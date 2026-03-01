Rating: cuánto midió el estreno de La noche de los ex Gran Hermano frente a Mirtha Legrand

Esta semana se vio revolucionada por la vuelta de Gran Hermano a la televisión. Como siempre sucede, el reality de convivencia de Telefe copó toda la pantalla chica por las polémicas, las peleas y los enfrentamientos que provoca el formato. Cuando John de Mol empezó a pensar en 1997 lo que sería GH, nunca imaginó que se adaptaría en más de 70 países y se iba a convertir en un género: la telerrealidad. Pero este año tiene un condimento extra, ya que el ingreso de varias figuras cocinadas le agrega un plus al atractivo de poder seguir la vida de 28 participantes las 24 horas.

La “Generación dorada”, nombre que le dieron a esta edición para celebrar los 25 años del reality, le dio pie a la producción del programa para sumar muchos personajes famosos, tiktokers e influencers conocidos en redes sociales. La primera parte del debut, en el que ingresaron desde Andrea del Boca y Divina Gloria a La Pincoya, ganadora de GH Chile que busca repetir la historia, promedió 17 puntos en la primera parte y 14,8 en la segunda y se consagró como lo más visto del día. Y si bien con el correr de los días el número de rating fue bajando, cierra una primera semana con un promedio total de 14.2, cifra nada despreciable entiendo que 80% de los programas de televisión miden por debajo de los 4 puntos.

El estreno de Gran Hermano derramó temas y debates por todas partes y en tiempos de contenidos multiplataforma, el ciclo de Telefe no solo es replicado en la mayoría de los programas de televisión abierta, para amarlo u odiarlo, sino que invadió parte del streaming. El canal de GH Generación Dorada fue lo más visto del día en YouTube Argentina. La trasmisión oficial directa entre el canal Telefe y Gran Hermano tuvo un total de visualizaciones de 1.141.000 y un total de espectadores simultáneos máximos de 297.600. Algo parecido pasó con DGO, la plataforma de TV en vivo de DirecTV que transmite en exclusiva las 24 horas del reality con tres cámaras exclusivas que permiten elegir, en un mosaico interactivo, qué historia seguir en la casa. El día del debut hubo 1.100.000 dispositivos entre celulares, computadores y Smart TV que se conectaron desde que comenzó la gala para ver Telefe y los tres canales que ofrece para ver GH. Cuando la gala terminó, más de 900 mil personas permanecieron en las señales exclusivas para ver las primeras horas de la convivencia.

Otro desprendimiento de GH es La noche de los ex, el ciclo de debates que conduce Robertito Funes Ugarte, en el que los exparticipantes más destacados de ediciones anteriores del reality, comparten su mirada única y sin filtros sobre el juego. El estreno comenzó pasadas las 22.15 con el piso de 6.3 puntos que le dejó el especial de los sábados de Masterchef Celebrity. Lucila ‘Tora’ Villar y Gustavo Conti, en esta emisión acompañados por Daniela Celis, Luchi Patrone, Cata Gorostidi, Ulises Apóstolo y Romina Uhrig analizaron todo lo que ocurrió durante la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada, repasando estrategias, conflictos, alianzas y los momentos más impactantes.

¿Cómo fue la competencia con la mesaza de MIrtha Legrand?

Sin lugar a dudas, la llegada de La noche de los ex recalentó la pelea por el rating de todos los sábados en la que Mirtha Legrand es una de las protagonistas. La Chiqui recibió en su mesa a Nancy Pazos, Ánibal Pachano, Arturo Puig y el periodista Ricardo Canaletti. La pantalla de eltrece marcaba 3.2 puntos cuando arrancó el programa, mientras que Telefe estaba en 6.5, liderando la franja. “Mi cumpleaños fue fantástico, 75 personas había, lo pasamos estupendo. Jairo cantó y menos mal que puse sin regalos porque me llenaron de regalos y flores. Tengo 99, es increíble decirlo, por muchos años más”; dijo la diva.

En la competencia directa, el resumen de Masterchef Celebrity se impuso con un pico de 7 puntos, mientras que La noche de ML logró un pico de 4.1 puntos, con un cruce bastante picante entre Pazos y Pachano. En La noche de los ex estuvo Divina Gloria, tras la salida de la casa por problemas de salud. “Empecé a sentirme tensa de la nuca, corte a... me tomaron la presión y cuando vimos que estaba alta, me llevaron a hacer controles a la clínica de San Isidro. En la casa sentí un amor muy intenso por gente muy hermosa. En tan corto tiempo, tenés más afinidad con uno que con otro”, contó la actriz. En el programa repasaron el gran punto de conflicto dentro de la casa que es la cocina. Mientras que Brian Sarmiento quería hacer un asado completo, Andrea del Boca decidió reservar el vacío porque la semana que viene tienen la mitad del presupuesto. A su vez, se pudo ver la fiesta de bienvenida para los hermanitos. La marca máxima del debut fue de 7 puntos y finalizó en 5.1.