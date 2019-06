López, músico y compositor, y Longhi, actor, dramaturgo, director Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Luis Longhi y el músico Juan Ignacio López volvieron a unirse en Anita o la tragedia de las partes

Los amigos lo felicitaron porque "por fin" dejó de escribir sobre tango y peronismo. Luis Longhi, actor, autor, director, bandoneonista, ganador del Premio Hugo por Enrique, reconoce que quería algo distinto con su socio creativo, el músico Juan Ignacio López. Juntos habían hecho el musical Rufianes (con Juan José Marco, Marcos Rauch y Marcelo Camaño) y la coincidencia de criterios los volvió a reunir en este último estreno, Anita o la tragedia de las partes, escrita y dirigida por Longhi, y con música original y dirección musical de López.

"Somos un equipo. Venimos trabajando siempre pensando en teatro musical. Tenía esta historia de Anita, pero era una obra mucho más chica. Juan Ignacio la amplió, le dio forma y entendimos que lo musical estaría en la inclusión de un cuarteto de cuerdas. Pero como un personaje más. La música sale de la cabeza de la protagonista. La obra sigue el mismo proceso que la música que toca el cuarteto", dice Longhi. Los actores son Maia Francia (como Anita), Pablo Sórensen, María Viau y Sebastián Politino, mientras que los cuatro músicos en escena, vestidos con un overol negro, son Nicolás Muñoz, Esteban Fioroni, Valter Izzo y Luz Merlo.

Sin espoilear el final, puede contarse que la obra tiene varias capas de interpretación: la historia de amor, el thriller policial y psicológico, el arte dentro del arte. Pero todo se ordena a partir de la idea de manipulación entre los personajes y al mismo espectador. "Nuestro plan fue siempre engañar al público y nuestro medio es el personaje de Anita. Buscamos que se perdieran entre las trampas", explica López. La obra no solo propone el teatro dentro del teatro, sino que muestra una multitud polisémica de gestos sensoriales como el cuarteto de cuerdas y los cuadros que cubren las paredes del escenario. "Esos cuadros fueron un regalo del cielo -dice Longhi-, porque parecen hechos en especial para la obra, pero los descubrimos en el atelier de la artista plástica Beatriz Provitina. Cuando los vimos, nos miramos y dijimos: ?Es esto'".

La buena noticia que los alegra a ambos y a toda la cooperativa es que apenas estrenada ya Anita o la tragedia de las partes tiene confirmada su versión en el cine. El director Martín Basterretche ( Punto ciego, Devoto) la va a filmar con el mismo elenco.

"Esta obra es una rareza en el circuito independiente. Porque tiene una estructura totalmente clásica, no experimental, pero la música es protagonista, los cuadros y la música cuentan la obra", dice Longhi, de un entusiasmo incansable: además del estreno, actúa los domingos en Enrique, junto con Nicolás Cúcaro (en La Comedia); una vez al mes vuelve con El regreso de Mario Cárdenas (en Pista Urbana); ensaya la última obra de Roberto Cossa, Solo queda rezar, con la que se inaugurará la nueva sede del Teatro del Pueblo, junto con Carlos Weber y dirección de Andrés Bazzalo, y en breve empezará a ensayar Stefano, de Armando Discépolo, dirigido por Rubén Pires (el mismo de Enrique), para estrenar en Andamio 90 en agosto. "Vivo exclusivamente del teatro independiente. No nos queda más que pisar muchos escenarios ante este padecimiento social que estamos viviendo. Esa es mi elección de vida, mi forma de batallar", dice, ante la mirada de López que asiente. El director musical de Hair, de viernes a domingos, en el Konex; De eso no se canta, los lunes, en La Comedia, y Musiquitas, los sábados y domingos, en el 25 de Mayo (las tres dirigidas por Pablo Gorlero), dice que el teatro es donde se siente cómodo: "Es mi manera de vivir. Tenemos la responsabilidad de generar espacios artísticos, no de descansar. Ya estamos planeando la próxima con Longhi", dice el joven compositor.

