Un happening virtual con performances, instalaciones, música y fiestas de culto

23 de junio de 2020

Frente una realidad que se vuelve cada día más compleja, los artistas nos descansan para poetizarla y crear sus propios mundos. Tal es el caso Pase y cierre la puerta , un ciclo gratuito de arte vivo que se realiza desde 2014 en la mansión del bar/restaurante Milion, y que el miércoles, de 20 a 21, debutará virtualmente a través de la página milion.com.ar/pcp.

A través de este dispositivo, diferentes colectivos de artistas transformarán el tiempo y el espacio digital a partir de un instructivo de navegación y un reloj para que cada visitante decida qué puerta abrir, su propio recorrido de performances, instalaciones, objetos en movimiento, música y poesía que habitan detrás de cada picaporte.

" Pase y cierre la puerta surgió justamente como un espacio de encuentro entre artistas de distintas disciplinas que no se juntan habitualmente en los eventos y que están muy diseminados en distintos ambientes, desde fotógrafos, actores, directores de arte, directores de teatro, directores de cine, artistas plásticos, músicos. Es un espacio multidisciplinario, un happening que pretende nuclear a todos ellos a través de una experiencia única y efímera, ya que cada nueva edición es diferente e irrepetible", señala Juan Ignacio Retamal, creador y productor del ciclo .

" En época de no pandemia, invitamos a cada uno de esos artistas a tomar una de las habitaciones de la mansión Milion para hacer allí su propio arte. Entonces cuando el público llega se le brinda un mapa para que pueda elegir su propio recorrido dentro de la casa. Ahora redoblamos la apuesta y volvimos a hacerlo pero virtualmente, para atravesar esa experiencia todos juntos en vivo, pero a través de una página web. Todo dura una hora, sucede de manera simultánea y después esa página caduca, se destruye", señala por su parte Leandro Silva, a cargo de la producción general junto a Milion Argentina .

Luciano Cáceres, en una entrevista virtual Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Pasen y vean

El ciclo está dividido en diferentes secciones, un amplio programa que reúne Experiencias, Fiestas, Galería Erótica, Bonus Track, Milion Live y Música.

Así, al desplegar la solapa de Experiencias, el espectador encontrará con un menú con de 15 propuestas muy disímiles ente sí. En Ketoda -página de Instagram referente del meme-, su creador Juan Cocucci, realizará una entrevista a Karina Jelinek y Oriana Junco ; debajo sigue la solapa de Fix-It , un juego teatral de Facu Gambandé y Nikka Lorach y la puerta a Buenos Aires Series , solapa dedicada al Festival Internacional de Series Digital, donde Luciano Cáceres será entrevistado por el crítico Rolando Gallegos,

A su vez, el periodista, autor y director Pablo Gorlero presentará Canto de igualdad y resistencia , un musical interpretado por Eugenia Gil Rodriguez, Agustín Iannone, Manuela Perín, Mariano Taccagni, Belén Ucar y David Okada Caldas . "En el transcurso de su historia, el musical viene disparando mensajes sobre la discriminación racial, social, sexual, y lo que hace Gorlero (a cargo de la idea, dirección y presentación) es justamente tomar ese tema para unir diferentes musicales, desde clásicos hasta lo más contemporáneo, tomando extractos de diferentes obras con esa temática en común que recorrerán todos estos momentos de clamor y de lucha", apunta el productor Leandro Silva. Así, de manera performática- desfilan fragmentos de musicales como Wicked , Hair, Cabaret, ShowBoat, Eva, Hotel Oasis, Dear Evan Hansen, Hairspray, La cage aux folles, De eso no se canta y Everybody's Talking About Jamie , entre otros.

Belén Ucar, de la propuesta Canto de amor y resistencia

Otra de estas salas virtuales alojará a Retratochino , donde el fotógrafo Nahuel Shinzato Perren , más conocido como Retratochino, impartirá entre los participantes algunos tips sobre fotografía y les obsequiará su propio retratochino en blanco y negro. También podrá visitarse El resplandor , una propuesta visual de Tebas o ingresar al salón de Game On! El Arte en Juego y Women In Games Argentina , donde se ofrecerá una exhibición de videojuegos y se podrá jugar on line .

