres y el tradicional torneo de dramaturgia en el que competirán autores catalanes y argentinos. Ya se lanzó la venta de entradas con descuentos, que finalizará el 31 de diciembre.

Entre los anuncios relacionados con las producciones que se presentarán en Timbre 4 durante 2020 se destacaron las reposiciones de Timerman, de la autora y directora Eva Halac; Juicio a una zorra, de Miguel del Arco, protagonizada por Paula Ransenberg, bajo la dirección de Corina Fiorillo, y el regreso a la sala de La omisión de la familia Coleman, pieza que se estrenó allí en 2005 y logró una amplia repercusión nacional e internacional. También se repondrá el ciclo Experiencias I ( La persona deprimida) y II ( Encuentros breves con hombres repulsivos), de David Foster Wallace, dirigidas por Daniel Veronese. Ambas producciones tuvieron su estreno este año en el Cultural San Martín.