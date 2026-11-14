Voigtländer: una obra que busca transformar en palabras al mal que siempre acecha

Autoría: Gloria Cingolani. Actúan: Gloria Cingolani, Micaela Cortina, Ali Zunino. Vestuario y escenografía: Sol Pavéz. Peinados y maquillaje: Nadia Garcia. Diseño de luces: Leandra Rodríguez. Diseño sonoro: Tomás Corley. Dirección: Sol Pavéz. Sala: La Gloria (Yatay 890). Funciones: domingos, a las 19. Duración: 60 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

Mientras uno se ubica en los asientos de La Gloria (un teatro pequeño con alma de casa antigua y acogedora) puede observar una escena que ya está armada: tres actrices y un mueble tocadiscos con una colección de vinilos. Todo el conjunto nos instala ya a fines de los sesenta.

Cuando nos enfrentamos a esa serie de datos -muebles, vestuario, discos, radio-, la primera percepción por la reconstrucción sumamente cuidada es que seremos testigos de una obra realista, ubicada cuidadosamente en el pasado. Sin embargo, registro de actuación y atención a ciertos encadenamientos verbales mediante, algo parece no cerrar del todo.

¿Cuántos años tienen las chicas más jóvenes? El modo de decir no nos permite anclarnos en una franja etaria ni dilucidar qué vínculo tienen entre ellas. Una abuela, una cámara de fotos, una serie de recuerdos fragmentados e inconexos son las fichas que dejarán en nuestras manos de espectadores para armar una historia.

Otra protagonista es la cámara de fotos, la Voigtländer. Así, iremos sumando elementos para armar un rompecabezas.

La abuela es la que mantiene sus intervenciones verbales más coherentes. Sin embargo, va aportando elementos al relato llevada por las chicas.

No es sencillo ubicar a la muchachita que dice que quiere, en simultáneo ser monja y ser Nélida Lobato. Tal vez, se podría atribuir a la edad, a la dificultad para clasificar mundos diversos que son reconocidos en superficie, pero no en profundidad.

Una serie de acciones articulan una totalidad que parece simple pero que no lo es: cómo elegir lo que se canta y lo que se baila en escena, cómo mostrar el choque con Angélica -la abuela-, pero también cómo hallar puntos de contacto como el armado de un altarcito que inicia con elementos religiosos y al que se suman otros que no lo son.

Una descripción de la abuela nos señala el avance de las técnicas fotográficas: si en su tiempo para ser fotografiada debía quedarse absolutamente quieta para que la foto no saliera movida y arruinada, la moderna y poderosa Voigtländer será capaz de captar lo que el ojo no puede, registrar un acto que su responsable querría dejar oculto. Una cámara puede registrar un acto de violencia de género.

Un ataque de Rosario a Valeria, imprevisto, violento, inmotivado y acompañado de palabras que no son suyas (luego lo comprenderemos) será la señal de lo que está sucediendo y de la imposibilidad de referirlo.

Al principio señalaba que los indicios parecerían presentarnos una situación de época y realista, pero que ciertos rasgos de la actuación y de lo verbal nos llevaban en otra dirección. Esa orientación también está construida por el diseño de iluminación que no funciona ni como acompañamiento ni como ilustración de lo que sucede, sino que cuenta con lenguaje propio, subrayando zonas de luz o jugando con los colores.

Lleva un tiempo comprender qué es lo que arman las piezas sueltas. Es que no hay palabras para contar lo que se ha visto, por eso, al hombre violento, al que pega, lo bautizan con el nombre de “diablo”, porque es el único modo de llamar al responsable del mal, es lo que aprendieron, no tienen otro modo de denominar. La cámara da como resultado papeles pequeños, manejables y se la piensa como una herramienta para empequeñecer y, por lo tanto, vencer a ese diablo.

La religión aprendida, el ángel y la virgen se cruzan con las figuras públicas, con las artistas amadas y admiradas, para que una de las chicas diga: “La virgen Lobato vencerá al lobo” porque el lobo, el de lo cuentos, también es otro modo de referir el mal.

Eran tiempos en los que la violencia de género no tenía modo de ser nombrada, no es que no existiera. Por eso, este es el desafío de Voigtländer: señalar un acto que no se sabe cómo convertir en palabras. Porque todos sabemos que lo que no se nombra no existe.