Y la lista sigue con Conrado en strip workers , un show de humor y stripper por Conrado Moressi ; La Metáfora de la piel , un espectáculo multidisciplinario de danza a cargo de la Compañía Raza, o Marcá M Para Mostra , una suerte de programa de TV muy bizarro, que conjuga musical y entrevistas conducido por Soy vedette. En Tribu, el diseñador de moda Fernando More presentará su galería con dirección artística de Diego Martínez y música experimental de Majo Bucci y en Fel!za: Amor Alien , la actriz Guadalupe Sanz ofrecerá un monólogo en el papel de una prostituta.

Buenos Aires Music Video Festival 2020 tendrá su propio espacio con un avance y convocatoria al Primer Festival de Videoclips en Buenos Aires, con Juan Montes (director) y Eric Dawidson (productor). El compendio de Experiencias se completa con La culpa es del cosmos (España), una performance de la actriz española Sara Gómez y Desconstrucción Asintomática (España), experiencia teatral, liderada por Cristian Morales, con el gran bailaor español Rafael Amargo, Emilia Attias y Luciana Bongianino.

Emilia Attias, en Desconstrucción Asintomática (España), experiencia teatral, liderada por Cristian Morales Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

Respecto de las fiestas, el espectador se encontrará con cinco propuestas que ya se vienen haciendo en vivo a través de diferentes plataformas como Zoom, YouTube Live o Instagram Live, donde quienes ingresen allí se encontraran a los Djs pasando sus temas preferidos. Se trata de Plop Vermut; Fiesta Puerca; Ah pero anoche (la diferencia de esta fiesta es que se hace por zoom, por lo cual los espectadores podrán verse las caras y chatear entre sí); PM Afters (Uruguay) y La Última (Uruguay). Uno de los Djs es Dyhzy (Estanislao Fernández).

La sección música (Live straemming) reunirá en esta edición a todas artistas mujeres y será la única con un horario específico. Comenzará Emme, a las 20; y media hora después será el turno de Nina Vais . Por su parte Las Pibas, tomará la hora completa para presentar a Lu Tacchetti, K.E.N.Y.A, Fernanda Alemán y Esas.

Emme estará en la sección Música de Milion Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sanchez

Claro está, la galería erótica (prohibida para menores de 18 años), será una de las más concurridas, y reunirá diversos artistas del arte erótico, desde fotógrafos, cineastas, productoras de XXX, escritoras porno como Nina León. El programa completo comprende Cross4$ - Live Streaming (La Leandra - Lucas); Galería Online (Rafaela Correa Marjak); Súperputa!, con Emanuel De Grijalva (director creativo); Adán Romero (fotografía Erótica); Virar Films, con Julián Merlo y Diego Stickar (directores); Morbo y Epica (Tau) y El Diario De Nina León, por Nina León (puta poeta).

"Lo bueno es que cada espectador, cada invitado, hace su propio viaje, no se repite, y cuando yo me meta va a ser muy diferente a cuando te metas vos. Los momentos que vamos a captar van a ser diferentes, es como 'elige tu propia aventura'", señala Leandro Silva. Y concluye: "Nuestro objetivo es visibilizar un poco los colectivos artísticos, mostrar que no paramos y seguimos generando contenidos a pesar de todo , como una manera de acompañar y mostrar todo lo que vienen produciendo los artistas en este tiempo de cuarentena. Es una experiencia viva y efímera".

El programa se completa con el bonus Textos / Abismos , una selección de textos y conceptos de Santiago Giralt , que al igual que la galería erótica, quedará colgado en la web más allá del happening de una hora. Si bien la entrada es gratuita, quienes así lo deseen están invitados a colaborar con una gorra virtual.

Rafael Amargo, desde España, en una performance dirigida por Cristian Morales Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Para agendar:

Pase y cierre la puerta . Entrada libre, a la gorra virtual. Miércoles 24 de junio, de 20 a 21, en www.milion.com.ar/pcp