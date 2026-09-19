Vuelve: Carmen Barbieri soprende como cantante de tangos en un esbozo de revista

Libro: Álvaro Navia. Dirección: Gabriel Villaba. Elenco: Álvaro Navia, Gabriel Villalba, Carmen Barbieri (artista invitada) y otros. Coreografía: Lorena Mariani. Vestuario: Gaby Girl´s. Sala: Teatro Buenos Aires (Rodriguez Peña 411). Funciones: viernes y sábados a las 22.30. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: Buena.

Hace tiempo que no se monta una revista en la avenida Corrientes, ese tipo de espectáculo picaresco, sensual y con mucho brillo, de sketches cómicos y cuadros musicales, que tanto identificó a Buenos Aires. Los últimos ejemplos del género tuvieron a Carmen Barbieri como cabeza de compañía. Nuevamente juntos, un amor de revista, en 2019, fue el intento final en la materia y marcó la despedida teatral de su exesposo y compañero de ruta Santiago Bal. Desde entonces el género revisteril quedó en suspenso, como en modo pausa, a la espera de que alguien se anime y lo devuelva a la cartelera teatral porteña.

Ahora, paradójicamente gracias a un productor peruano (Mauricio Diez Canseco) y no a uno local, ese deseo se ha hecho realidad. La semana pasada se estrenó en el Teatro Buenos Aires (en la esquina de Av. Corrientes y Rodriguez Peña) Vuelve, un show que combina todos los ingredientes habituales del género, pero en formato minimalista. Es que las dimensiones del escenario (más apropiado para un music hall que para una revista) solo permite la participación de un elenco y cuerpo de baile acotado. Eso no habla de la calidad del show, por supuesto, pero sí de los condicionamientos que debió sortear.

Las curvi, el ballet revelación de la revista Gentileza

El bastonero del espectáculo es el humorista Álvaro Navia (famoso por sus participaciones televisivas en VideoMatch, No hay dos sin tres, Este es el show y Polémica en el bar), naturalmente gracioso, muy repentista y nada procaz. Da vida a un productor que sueña con hacer una revista. ¿Y a dónde se interna (travistiéndose) para conseguir bailarinas y vedettes)? En un convento de monjas. Su secuaz es el actor Gabriel Villalba, que entre audiciones y audiciones se convierte en Luisa Albinoni, Mirtha Legrand y Moria Casán (la mejor de sus imitaciones). Del casting surge una de las mayores sorpresas de la noche: Las curvi; cuatro bailarinas de talle XL, que bailan espléndidamente bien y derrochan sensualidad y simpatía. Sin dudas, un paso adelante en el camino de la inclusión social y artística; y algo que nunca antes se había visto en una revista. ¡Chapeau!

De todos modos, el punto fuerte de Vuelve es Carmen Barbieri, que aceptó participar como artista invitada en el espectáculo de otros con tal de ayudar al regreso del género. Aunque podría haber aparecido en escena “disfrazada” como la madre superiora del convento (porque así la anticipaba Navia en sus monólogos y porque, al fin y al cabo, ya había interpretado ese personaje en el musical Sorpresas), o apelar a la capocómica que es y que tanto rédito le da en sus espectáculos por todo el país, la actriz y conductora prefirió presentarse de otro modo: como cantante de tangos. Y no se equivocó: sorprendió, gustó y además generó emoción, algo poco frecuente en una revista.

Álvaro Navia, Carmen Barbieri y Gabriel Villalba Gentileza

Lo interesante, también, fue el repertorio escogido para la ocasión: todos tangos antiguos de su abuelo, quien fuera guitarrista de Carlos Gardel y un gran compositor, Guillermo Barbieri. Los tres tangos que cantó con voz afinada y hondura fueron “La novia ausente” (1933), “Viejo smoking” (1930) y “Anclao en París” (1931). Entre uno y otros contó anécdotas graciosas y melodramáticas de sus abuelos paternos: del artista que “salía a buscar el mango por el mundo” junto a El Zorzal criollo, y del ama de casa que se quedaba enojada esperándolo en el conventillo de la Boca donde vivían. Ese hermoso momento artístico/confesional de Barbieri ya justifica el precio de la entrada.

El final del espectáculo, sin embargo, resulta algo frustrante. Aunque comienza bien, con Álvaro Navia cantando “A mi manera” (imitando las voces de María Martha Serra Lima, Fito Páez, Charly García, Raphael y Joaquín Sabina), luego desilusiona. En toda revista que se precie de tal, debe haber una escalera en el último cuadro (por más mínima que sea) y vedettes que desciendan por ella con grandes outfits. Faltó lo uno y lo otro. Digamos que, en promedio, a Vuelve le faltan plumas y producción y le sobran buena intenciones. No está mal.