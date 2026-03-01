Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y lanzó un fuerte mensaje político: “La ultraderecha vino a destruirlo todo”

Dolores Fonzi ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026 con su film Belén, su ópera prima que relata el caso real de una joven tucumana condenada por un aborto en 2016, y dejó frases contundentes al recibir el galardón en la ceremonia realizada en Barcelona. “La ultraderecha vino a destruirlo todo”, sostuvo la directora y actriz argentina ante la atenta mirada de las personalidades más importantes de la industria del cine español.

Al recibir el premio, Fonzi se mostró emocionada y resaltó la importancia social del séptimo arte. “Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya. No lo esperaba. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo", aseveró.

La directora criticó a la "ultraderecha" en su discurso (Foto: X)

Luego, le habló directamente a los españoles que acogían el evento. “Ustedes que tienen tiempo, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así. Yo vengo del futuro. Vengo del futuro, de un país donde el Presidente incluso puso en venta el agua. O sea, que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes", advirtió la actriz, haciéndose eco de los conflictos generados en Argentina por la modificación a la Ley de Glaciares que obtuvo media sanción en el Congreso.

La productora Leticia Cristi hizo una defensa del cine (Foto: X)

Por último, su compañera y productora del film, Leticia Cristi, le dedicó el premio a su país y a la joven tucumana que encarnó la historia verídica en la que se basó el film. “Muchas gracias por el premio y es un honor. Gracias a los miembros de la academia. Quiero dedicarle este premio a Belén, compartirlo con todas las mujeres, compartirlo con mi país, compartirlo con Argentina, dedicárselo a mi país. Acá estamos. Vamos a seguir haciendo cine. Queremos seguir haciendo cine. Deseamos hacer cine”, concluyó.

La película Belén, se estrenó en septiembre del 2025 y cuenta la historia de una chica de Tucumán, interpretada por Camila Plaate. Julieta llega al hospital con un fuerte dolor abdominal y, bajo efectos de anestesia, es arrestada por la policía acusada de inducirse un aborto. Su caso es defendido por la abogada Soledad Deza (interpretada por Fonzi), quien lucha contra un sistema judicial conservador para probar su inocencia, mientras el proceso gana repercusión mediática y apoyo del movimiento feminista.

Dolores Fonzi en su rol como actriz dentro de la película de Belén CULTURA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SSIFF SSIFF - SSIFF

Desde su estreno, la película se volvió un verdadero ícono de la filmografía argentina feminista, por su defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Además del Goya obtenido este año, también varios reconocimientos de la industria: obtuvo el galardón a Mejor Película Iberoamericana en los premios Forqué 2025 y Camila Plaate ganó la Concha de Plata a Mejor Interpretación de Reparto en el festival de San Sebastián.

Belén tiene un gran recorrido ya por varios festivales y quedó en la puerta de los Oscar 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

La cinta también estuvo preseleccionada para los Oscar como Mejor Película Internacional, pero no logró entrar a los cinco candidatos de la gala de la industria estadounidense que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo.

Más allá de los elogios y premios del mundo del espectáculo, la película logró instalarse en el debate público por su influencia y el idóneo tratamiento de un tema polémico como la penalización del aborto, mientras que Dolores Fonzi se posicionó como una de las directoras más importantes de Argentina a nivel local e internacional.