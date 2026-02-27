Un actor se bajó de la obra Hairspray, protagonizada por Damián Betular

En el mundo del espectáculo argentino hay una gran expectativa por el debut de la obra Hairspray, que promete ser uno de los tanques del teatro porteño. Sin embargo, el icónico musical, que está producido por Olga y cuenta con la dirección de Fer Dente y el debut actoral del chef Damián Betular, sufrió ya su primera baja antes de su estreno, según lo comunicó el actor en cuestión.

Se trata de Pablo Turturiello, quien sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar los motivos por los cuales no formará parte del elenco que debutará el 6 de mayo en el Teatro Coliseo. A través de un video en el que mira a cámara, etiquetó el perfil de Instagram de la obra y no dejó dudas sobre su alejamiento.

“Hola familia de Hairspray. Bueno, primero quería pasar por acá para agradecerles por todo el amor y la euforia que están teniendo por este proyecto. También quería agradecer a todo el equipo de Olga, de Club Media, a José, a Fer, a todo el equipo creativo por haberme dado esta tremenda oportunidad”, inició el clip el artista.

El actor reveló los motivos detrás de su decisión

“Hoy, lamentablemente, y con todo el dolor del mundo, les tengo que contar que me tengo que bajar del proyecto. Lo que pasó fue que nosotros anunciamos el lunes con Sofi la incorporación y yo el martes a la noche me entero de que un proyecto previo, con el cual ya estaba comprometido, actualizó sus fechas de rodaje, que no son en Buenos Aires, son afuera, y coinciden con los ensayos de Hairspray“, explicó el actor y cantante de 27 años.

A pesar de la superposición de los proyectos artísticos, Turturiello buscó compatibilizarlos, pero no logró que cuajen en su agenda. “Así que, por más todo el trabajo que hice buscando minuciosamente la posibilidad, en este momento no va a ser posible y me duele obviamente mucho. No es una decisión fácil obviamente, pero quería pasar por acá a contarles esta situación en la que me encontraba y bueno, alentarlos a obviamente que vayan a ver Hairspray, que va a ser una bomba y que va a estar a cargo del mejor elenco del mundo, de eso no me cabe duda", aseveró.

La obra cuenta con la dirección de Fer Dente (Foto: @hairsprayelmusical)

Las entradas para ver a Damián Betular en teatro se pueden comprar a través de Ticketek, según informó Olga. Los valores comienzan desde $21.580 y existe la posibilidad de acceder a un 30% de descuento utilizando los códigos HSOLGA30 para la Comunidad Olga y HSCLUB30 para los socios del Club Media. Las funciones se realizan en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125), con presentaciones de miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 18.

El espectáculo corresponde al musical Hairspray, que narra la historia de Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en televisión y termina impulsando un movimiento a favor de la igualdad y la inclusión. A su alrededor aparecen personajes entrañables, entre ellos su madre, Edna Turnblad, rol interpretado por Betular. La propuesta combina humor, música y emoción para transmitir un mensaje sobre la libertad de ser uno mismo y la importancia de animarse a brillar. Con la dirección de Dente y el debut del cocinero en las tablas, se espera que esta obra sea una de las más vistas del 2026.