Un karaoke fue el disparador de un musical ideado por Valeria Ambrosio

Empezaba el verano y muchos comenzaron, de a poco, a reunirse en las mesas de la vereda con miedo y con ganas de brindar por algo. Impulsados por el deseo del encuentro después de meses sin actividad en los escenarios, algunos artistas también. Como el grupo que se juntó en una parrilla de Villa Crespo, actores y actrices del musical que sabían de compartir el arte de trabajar con Valeria Ambrosio, directora, autora, artista plástica, hada de sueños. De esa noche calurosa, entre el asado, los vinos y el juego del karaoke, surgió un espectáculo.

“Cuando vi a estos monstruos prendidos al micrófono, cantando en la calle, pensé que había que hacer algo”, dice Ambrosio, la creadora y directora, junto con la asistencia de Leonardo Gaetani, del LolaFest, en el Lola Membrives, que se lanza este jueves con los “ocho monstruos”: Dan Breitman, Diego Bros, Natalia Cociuffo, Sebastián Codega, Julio César Fernández, Sergio Miranda, Mariela Passeri e Ivanna Rossi, a los que se sumaron Marcelo Andino en la dirección musical, arreglos y piano, Ana Carfi en la dirección vocal y la música original de Gaby Goldman, desde España. “Esto continúa el #AcáEstamos de noviembre, cuando en esta misma cuadra de Corrientes al 1200 tomamos la calle con un mensaje, un manifiesto, el puntapié inicial de una postura a tomar. Había que organizarse. No se trataba de una protesta para que abrieran los teatros y listo, sino la necesidad de generar algo, eso es muy potente: áca estamos como estuvimos y estaremos”, dice la directora que en enero volvió al teatro Lola Membrives con Mentiras inteligentes, con Arnaldo André, Marta González, Federico Bal y Lula Rosenthal: “Todo bien con las reposiciones porque dan trabajo, mantienen el ánimo en alto, está genial. Pero con este grupo formamos una cooperativa no para retomar algo hecho sino para ir por el riesgo. Este es momento de equivocarse, de prueba y error, no importa si a los críticos les gusta o lo que digan los demás, no dependemos de las opiniones. Obvio, ojalá al público le guste pero el propósito principal es habitar el espacio, sin máscaras ni escenografía”. La directora le propuso al productor del teatro, Alberto Raimundo, si era posible algo así, sin más exigencias que la parte técnica de la sala. Y aceptó, en un horario alternativo, jueves y viernes, a las 23.

Valeria Ambrosio, directora y escenógrafa argentina, en el Lola Membrives Santiago Cichero/AFV

LolaFest es una especie de Decameron en el cada protagonista se presenta tal como es, sin personajes ni máscaras, con una historia o anécdota relacionada con la canción que eligió cantar y bailar. El lema motor es “cantá que se te pasa”, la frase encontrada en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Los espectadores también participan de esta consigna colectiva. Porque habrá un segmento de karaoke donde quienes quieran, podrán subir al escenario. “No sabemos cómo va a resultar pero entendemos que el ‘cantá que se te pasa’ es para todos, es tiempo de escuchar al otro, de movilizar energías que nos transformen, eso es revolucionario, eso es arte, y tenemos que salir juntos”, dice Ambrosio.

En el ensayo, se respira entusiasmo, una sensación colectiva de unión en el presente, sin especulaciones acerca del futuro. El iniciador en la realidad y en el espectáculo es Julio César Fernández, el que propuso el encuentro en la parrilla, situación que replica en el escenario: “Aquello que sucedió fue lo que Valeria materializó en este show con todos estos compañeros”. Embarazada de casi cinco meses del segundo hijo (el primero creció en su panza durante los ensayos de Forever Young, en 2012), Ivanna Rossi subraya la excusa de juntarse y hacer algo con lo que cada uno tenga ganas de contar: “Contame tu mejor historia, te canto mi mejor canción, esa es la propuesta. Es muy creativo, craneado entre todos”. Al lado, su pareja, el actor y coreógrafo Sebastián Codega pone énfasis en “la resistencia” y el deseo y la necesidad de “estar arriba de los escenarios”. Uno de los últimos en sumarse fue Dan Breitman, eliminado en enero de Cantando 2020, que cantará una canción sobre la hipocondría, el temor cuando llama al médico y el resultado de los análisis sobre hipotiroidismo. “Es un tema de Mary Poppins al que le cambié la letra”, cuenta mientras que Sergio Miranda está feliz por revelar sus pesares con amores imposibles: “Somos unos privilegiados de poder hacer esto, lo que nos gusta”.

El talentoso elenco de LolaFest, que comienza el jueves Santiago Cichero/AFV

LolaFest no se termina con estos intérpretes. Es un proyecto a largo plazo porque son muchos los que quieren y pueden formar parte. Por eso, cada ocho funciones –por lo tanto, cada mes- habrá un recambio de elenco. La directora explica que los protagonistas van a ir rotando “porque la idea es darnos una mano entre todos”: “Los cantantes de teatro son una franja difícil de ‘colocar’. Porque laburan en grandes musicales –que por ahora no va a haber- y porque, aunque puedan cantar mejor que los cantantes populares, no tienen ese pasaporte, no son famosos. Son artistas integrales, actúan, bailan, cantan y, sin embargo, no tienen una llegada fácil en los medios. Tres de los que están en LolaFest pasaron por Cantando 2020: Dan, Ivanna y Natalia. Me daba mucha pena que ahí alguien dijera ‘yo por vos pagaría una entrada’. Ivanna hace treinta años que está trabajando: ¿Por qué no la pagaste antes? Si todo sigue igual, creo que no entendimos nada”.

Ante su equipo de talentos, Ambrosio dice, entre risas, que los imagina como “los superhéroes en el geriátrico”: “Siguen y siguen y seguimos. La clave es adherir a lo que está ocurriendo, no buscar el bronce: ése es el sentido”.

Valeria Ambrosio y Marcelo Andino en pleno ensayo de LolaFest, en el escenario del Lola Membrives Santiago Cichero/AFV

PARA AGENDAR

LolaFest, dirección de Valeria Ambrosio.

En el teatro Lola Membrives (Corrientes 1280), los jueves y viernes, a las 23. Por Tuentrada.com, desde $ 500.