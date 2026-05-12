George Clooney reveló la “peligrosa” sorpresa que su mujer le preparó por sus 65 años: “Podría haber sido mi fin”

George Clooney cumplió 65 años y, lejos de intentar ocultar el paso del tiempo, se permitió bromear con su edad. La estrella de Hollywood reveló que Amal Clooney, su mujer, le preparó una gran sorpresa para celebrar su cumpleaños que, según dijo entre risas, para un hombre de su edad podría haber sido “peligrosa”. “Podría haber sido mi fin”, dijo, sin vueltas.

El protagonista de Jay Kelly y su mujer participaron de la celebración por el 50° aniversario de The King’s Trust, un evento que tuvo lugar anoche en el Royal Albert Hall de Londres. Para celebrar a su esposo, Amal Clooney organizó una sorpresa para la velada. “Sí, hizo que aparecieran algunos amigos míos haciéndose pasar por...”, comenzó a explicar Clooney según repasó la revista People, y Amal terminó la frase: “Camareros”.

Amal Clooney saluda al rey Carlos III bajo la atenta mirada de George Clooney durante la celebración por el 50° aniversario de The King’s Trust AARON CHOWN - POOL

Enseguida, el actor explicó que no estaba seguro de que ese fuera un regalo apropiado para alguien de su edad. “Es peligroso sorprender a alguien cuando cumple 65 porque podrías desplomarte. Ya sabés, podría ser tu final, así que hay que tener mucho cuidado al sorprender a la gente”, sumó entre risas. Cuando le consultaron por el impacto real que tuvo la sorpresa, el galán aseguró: “Bueno, sigo de pie... apenas”.

Hace unos días el matrimonio fue fotografiado por los paparazzi en Saint-Tropez, en el sur de Francia, durante los festejos del cumpleaños de Clooney. La estrella de Hollywood eligió el exclusivo Club 55 en Saint-Tropez, donde disfrutó de un largo almuerzo con amigos en el icónico restaurante de la Riviera francesa. A su lado, incondicional, estuvo todo el tiempo la abogada de derechos humanos británica-libanesa.

George Clooney y Amal Clooney, junto a amigos en Saint-Tropez Eliot Press/The Grosby Group

George Clooney y Amal Clooney durante los festejos por el cumpleaños del actor Eliot Press/The Grosby Group

Amal Clooney se robó todas las miradas cuando se bajó de la embarcación que los llevó a destino: caminó la pasarela marítima enfundada en un conjunto de Pucci compuesto por un top de paillets rojos, naranjas y negros y una minifalda negra con dos profundas aberturas delanteras. Completó el look con sus largas piernas al descubierto, unas botas negras y una amplia sonrisa en la cara.

Algunos consejos de Clooney para sus mellizos

Anoche, además de hablar de los peligros de las sorpresas, consultados por la prensa, los Clooney compartieron algunos consejos para sus hijos, los mellizos Alexander y Ella, de casi 9 años. “No mezclen granos y uvas”, fue lo primero que se le ocurrió decir al actor. “Creo que es importante que los chicos sepan eso: no mezclar las dos cosas”.

Amal, por su parte, aportó otra mirada a la situación: “Creo que queremos que sigan siendo curiosos, que hagan muchas preguntas y que desafíen aquellas cosas que no tienen sentido para ellos, como gran parte de lo que está pasando en el mundo”, acotó. “¿Ven? Mi esposa da una respuesta elegante y después yo doy la respuesta importante”, atinó a reaccionar el artista, y su mujer completó la escena con humor. “¡Y cuando se trate de bebidas, pregúntenle a su papá!”.

La decisión de Clooney

George Clooney ya no será un galán en la gran pantalla THEA TRAFF - NYTNS

Clooney aseguró que no volverá a besar a una mujer en una película. Esta decisión trascendió en diciembre del año pasado y el actor dijo que la tomó basándose en su edad y en la idea de honrar a su esposa, con quien se casó en 2014 y a quien le lleva 17 años.

En una entrevista con el portal Daily Mail, Clooney sorprendió al confirmar la noticia: “He estado intentando seguir el camino de Paul Newman; ‘bueno, ya no besaré a ninguna chica’”. Con esto, hizo referencia al caso del fallecido actor y director, quien en 1982 pidió descartar una escena de beso en The Verdict con motivo de querer dedicar sus afectos únicamente a su esposa Joanne Woodward, con quien mantuvo 50 años de matrimonio.