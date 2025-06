Un fin de semana a puro teatro: de la transmisión en vivo de la obra de George Clooney a la glamorosa gala de los Premios Tony

Broadway está de fiesta. Este fin de semana marcará un antes y un después para los amantes de las tablas. Por primera vez en la historia, una obra del corazón del teatro norteamericano se transmitirá en vivo por televisión. Good Night, and Good Luck, protagonizada por George Clooney como Edward R. Murrow, será emitida el 7 de junio por CNN.

Y si eso no fuera suficiente, los Premios Tony se celebrarán al día siguiente, el domingo 8 de junio, en vivo desde el Radio City Music Hall.

La presentación por CNN de la obra de George Clooney y Grant Heslov, nominada en cinco categorías al Premio Tony, marca un hecho histórico SARA KRULWICH - NYTNS

Un fenómeno sin precedentes

Good Night, and Good Luck se convirtió en un suceso del teatro neoyorkino: nominada a cinco premios Tony y dirigida por el ganador del Tony, David Cromer, recientemente hizo historia al convertirse en la obra de mayor recaudación en la historia de Broadway y la primera en superar los 4 millones de dólares recaudados en una sola semana.

La pieza, que comenzó el 12 de marzo con estreno oficial el 3 de abril será transmitida de forma gratuita por CNN antes de que baje el telón el 8 de junio. El precio promedio del ticket para disfrutar de la obra en Nueva York es de 300 dólares.

El teatro de Broadway resurgió con fuerza después de la pandemia. La temporada 2024-2025 destacó con una recaudación récord de $1900 millones de dólares: la más alta registrada en la historia. La taquilla se mantiene encendida y Broadway brilla, una vez más, como el epicentro indiscutido del espectáculo en vivo.

Premios Tony

Clooney no fue la única estrella que recibió su primera nominación a los Tony . También lo hicieron la excantante de Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, por su rol en Sunset Boulevard; Sarah Snook -conocida por su trabajo en Succession- por su protagónico en El retrato de Dorian Gray; Bob Odenkirk -el abogado de Breaking Bad y Better Call Saul- por su papel en Glengarry Glen Ross y Mia Farrow, por The Roommate.

El elenco de Broadway de Buena Vista Social Club, durante una función en Nueva York Matthew Murphy - Polk & Co.

La Argentina dirá presente en los Premios Tony de la mano del productor Diego Kolankowsky y dos de sus espectáculos: Maybe Happy Ending y Sunset Boulevard, que reúnen 17 nominaciones en la entrega de los galardones que reconocen a lo mejor del teatro norteamericano.

Decepciones

Hubo algunas figuras reconocidas que se quedaron fuera de competencia , como Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, que encabezan el reparto de Otelo, una de las producciones más caras de Broadway; Robert Downey Jr., cuyo debut en Broadway, McNeal, no recibió ninguna nominación; Idina Menzel, protagonista del nuevo musical Redwood; el cantante de los Jonas Brothers Nick Jonas, con The Last Five Years; David Hyde Pierce, que tampoco fue ternado por su rol en Pirates! The Penzance Musical; o Rachel Zegler y Kit Connor, que no fueron considerados por su performance en Romeo + Julieta.

Los musicales Buena Vista Social Club, Death Becomes Her y Maybe Happy Ending son los que lideran la lista con 10 nominaciones cada uno de cara a la 78ª edición de los Tony. La categoría principal, Mejor obra, incluye a English, The Hills of California, John Proctor Is The Villain, Oh Mary! y Purpose.

Audra McDonald recibió su undécima nominación -por su papel de Rose en Gypsy- y se convirtió en la artista con más nominaciones en la historia de los Premios Tony. Asimismo, Harvey Fierstein será reconocido con un premio a la trayectoria, mientras que Celia Keenan-Bolger recibirá el Premio Tony Isabelle Stevenson 2025 por su labor de defensa de las artes.

¿Cómo ver en vivo Good Night, and Good Luck?

CNN transmitirá en vivo la penúltima función de la puesta Good Night, and Good Luck, con la actuación de George Clooney, desde el Teatro Winter Garden de Broadway, el sábado 7 de junio. La cobertura especial comenzará en vivo a las 19.30 (hora Argentina), desde el exterior del Teatro Winter Garden, conducida por Pamela Brown y a las 20 (hora Argentina) se levantará el telón.

Good Night, and Good Luck no es solo una celebración de una época dorada del periodismo televisivo", afirmó Mark Thompson, director ejecutivo de la CNN, en el comunicado de prensa. “También trata sobre la importancia de la prensa libre y la necesidad de que los medios de comunicación competentes informen de los hechos con imparcialidad. Eso es algo que todavía nos importa profundamente”.

Inmediatamente después de la transmisión, y en sintonía con el contenido de la obra, CNN presentará un especial exclusivo para reflexionar sobre la producción y el estado del periodismo global, presentado por Anderson Cooper. Curiosamente, el 7 de junio se celebra el Día del Periodista en la Argentina y la cobertura de la obra resuena aún más en la agenda de nuestro país.

Para agendar

Good Night, and Good Luck: la obra se transmitirá en vivo por CNN, CNN International y a través de CNN.com/GoodNightGoodLuck. El 7 de junio, desde las 19.30 hora argentina.

Premios Tony: el domingo 8 de junio a las 21 (hora argentina), Film&Arts emite la ceremonia, desde el Radio City Music Hall y con Cynthia Erivo como conductora.